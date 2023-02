Presidentti Niinistö: Venäjä pysyy virallisen yhteistyön ulkopuolella, kun Arktisen neuvoston johtajuus siirtyy Norjalle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili torstaina Rovaniemellä yhdessä Kanadan kenraalikuvernöörin Mary Simonin kanssa. Vierailuun kuului muun muassa osallistuminen Arktikumissa keskustelutilaisuuteen, jossa puitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktiselle alueelle.

Aloituspuheenvuorossaan Simon totesi, että Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut häiriötä Arktisen neuvoston toimintaan.

Neuvosto on hallitustenvälinen foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Käytännössä Venäjä on suljettu pois Arktisesta neuvoston toiminnasta.

Neuvoston jäsenmaita ovat Yhdysvallat, Kanada, Tanska (Grönlanti), Norja, Islanti, Ruotsi, Suomi ja Venäjä.

Presidentti Niinistö totesi, että Venäjän kanssa ei ole virallista arktista yhteistyötä, ja tilanne jatkuu toistaiseksi.

– Ymmärrän, että Norja joka aloittaa puheenjohtajana, hoitaa vain tekniset yhteydet eli Venäjää ei kutsuta toimintaan mukaan, Niinistö sanoo.

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Venäjältä Norjalle toukokuussa.

Simon ja Niinistö osallistuivat museo- ja tiedekeskus Arktikumissa keskustelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktiseen alueeseen.

Avaa kuvien katselu Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Ottawan yliopiston professori, tohtori Jackie Dawson ja Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Bruce Forbes keskustelivat ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktiselle alueelle. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Venäjän poissaolo vaikeuttaa työtä

Yksi tilaisuuteen osallistuneista asiantuntijoista oli Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Bruce Forbes. Forbes työskentelee arktisen luonnon monimuotoisuuden muutosta tutkivassa ryhmässä.

Forbes on tehnyt paljon kenttätutkimusta, myös Venäjällä. Venäjän poissaolo on vaikeuttanut tutkimusta. Suurin osa arktisesta alueesta kuuluu Venäjälle.

– Sota Ukrainassa on pakottanut meidät tunnustamaan instituutioidemme haurauden, Forbes sanoo.

Ilmastonmuutos vaikuttaa arktisella alueella ikiroudan sulamiseen. Se on olennaisessa osassa tutkimuksissa. Forbesin mukaan ikirouta on kuin liima, joka pitää arktisia ekosysteemejä yhdessä. Hän toivoo, että tiede voisi toimia geopolitiikan ulkopuolella.

– Ikirouta ei kiinnitä huomiota sotiin ja valtioiden rajoihin, Forbes kuvailee.

Tutkimuksen vaikeutuminen puolestaan heikentää ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Toisaalta Venäjän sodalla on myös muita, erilaisia epäsuoria vaikutuksia. Presidentti Sauli Niinistö totesi puheessaan, että hyökkäyssodan epäsuorien vaikutusten vuoksi vihreän siirtymän hankkeiden toteutuminen on kiihtynyt pohjoisilla alueilla.

– Nämä hankkeet voivat luoda paljon tarvittuja mahdollisuuksia, töitä ja hyvinvointia, Niinistö sanoi.

Presidentti totesi kuitenkin, että vaikutukset luontoon, luonnonvaroihin ja alkuperäiskansoihin täytyy huomioida tarkasti.

