Puhtaan vedyn tuotannon on tarkoitus alkaa ensi vuonna Kokkolassa – tavoite kymmenien miljoonien hiilidioksiditonnien vähentäminen ilmakehästä

Tuotantoa suunnitteleva vety-yritys Hycamite TCD Technologies on saanut suuren pääomalainan Ilmastorahastolta.

Kokkolalainen kasvuyhtiö yhtiö Hycamite on saanut valtio-omisteisen Ilmastorahaston (siirryt toiseen palveluun) myöntämän pääomalainan enintään 10 miljoonalle eurolle.

Lähiviikkojen aikana varmistuu myös loput rahoituksesta, jota tarvitaan niin sanotun teollisen mittakaavan demolaitoksen rakentamiseen.

Rahoituksen turvin yhtiö alkaa rakentaa Kokkolan suurteollisuusalueelle laitosta, jossa kokeillaan uudella teknologialla päästöttömän vedyn tuotantoa.

Rakentaminen alkaa näillä näkymin maaliskuussa. Aikaisempia arvio oli vuoden 2022 lopussa, mutta Venäjän hyökkäyssota vaikeutti pääoman hankintaa.

Demolaitoksen kustannusarvio on 28 miljoonaa euroa. Nyt varmistuneen pääomalainan lisäksi yhtiö kerää oman pääoman ehtoista rahoitusta yksityiseltä sektorilta. Mukaan on lähtenyt esimerkiksi japanilaisia ja hongkongilaisia sijoittajia sekä Business Finland 2,4 miljoonan euron tukirahoituksellaan.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Malkamäki on yllättynyt vuonna 2020 perustetun yhtiön nopeasta tiestä perustamisvaiheesta tuotantoon:

– Olen ollut 20 vuotta cleantech-yrittäjänä, enkä ole näin kovaa kasvua nähnyt missään deep-tech-firmassa. Tarkoitus on tuplata työntekijämäärä tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin meillä on sitten viitisenkymmentä hycamitsea, kuten me itse sanomme.

Vetyä ja hiiltä energiatehokkaasti

Päästötöntä vetyä voidaan valmistaa biokaasusta, maakaasusta tai synteettisestä metaanista. Hycamiten rakentamassa demolaitoksessa vetyä valmistetaan katalyyttien ja lämmön avulla biokaasusta.

Tätä niin sanottua turkoosia vetyä (siirryt toiseen palveluun) käytetään esimerkiksi kemianteollisuuden raaka-aineena tai meriliikenteen polttoaineena.

Prosessin lopputuotteena syntyy vedyn lisäksi puhdasta, kiinteää hiiltä. Hiiltä voi hyödyntää esimerkiksi akkuteollisuudessa.

Tuotantotapa on uusi ja se vie vähemmän energiaa kuin paremmin tunnetut tekniikat. Arvioiden mukaan energiaa kuluu vain 13 % elektrolyysiprosessissa tarvittavasta energiamäärästä.

Hycamitella on jo Kokkolan suurteollisuusalueella pilottilaitos, jossa tuotantoa on kokeiltu pienessä mittakaavassa.

Valtionomisteinen Ilmastorahasto sijoittaa yrityksiin (siirryt toiseen palveluun), jotka auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Se on kahden vuoden aikana sijoittanut pariinkymmeneen yhtiöön, joiden teoreettinen yhteenlaskettu päästövähennyspotentiaali kymmenessä vuodessa on 286 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Kokkolalaisen Hycamiten osuus tästä määrästä on suuri, 85 miljoonaa tonnia.

Kokkolalaisyritys sopii hallituksen 9.2.2023 hyväksymään periaatepäätökseen vedystä (siirryt toiseen palveluun). Periaatepäätöksen mukaan Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa ja se voisi parhaimmillaan tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä 2030.