Itä-Ukrainan taisteluissa kaatuu nyt ennätysmäärä sotilaita – Venäjän suurhyökkäystä on uumoiltu pitkään, tämä tilanteesta tiedetään

Venäjän suurhyökkäys on alkanut, kertoi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) myöhään keskiviikkona. ISW arvioi uusimmassa raportissaan (siirryt toiseen palveluun), että hyökkäys on alkanut Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella. Raportin mukaan hyökkäys ei kuitenkaan ole käynnissä vielä täydellä teholla.

Ukrainan taisteluiden tilannekarttaa (siirryt toiseen palveluun) ylläpitävän asiantuntija John Helinin mukaan tilanne on kuitenkin epäselvä.

– Ei ole vielä viitteitä, että tämä olisi juuri se Ukrainan uumoilema massiivinen hyökkäys, Helin sanoo.

Avaa kuvien katselu ISW:n mukaan Venäjä on hyökännyt laajasti tänään Luhanskissa. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Hänen mukaansa Venäjällä on suuri joukko mobilisoituja sotilaita valmiudessa.

– Venäjältä löytyy joukkoja, joilla hyökätä. Heillä on myös halua tehdä jotain ennen kuin lännen tuorein aseapu saapuu paikalle.

Helinin mukaan tiedetään, että Venäjän viime syksyn mobilisoinnista jäi 100 000 - 150 000 miestä, joita ei lähetetty heti täydentämään rintamalla olevia joukkoja.

– Osa tästäkin joukosta on jo luultavasti käytetty, mutta osan näistä pitäisi olla vielä ryhmitettyinä Venäjällä rajan läheisyyteen.

Tätä noin 100 000 miehen joukkoa Venäjä siis säästelisi Helinin mukaan mahdollista suurempaa hyökkäystä varten.

Alkuviikko mahdollisesti sodan verisin

Helinin mukaan hyökkäystoiminta on alueella lisääntynyt kuluneen viikon aikana. Tietoa tukevat myös tappiot, joita Ukraina on ilmoittanut tuottaneensa Venäjälle. Ukraina kertoi yli tuhannen venäläissotilaan kaatuneen maanantaina. Tiistaina ja keskiviikon taisteluissa se ilmoitti kaatuneiden määräksi yli 900 kumpanakin päivänä.

Jos luvut pitävät paikkansa, niin maanantai oli rintamalla koko sodan verisin.

– Nämähän ovat kammottavia lukuja. Jos on 300 000 värvättyä ja päivätahti on tämä, niin pöytähän on tyhjä taas vuoden päästä, tutkija Jukka Viitaniemi Maanpuolustuskorkeakoulusta (MPKK) sanoo.

Mahdollisista massiivisista tappioista huolimatta moni taho on viime aikoina arvioinut, että aloitekyky on kääntynyt venäläisille.

– Erityisen hankalalta tilanne näyttää Bahmutissa, jossa ukrainalaiset ovat lähes saarroksissa, sanoo Helin.

Bahmutista on tullut Ukrainan vastarinnan symboli. Ukrainan sosiaalisessa mediassa sitä kutsutaan päälinnakkeeksi. Venäjä on yrittänyt sen valtaamista useiden kuukausien ajan.

– Fakta on, että rintamalinja esimerkiksi Bahmutin pohjois- ja eteläpuolella on kuukausien ajan siirtynyt länteen, sanoo Viitaniemi.

Avaa kuvien katselu Venäjän iskussa tuhottu rakennus Bahmutissa. Kuva: Oleg Petrasyuk / AOP

– Bahmutin tilannenäyttää tosi huonolta. Ukrainalaisilla on käytännössä yksi huoltoreitti, ja sekin on huono. Jos mikään ei muutu lähipäivien aikana, niin näyttää siltä, että ukrainalaisten täytyy vetäytyä sieltä.

Helinin mukaan Bahmutin menettäminen ei olisi kuitenkaan käänteentekevää.

– Vaikea nähdä sillä mitään yksittäisiä seurauksia.

Helin arvioi, että ukrainalaiset ovat pysytelleet Bahmutissa näin kauan saadakseen valmisteltua uusia puolustusasemia seuraavalle tasolle.

Miltä mahdollinen suurhyökkäys näyttäisi?

Moni sotaa seuraava asiantuntija on uumoillut hyökkäyksen alkua helmikuulle. Asiasta kirjoitti muun muassa Financial Times (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina.

Viitaniemen mukaan mahdollinen uusi suurhyökkäys olisi jotain muuta kuin mitä nähtiin vuosi sitten Venäjän hyökätessä monesta eri ilmansuunnasta.

– Mitään panssarilauttoja aroilla toisen maailmansodan tyyliin emme näe, sanoo Viitaniemi. Panssarilautalla Viitaniemi tarkoittaa isoja panssarivaunumuodostelmia.

Myös Helin on sitä mieltä, että Venäjä luultavasti aikoo suorittaa sarjan pienempiä hyökkäyksiä eikä yhtä suurta hyökkäystä.

– Nyt saatetaan nähdä sellaisen sarjan alkua, että Venäjä yrittääkin ottaa ennemmin palan kerrallaan sen sijaan, että mennään kerralla päätyyn, Helin sanoo.

Venäjän viimeaikaisesta painostuksesta huolimatta asiantuntijat eivät pidä Ukrainan tilannetta kokonaisuudessaan toivottomana. Venäjän suurempaan läpimurtoon he eivät usko.

– Pitkittyneessä sodassa rintamalinjat eivät liiku aina samaan suuntaan, siinä tapahtuu sellaista vellomista niin kuin nyt tapahtuukin, sanoo Viitaniemi.

Helinin mukaan Venäjän kalusto on merkittävästi huonompaa ja vanhempaa kuin vuosi sitten.

– Heillä on huonommat lämpökamerat jos ollenkaan, Helin sanoo.

Hän myös muistuttaa, että Venäjä menetti viime vuonna merkittävän määrän ammattiupseereistaan.

– Siksi heillä on vähemmän mahdollisuuksia tehdä mitään sotilaallisesti nerokasta.

Viitaniemen mukaan Ukrainan etuna on sen taistelutahto.

– Sen pois saaminen on äärimmäisen hankalaa. Se on heidän henkinen selkärankansa, joka on vain kovettunut entisestään.