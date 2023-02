Tuhannet nuoret viettävät tänään vanhojen päivää – miltä askelkuviot näyttävät Tampereella Kalevan lukiossa? Katso suora lähetys kello 9.55

Suora lähetys Kalevan lukion vanhojen tansseista alkaa kello 9.55. Tallenne lähetyksestä on katsottavissa myös myöhemmin. Toimittajana Katri Tapola, kuvaajana Marjut Suomi / Yle.

Tamperelainen Kitto Kaki, 17, on yksi tuhansista tänään perjantaina tanssivista lukion kakkosluokkalaisista.

Tampereella Kalevan lukiossa opiskeleva Kaki kuvaa vanhojentanssipäivää jännittäväksi ja todennäköisesti ikimuistoiseksi.

– Toivottavasti tulee talteen mahdollisimman paljon kuvia, joita sitten katsella.

Suomessa lukiolaisia on yhteensä noin 100 000, joista arviolta kolmannes osallistuu keväällä vanhojen tansseihin.

Tanssijoiden tarkkaa määrää on vaikeaa sanoa. Jotkut nuoret tanssivat useampana vuotena, että kaikille riittäisi tanssipari.

– Tämä on edelleen lukiolaisille tärkeä etappi, varmasti pandemian jälkeen entistäkin tärkeämpi, lukiolaisten liiton puheenjohtaja Ella Siltanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kalevan lukiolla Qadar Macalin ja Kitto Kaki odottavat innolla päivän juhlahumua. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Perheen ja ystävien läsnäolo tuntuu hyvältä

Iso osa tanssipäivää on pukeutuminen. Kitto Kaki hankki ajoissa uudet kengät, ja juhlamekon hän osti kaveriltaan.

– Olemme samankokoisia, ja halusin mennä mekon suhteen helpoimman kautta.

Kitto Kakin tanssiparina on luokkakaveri. Molemmat osaavat suurimman osan tansseista hyvin.

– Erityisesti pidän meidän omasta tanssista, se on monipuolinen ja suunnitteluryhmä teki musiikkien suhteen hyvää työtä. Sen sijaan wienervalssi on hankala, koska siinä on niin paljon muistettavaa.

Aamulla vanhat tanssivat oman koulun juhlasalissa. Sen jälkeen osa käy esiintymässä seniorikodissa ja ensi- ja turvakodissa. Illan juhla lähipiirille järjestetään Tesoman palloiluhallissa. Sinne tulevat Kitto Kakin äiti, pikkusisko ja muutama kaveri.

– Tulee välitetty olo, kun läheiset tulevat katsomaan, Kaki sanoo.

