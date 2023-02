Presidentti Zelenskyi toivoi EU-johtajilta lisää aseapua – pääministeri Marin: raskaamman kaluston lähettämisestä tullaan keskustelemaan

BRYSSEL Presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailu oli aamuyön tunneille venyneen EU-huippukokouksen kohokohta.

Zelenskyi vetosi EU-johtajiin aseavun lisäämiseksi. Ukraina on muun muassa toivonut EU:lta pitkän kantaman ohjuksia ja hävittäjiä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan mitään vaihtoehtoa ei pitäisi sulkea pois Euroopan tasolla.

– Tarpeet ovat niin laajoja, että yksikään maa ei pysty niihin yksin vastaamaan, mutta yhdessä me pystymme vastaamaan. Uskon, että tulemme käymään tulevina viikkoina ja kuukausina keskustelua entistä raskaamman kaluston lähettämisestä Ukrainaan.

Marinin mukaan kokouksessa ei tehty konkreettisia päätöksiä aseavun lisäämisestä. Kokouksesta lähti kuitenkin selvä viesti tuleviin tukipäätöksiin liittyen.

– Kaikki päämiehet antoivat tukensa sille, että me tuemme Ukrainaa niin kauan kun on tarpeen, ja entistä vahvemmin välinein.

Hävittäjistä tullaan keskustelemaan

– Meidän pitää yhdessä pystyä keskustelemaan siitä, minkälaista aseistusta Ukrainaan toimitamme. Uskoisin, että tulevaisuudessa erityisesti ilmapuolustus on kysymys josta joudumme keskustelemaan.

Marin korostaa, että jäsenmaiden edellytykset tarjota aseapua vaihtelevat. Oman puolustuskyky on myös varmistettava.

– Myös meidän turvallisuusnäkökohdista käsin Suomi on ulkorajavaltio, me olemme Venäjän rajanaapuri ja meidän pitää kaikissa päätöksissämme ottaa huomioon tämä.

Hänen mukaansa presidentti Zelenskyi ymmärtää Suomen aseman.

Maahanmuuton taakanjako hiertää jäsenmaita

Eurooppa-neuvosto keskusteli myös komission esittämistä toimista ulkorajojen valvontaan, hakijoiden palautuksiin sekä lähtömaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen.

Belgia, Alankomaat ja Itävalta ovat olleet tyytymättömiä jäsenmaiden välisen taakanjakoon.

Useat maat ovat myös toivoneet EU-rahoitusta ulkorajojen valvonnan tehostamiseksi. Marinin mukaan aiheeseen joudutaan vielä palaamaan.

– Me tarvitsemme edelleen askelluksia eteenpäin Euroopan yhteisen suhtautumisen osalta muuttoliikekysymyksissä. Suomi on suhtautunut hyvin myönteisesti siihen, että me löytäisimme yhteisiä ratkaisuja.

Marin jatkaa huippukokouksessa Luxemburgiin, missä hän tapaa kollegansa Xavier Bettelin.