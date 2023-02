Salossa puita kaatui talon päälle, liikenneonnettomuuksia ympäri maakuntaa – Tuulinen talvikeli aiheuttaa pelastuslaitokselle töitä Varsinais-Suomessa

Perjantaina aamuyöllä navakaksi muuttunut tuuli ja räntätuisku ovat tuottaneet Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle runsaasti tehtäviä aamun aikana.

Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen mukaan keli näkyy liikenneonnettomuuksina ja vahingontorjuntatehtävinä. Tieliikennekeskuksen mukaan ajokeli on monin paikoin huono lumisateen, lumisten ja jäisten tienpintojen vuoksi.

Aamuseitsemältä suurilta vahingoilta oli vielä vältytty. Liikenneonnettomuudet ovat pääosin lievempiä tieltä suistumisia. Onnettomuuksia on kuitenkin sattunut lukuisia.

Myös Lounais-Suomen poliisi muistuttaa huonosta ajokelistä Twitterissä. Poliisin mukaan kuljettajien on syytä suhteuttaa ajonopeus keliolosuhteisiin.

Liikenneonnettomuuksia on sattunut ainakin Ykköstiellä Kaarinan kohdalla, Kasitiellä Pyhärannassa, Salossa Romsilantiellä ja Halikossa, sekä Aurassa tiellä 222.

Huono ajokeli ja jäiset pysäkit näkyvät myös joukkoliikenteen myöhästymisinä.

Salossa Kemiöntiellä kolme isoa kuusta kaatui kovan tuulen vaikutuksesta omakotitalon päälle. Pelastuslaitoksen mukaan puita raivataan aluksi sen verran että rakennukseen pääsee sisään ja ulos. Henkilövahinkoja ei sattunut. Rakennus kärsi lieviä vahinkoja.

Kova tuuli on aiheuttanut myös sähkökatkoja. Enimmillään Varsinais-Suomessa ilman sähköä on aamuyön ja aamun aikana ollut reilut 5 000 taloutta. Aamukahdeksalta sähköttömiä kotitalouksia oli noin tuhat. Katkoja on sattunut erityisesti rannikolla Kemiönsaaressa, Paraisilla, Kustavissa ja Salossa.