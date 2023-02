Tuhannet ovat tarjoutuneet adoptoimaan syyrialaiskaupungin raunioista pelastetun Aya-vauvan – katso koskettava video

Raunioista pelastetun Aya-vauvan tila on nyt vakaa, sairaalasta kerrotaan.

Vastasyntynyt vauva pelastettiin perheensä ainoana henkiin jääneenä raunioista maanantaina Syyriassa. Kasvattajaksi on tarjoutunut itsekin kotinsa menettänyt sukulainen.

Tuhannet ihmiset ovat tarjoutuneet sosiaalisessa mediassa adoptoimaan Jindiresin kaupungissa Syyriassa raunioista pelastetun vastasyntyneen vauvan, Britannian yleisradio BBC kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Ayaksi eli suomeksi ihmeeksi nimetty vauva oli pelastuessaan vielä kiinni äidissään napanuorassa. Ayan äiti, isä ja kaikki neljä sisarusta kuolivat järistyksessä.

Ayan toi läheisessä Afrinin kaupungissa sijaitsevaan Cihanin sairaalaan kaukainen sukulainen.

– Nimesimme hänet Ayaksi, jotta meidän ei tarvitsisi enää kutsua häntä vastasyntyneeksi vauvaksi, lastenlääkäri Hani Maarouf kertoo uutistoimisto AP:lle (siirryt toiseen palveluun).

Sosiaalisessa mediassa ilmaistujen adoptiotarjousten lisäksi sairaalan johtaja Khalid Attiah kertoo BBC:lle saaneensa kymmeniä puheluita ihmisiltä, jotka haluavat adoptoida Ayan.

Uutistoimisto AP:n mukaan Ayan Jindiresissä asuva isosetä aikoo ottaa tämän huostaansa sitten, kun vauva pääsee sairaalasta.

Isosetä tosin kertoo AP:lle, että myös hänen kotinsa tuhoutui ja siksi hän oleskelee 11 hengen perheensä kanssa tällä hetkellä teltassa.

Tähän asti Ayasta on huolehtinut sairaalan johtaja Attiah perheineen. Attiahilla itsellään on nelikuinen tytär, ja tämän vaimo on BBC:n mukaan imettänyt myös Ayaa.

– En anna kenenkään adoptoida häntä juuri nyt. Kohtelen häntä kuin omaa lastani siihen saakka, kunnes hänen kaukaisemmat sukulaisensa saapuvat, Attiah kommentoi adoptiotarjouksia BBC:lle.

Lääkäri: Syntyi maanjäristyksen keskellä

Pelastajat löysivät Ayan viisikerroksisen talon raunioista maanantai-iltapäivänä tunteja ensimmäisen järistyksen jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla nähdään, kuinka mies ryntää pois raunioilta käsissään pölyn peittämä vauva.

Maaroufin mukaan Aya tuotiin sairaalaan heikossa kunnossa. Maaroufin mukaan hän oli ruhjeilla, kylmettynyt ja hädin tuskin hengitti.

– [Ayan äiti] todennäköisesti synnytti tytön ja kuoli muutamia tunteja ennen kuin perhe löydettiin, Maarouf arvioi AP:lle.

Vauvan tila on nyt vakaa ja paranee päivä päivältä.

Aya ei ole ainoa järistyksen orpouttama lapsi.

YK:n lastenjärjestö Unicef kertoo tällä hetkellä monitoroivansa lapsia, joiden perheet ovat joko kadonneet tai kuolleet. Järjestö koordinoi sairaaloiden kanssa etsiäkseen näiden sukulaisia sekä tarjoaa ruokaa, vaatteita ja lääkkeitä.

Lähteet: BBC, AP