Näin konkreettisesti Suomi auttaa maanjäristyksen uhreja – tuhannet huovat ja patjat lähtevät tänään matkalle kohti Turkkia

Suomesta lähtee tänään perjantaina ensimmäinen avustuskuorma Turkkiin maanjäristysalueelle.

Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskus sijaitsee Tampereen Kalkussa. Avustusrekkojen lastaus oli täydessä vauhdissa perjantaiaamuna.

Maanjäristyksissä Turkissa ja Syyriassa on kuollut yli 21 000 ihmistä. Avuntarve on valtava.

SPR:n logistiikkapäällikkö Ari Mäntyvaara sanoo, että avustus- ja pelastustyöt ovat täysillä käynnissä.

– Raunioita raivataan ja toivotaan, että vielä löytyisi ihmisiä hengissä. Tämä on koko ajan epätodennäköisempää. Samaan aikaan autetaan kotinsa menettäneitä.

Maanjäristysalueilla tarvitaan nyt suojaa, ruokaa, juomaa ja lämpöä.

Kolme rekkaa täynnä kattoa myöten

Turkissa on Mäntyvaaran mukaan osaava ja hyvinvarustautunut Turkin Punainen Puolikuu. He aloittivat heti avustustoiminnan. Samalla on kartoitettu, mitä apua muualta tarvitaan.

Avaa kuvien katselu Logistiikkapäällikkö Ari Mäntyvaara arvioi, että Suomesta lähtee Turkkiin avustuksia tämänkin erän jälkeen. Kuva: Marko Melto / Yle

Tampereen Kalkusta lähtee perjantaina kaksi rekkaa kohti Turkkia, kolmas lähtee maanantaina.

Näitä tavaroita Tampereen Kalkusta lähtee Turkkiin: 4 000 huopaa

4 000 makuualustaa

1 500 patjaa

80 kenttäsänkyä

200 makuupussia

Avustuserän arvo on noin 165 000 euroa, ja se on tehty ulkoministeriön rahoituksen turvin.

– Kolme rekkaa tulee ihan kattoa myöten täyteen, Mäntyvaara kuvaa.

Syyriaan voi tulla kenttäsairaala Suomesta

Todennäköisesti SPR lähettää vielä lisää tavaraa maanjäristysalueille. Apua lähtee myös Syyriaan. Parhaillaan kartoitetaan, millaista apua Syyrian puolella tarvitaan, ja miten se saadaan toimitettua sisällissotaa käyvän maan keskelle.

Kaksi suomalaista arvioi Syyriassa tarvetta kenttäsairaalalle. Jos kenttäsairaala rakennetaan, iso osa materiaalista tulee Tampereelta.

Rekat ajavat Euroopan läpi, mikä kestää noin kymmenen päivää. Apu on ajoitettu siihen, kun paikalliset varastot alkavat käydä vähiin.

Avaa kuvien katselu Suomen Punainen Risti lähettää paljon tavaraa Turkkiin maanjäristysalueille. Kuva: Marko Melto / Yle

Kriisialueille on tärkeä lähettää sellaista tavaraa, joka menee välittömästi käyttöön. Muuten paikallisille tulee vain ongelmia tavaran logistiikasta.

Varastot ehdittiin täydentää

SPR lähetti Tampereen Kalkusta viime vuonna yli 20 rekkakuormaa Ukrainaan. Vaikka Ukrainaan lähtee koko ajan tavaraa, varastot on saatu täydennettyä.

SPR:lla on käynnissä keräys maanjäristyksen uhreille.

– Avustaminen ei jää tähän. Varoja tarvitaan toimintaan paikan päällä ja tavaran lähettämiseen, Ari Mäntyvaara vetoaa suomalaisiin.

Turkin ja Syyrian alueelle iskeneen maanjäristyksen ja sitä seuranneiden jälkijäristysten uhriluku kasvaa päivä päivältä. Uutispodcast tavoitti Ylen ulkomaantoimittajan Tom Kankkosen puhelimitse järistysalueelta, jossa yhteydet ovat tällä hetkellä paikoin heikot.

