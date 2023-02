Puolueet ovat saavuttamassa laajan yhteisymmärryksen: eduskunnan Nato-päätös voidaan tehdä jo ennen vaaleja – valiokunnan mietintö ei vielä valmistunut

Eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta näyttävät vihreää valoa Nato-lainsäädännön hyväksymiselle eduskunnassa jo tällä vaalikaudella. Vasemmistoliittokin toteaa tyytyvänsä enemmistön ratkaisuun asiassa.

Puolueet siis katsovat, että eduskunta voi hyväksyä omalta osaltaan Natoon liittymiseen liittyvän lainsäädännön, vaikka Unkari ja Turkki eivät ole ratifioineet Suomen jäsenyyttä.

Eduskunta päättää asian ulkoasianvaliokunnan mietinnön pohjalta. Valiokunta istui perjantaina, mutta ei vielä saanut mietintöä valmiiksi. Käsittelyä jatketaan ensi viikolla.

Vaikka koko eduskunta on jo päättänyt, että Suomi liittyy Natoon, eduskunnan oman päätöksenteon yksityiskohdista ja aikataulusta on syntynyt keskustelua. Viime joulukuussa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) esitti, että eduskunnan tulisi odottaa loppuja ratifiointeja ennen omaa lopullista päätöstään.

Halla-aho: Myös ulkoasianvaliokunnassa yhteinen näkemys

Puolueiden johto kokoontui perjantaina aamupäivällä puhemies Vanhasen kutsusta keskustelemaan asiasta. Noin tunnin kestäneen keskustelun sisällöstä ei tiedotettu tarkemmin, mutta poliitikot kuvasivat sitä hyvähenkiseksi.

Tapaamisen jälkeen alkoi Nato-päätöksestä mietintöä valmistelevan ulkoasiainvaliokunnan kokous. Valiokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) totesi ennen puolueiden tapaamista, että asiasta on syntymässä konsensus, johon myös perussuomalaiset yhtyvät.

Halla-aho totesi, että mietintö aiheesta on ”sisältönsä puolesta toteava”. Hän myös uskoi, että esimerkiksi vasemmistoliiton kritiikistä huolimatta mietinnöstä tulee yksimielinen.

– Uskon, että meillä on sisällön puolesta valmius saattaa se valmiiksi hyvinkin nopeasti.

Valiokunnan kokouksen jälkeen Halla-aho kertoi, että vielä ei ihan tullut valmista.

– Kyllä meillä nyt on yhteinen näkemys valiokunnassa miten tämän asian kanssa toimitaan. Mutta jatkamme tämän asian käsittelyä ensi viikolla.

Myös valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) sanoi, että mietintö on ”käytännössä valmis”.

Jo eilen SDP, keskusta, vihreät ja kokoomus ilmoittivat, että ne ovat valmiit siihen, että Nato-prosessi viedään eduskunnassa loppuun asti ennen vaaleja.

Vasemmistoliitto: Tässä annetaan lapasyöttö Turkkiin

Hallituspuolue vasemmistoliitolle asia on vaikea. Silti myös vasemmistoliitto ennakoi, että ulkoasianvaliokunnassa syntyy lopulta yksimielinen mietintö asiasta.

– Tottakai tässäkin mennään enemmistön mukaan, eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramo kuitenkin totesi ennen puolueiden tapaamista.

Saramon mielestä kiirehtimällä päätöstä ennen viimeisiä ratifiointeja Suomi kuitenkin menettää omaa valtaansa liittymisaikatauluun suhteen.

– Mehän emme Naton jäseniksi pääse, ennen kuin Orbán (Unkari) ja Erdogan (Turkki) ovat sen hyväksyneet. Se, että pidettäisiin aikataulu eduskunnan käsissä, olisi järkevää. Tässä annetaan lapasyöttö Turkkiin, että voivat jatkaa tällaista hajota ja hallitse -peliään, Saramo sanoo.

Saramo mielestä pelkoa on, että Ruotsi ei pääse samaan aikatauluun mukaan, jos Suomen eduskunta painaa asiassa kaasua.

– Jos Suomi lyö nuijan pöytään ennen kuin muut ovat sitä tehneet, niin sen jälkeen asia ei ole enää meidän käsissä.

RKP: Nato voi ottaa Suomen ja Ruotsin yhtä aikaa

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz puolestaan katsoi, että viime kädessä Nato voi huolehtia Suomen ja Ruotsin yhtäaikaisesta liittymisestä, vaikka Suomen eduskunta nyt viimeistelisi ratkaisun.

Hän katsoi, että Suomen ja Ruotsin samanaikainen liittyminen voi toteutua, vaikka Turkki ratifioisi Suomen jäsenyyden ennen kuin Ruotsin.

– Varsinainen Natoon tuleminen on pitkälti Naton käsissä, että miten se ajoitetaan. Nato on toivonut että me menemme yhtä aikaa. Nato tekee sitten sen päätöksen, että koska ja miten maat jäseniksi kutsutaan.

Adlercreutz sanoo, että RKP:n puolesta asian vieminen maaliin asti nykyisessä eduskunnassa on mahdollista.

– Olisi tietysti hyvä, jos nyt Ruotsissakin edettäisiin ripeästi tämän asian suhteen.