Syöpäkuja sijaitsee Missisippi-joen varrella New Orleansin ja Baton Rougen välillä, ja sillä on toinenkin lempinimi: Kemikaalikuja. Reilun sadan kilometrin matkalla on yli 150 teollisuuskompleksia, enimmäkseen muovi- ja kemianteollisuutta ja öljynjalostamoita. Lisää on suunnitteilla.