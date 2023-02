Turkin maanjäristysalueilla alkoi uusi kilpailu aikaa vastaan – henkiinjääneet yritetään saada suojaan kylmältä säältä

OSMANIYE, TURKKI Osmaniyen kaupungissa Etelä-Turkissa Sungurin perheen iso ja mukava kerrostaloasunto on vaihtunut teltaksi.

Nyt viiden hengen perhe jakaa teltan kahden muun perheen kanssa, kertoo perheen äiti Selma Sungur.

Normaali elämä loppui maanantaiaamuna kello neljän jälkeen, kun maanjäristys iski.

– Asumme neljännessä kerroksessa. En tiedä, miten me siltä tulimme ulos, Sungur kertoo maanjäristysyöstä.

– Tämä on raju muutos. Mutta emme me mieti taloa, lasten koulua tai työtä. Mielessämme on vain läheistemme selviytyminen hengissä. Riittää, että kuulemme rakkaittemme äänen, Selma Sungur sanoo.

Tampereen kokoisen Osmaniyen laidalle on perustettu telttaleiri huvipuiston pysäköintialueelle.

Telttojen taustalla näkyy huvipuistolaitteita ja erikoisen näköisiä linnamaisia rakennuksia.

Leirin asukkaat jonottavat ruokaa ja Turkin Punainen Puolikuu pystyttää klinikkaa parkkipaikalle. Auttajia näyttää olevan runsaasti paikalla.

Avaa kuvien katselu Osmaniyen telttaleirissä kuluu päivittäin useita tuhansia litroja vettä. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

Moni viettänyt yötkin ulkona

Teltoissa asuu parituhatta ihmistä, ja eri puolille maanjäristysaluetta pystytetään lisää samanlaisia telttaleirejä tai työmaaparakkeja muistuttavia tilapäisasumuksia.

Tähän asti monet ihmiset ovat värjötelleet taivasalla maanantaiaamusta lähtien. Lämpötila laskee monin paikoin pakkasen puolelle.

Avustusjärjestöt varoittavat humanitaarisesta katastrofista ellei ihmisille saada suojaa.

Kodittomiksi jääneitä on myös tarkoitus majoittaa muun muassa turistikohteiden hotelleihin lännempänä maanjäristysalueelta.

Avaa kuvien katselu Osmaniyen telttaleiri on perustettu huvipuiston parkkipaikalle. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

”Emme mieti tulevaisuutta”

Selma Sungurin mielestä vielä ei ole aika miettiä tulevaa.

– Tuhannet ihmiset menivät sunnuntai-iltana nukkumaan mielissään monenlaisia unelmia, eivätkä koskaan heränneet. Emme juurikaan mietiskele tulevaisuutta, Sungur sanoo.

Selma Sungurin puolisolla Ismaililla on ohjelmistofirma, mutta nyt firmaan ei ole menemistä, koska rakennuksessa on vaurioita

Ismail Sungur on sinänsä valmis palamaan perheen kotiin, kunhan rakennus todetaan turvalliseksi.

Ellemme voi palata kotiin, on tietysti epävarmaa mitä tehdään. Jäämmekö tänne, vai lähdemmekö muualle, Ismail Sungur mietiskelee.

Avaa kuvien katselu Sungurin perhe asui isossa kerrostaloasunnossa Osmaniyessa. Nyt teltta on heidän kotinsa. Kuvassa perheen äiti Selma Sungur, isä Ismail, pojat Mehmet (vas.) ja Ömer sekä tytär Fatma. Kuva: Grigori Vorobjov / Yle

Undulaatit pelastettiin

Pian järistyksen jälkeen Ismail kävi vielä perheen asunnossa hakemassa lasten tavaroita. Mutta vierailu oli tarkkaan suunniteltu ja hyvin pikainen.

Mukaan tulivat myös perheen undulaatit, jotka istuvat häkissään teltan nurkassa.

Kotitalo on päällisin puolin ehjä, mutta kukaan ei tiedä mitä rakenteille on tapahtunut. Jälkijäristykset ovat romahduttaneet useita taloja.

Ismail Sungurin mielestä Osmaniyen alue selvisi loppujen lopuksi suhteellisen vähällä, vaikka täälläkin on kuolleita ja loukkaantuneita

– On tunne, että meillä kävi sittenkin tuuri. On muita alueita, joilla tilanne on paljon pahempi. Mutta emme me tiedä miten elämä tästä jatkuu.

Avaa kuvien katselu Avustustyöntekijät asentamassa lämmittimen telttaleirin klinikalle. Lämpötila laskee täällä yöllä nollaan. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

Pelko on läsnä telttaleirissä

Selma Sungur ei ole vielä miettinyt, missä vaiheessa hän on valmis menemään rakennukseen sisälle. Telttaleirissäkin pelko on läsnä, ja siellä täällä näkyy itkeviä ja järkyttyneitä ihmisiä.

– Kun menemme nukkumaan, ajattelemme, tuleeko uusi järistys. Kun tulee jälkijäristys, pelkäämme jopa, että teltta romahtaa päällemme, Selma Sungur sanoo.

Hän toteaa, että ajan myötä elämästä pitää uusi ote, kunhan jonkinlainen järjestys palautuu.

– Sitten mennään jossain vaiheessa takaisin töihin, pidetään lapsiamme kädestä ja päästään eteenpäin.