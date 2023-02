Erityiset droonien käytävät ilmestyvät pian useampien kaupunkien ylle Suomessakin – liikennettä niillä aikoo ohjata Google

Kaupasta tilattu lämmin ruoka-annos lähtee oululaisen kauppakeskuksen katolta droonin kyydissä muutaman kilometrin päähän Oulunsaloon. Samaan aikaan Enontekiöllä drooni vie tunturimökille ruokaostoksia, ja Pariisin kesäolympialaisiin matkaava kisaturisti kulkee lentotaksilla Charles de Gaullen ja Le Bourget’n lentokenttien sekä kisapaikkojen välillä.

Tällainen voi olla miehittämättömän ilmailun tulevaisuus, kun droonien käyttö lisääntyy tavaroiden ja jopa ihmisten kuljettamisessa lähivuosina varsinkin Euroopan suurissa kaupungeissa. Käyttöön tulee entistä tehokkaampia ilma-aluksia, joilla voi lentää turvallisesti myös kaupunkialueella.

– Sähköistyvä liikenne on työkalu siihen, että saadaan päästöjä alemmaksi. Jos ei mitään tehdä ja kokeilla, niin pieneneekö ne päästöt, pohtii johtava tutkija Timo Lind VTT:ltä.

Samalla perinteinen miehitetty ja miehittämätön ilmailu alkavat käyttää yhä enemmän samaa ilmatilaa esimerkiksi lentokenttien läheisyydessä.

Helmikuussa voimaan tulleen lainmuutoksen myötä Suomessa voidaan perustaa eurooppalaisen sääntelyn mukaisia U-space -ilmatiloja. Ne ovat eräänlaisia ilmatilavyöhykkeitä, joissa droonit voivat lentää valvotusti enintään 120 metrin korkeudessa.

Avaa kuvien katselu Oulun lähilennonjohdossa valvottaisiin miehitettyjen lentojen ohella lähialueella lentäviä drooneja. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Ero aiempaan on, että jokaisen alueella lentävän on ennen lennon aloittamista otettava yhteyttä ilmatilavyöhykeellä operoivaan palveluntarjoajaan - eräänlaiseen droonien lennonjohtoon. Järjestelmän on tarkistettava lentosuunnitelma, ja vasta sen jälkeen kone voi nousta ilmaan.

Lentoluvan saanut drooni lähettää jatkuvasti sijaintitietoa järjestelmään. Jos kaksi konetta tulee liian lähelle toisiaan, järjestelmä varoittaa lentäjiä ja käskee tekemään muutoksia lentoreitteihin.

Valvotussa ilmatilassa lentoasemien läheisyydessä droonien lentoja seurattaisiin lennonjohdoissa. Tällöin sekä droonit että miehittämättömät ilma-alukset lentävät usein samassa ilmatilassa.

– Suomessa lentokentät ovat perinteisesti aika lähellä asutusta, jolloin valvottu ilmatila menee kaupunkien päälle. Siltä osin se olisi meidän intressissä katsoa miten siellä lennetään, sanoo johtaja Pasi Nikama lennonvarmistuspalveluita tarjoavasta Finntraffic ANS:sta.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalainen Joby Aviation aikoo aloittaa lentotaksitoiminnan vuonna 2024 sähköllä toimivalla eVTOL-lentokoneella. Suomessa tutkitaan lentojen aloittamista Helsingin ja Tallinnan välillä. Kuva: Joby Aviation

Googlen sisaryhtiöstä droonien lennonjohto

Hakukoneyhtiö Googlen sisaryhtiöstä on tulossa yksi ensimmäisistä droonien lennonjohdoista Euroopassa. Googlen kanssa samaan Alphabet-konserniin kuuluva espoolainen Wing Aviation Finland hakee Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lta sertifiointia, joka mahdollistaa toimimisen EU:n jäsenvaltioissa u-space-alueiden palveluntarjoajana.

Suomessa yhtiö käy Traficommin kanssa keskusteluja ensimmäisten u-space-ilmatilojen perustamisesta Helsingin Vuosaareen ja Espooseen vuoden 2024 aikana.

– Uskomme vahvasti U-spacen hyötyihin ja toivomme näkevämme pian ensimmäisiä ilmatiloja Suomessa. Alkuun alueet olisivat todennäköisesti pienempiä eli muutamia kaupunginosia kattavia alueita, sanoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Titta Andersson-Bohren Wing Aviation Finlandista.

Wingin valvomilla alueilla lentäjien olisi lähetettävä lentosuunnitelma yhtiön ylläpitämään lennon ohjausjärjestelmään. Tällöin Google saisi merkittävän jalansijan eurooppalaisessa miehittämättömän ilmailun liikenteenohjauksessa.

– Tätä järjestelmää voidaan käyttää yhteistyössä useampien drooni-operaattoreiden kanssa. Se on alusta, jonka päälle palvelu voidaan rakentaa.

EASA:n tavoitteena on, että Eurooppaan saataisiin useita palveluntarjoajia U-space-alueille jo lähivuosina.

Pyhtäällä Kymenlaaksossa toimiva Helsinki East Aerodrome miettii myös vastavan palvelun tarjoamista Suomessa. Yhtiö kehittää yhdessä lentoliikenteen tutkimuskeskuksen Liftin kanssa toimintamallia pienille lentoasemille, sekä miehitettyyn että miehittämättömään ilmailuun.

– Lentoliikenneasemat ja ilmatila ovat yhteiskunnallisia, kaikkein käytössä olevaa liikenneinfraa, johon tarvitaan yhteinen ratkaisu, sanoo hallituksen puheenjohtaja Esa Korjula Helsinki East Aerodromesta.

Avaa kuvien katselu Oulussa droonien laskeutumispaikaksi suunnitellaan keskustassa sijaitsevan kauppakeskuksen kattoa. Sieltä tapahtuisivat tavarakuljetukset lähialueelle. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Kaupunkien kaavoitettava laskeutumispaikkoja drooneille

Oulussa tavaradroonien laskeutumispaikaksi suunnitellaan keskustan kauppakeskuksen katolla olevaa tasannetta, josta on lyhyt matka eri puolille kaupunkia. Lennot alkaisivat aikaisintaan kesällä 2024.

– Tästä tulee Oulun uusi brändi ja haluamme, että droonilennot tulevat näkymään keskustassa. Tarkoitus on kuljettaa kaikkea, mikä tarvitsee nopeaa kuljetusta, sanoo toiminnanjohtaja Leena Vuotovesi Oulun Liikekeskus ry:stä.

Miehittämättömän ilmailun lisääntyminen kaupungeissa tuo uudenlaisia tehtäviä kaupunkien kaavoitukselle. Lentotaksit ja tavaradroonit tarvitsevat laskeutumispaikkoja ja suunnitelman siitä, missä voidaan lentää.

– Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli siinä, miten ilmatilaa mallinnetaan kaupunkien päällä, sanoo johtaja Pasi Nikama.

Miehittämätön ilmailu on huomioitu jo Oulun vuoden 2025 asuntomessualueella, mihin on kaavoitettu useita laskeutumispaikkoja drooneille.

Kaupungeissa on useita vaihtoehtoja, miten miehittämättömät ilma-alukset voivat lentää niiden ilmatilassa.

– Halutaanko määritellä ennalta määriteltyjä käytäviä, joihin drooniliikenne keskitetään, vai halutaanko mennä siihen, että voidaan vapaasti lentää missä tahansa, sanoo johtava tutkija Timo Lind VTT:ltä.

Kaavoituksella voitaisiin Lindin mukaan ohjata droonien tuottamaa lentomelua pois alueilta, joihin sitä ei haluta. Sellaisia voisivat olla esimerkiksi hautausmaat tai vaikkapa päiväkodit.