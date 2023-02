Väitöskirja: Saamelaisesineiden palauttamisen kautta voidaan purkaa kolonialismia ja tuoda perimätietoa saamelaisyhteisölle

Saamelaista kulttuuriperintöä on kerätty eri valtioiden museoihin kymmeniä tuhansia kappaleita. Jopa 50 000 saamelaisesinettä lojuu yhä museoissa pitkin Eurooppaa, suurimmaksi osaksi pohjoismaissa. Niiden palauttamisesta saamelaisille on alettu puhua enemmän vasta viimeisen vuosikymmenen aikana.

Filosofian maisteri Eeva-Kristiina Nylander on tutkinut saamelaisilta vietyjen esineiden palauttamisen haasteita ja palauttamisten tuomia mahdollisuuksia. Hänen väitöskirjansa From repatriation to rematriation : dismantling the attitudes and potentials behind the repatriation of Sámi heritage tarkistettiin tänään saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa.

Keskeistä Nylanderin väitöstutkimuksessa on hänen ehdottamansa rematriaation käsite, jolla hän tarkoittaa palautettujen esineiden tuomista takaisin osaksi alkuperäiskansan elävää yhteiskuntaa.

– Turvallisessa tilassa tutkitaan esivanhempien käsitöitä ja sitä, miten ne on tehty ja palautetaan tietoa, mitä on kuulunut näiden esineiden elämään ennen kuin ne on otettu kokoelmiin ja siihen aikaan, jolloin ne ovat olleet kokoelmissa.

Nylander näkee repatriaation saamelaisten ja valtaväestön museoiden välisenä kolonialismia purkavana prosessina.

– Kun keskustellaan palautuksista, niin saamelaiset ja myös länsimaailman museoiden ihmiset voivat keskustella yhteisestä, jaetusta historiasta, joka on aika ikävä ja vaikea. Se voi olla parantava prosessi, johon nämä esineet osallistuvat.

Eeva-Kristiina Nylander kertoo väitöskirjastaan. Toimittajana Jouni Aikio.

Saamelaisesineiden palautus ajankohtaista pohjoismaissa

Suomen kansallismuseo päätti vuonna 2017 palauttaa saamelaiskokoelmansa parisentuhatta esinettä saamelaismuseo Siidaan. Nylander tarkastelee väitöskirjassaan saamelaiskokoelman palauttamiseen johtaneita tekijöitä.

– Aloitin vuonna 2006 repatriaatioprojektissa saamelaismuseo Siidassa, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa pohjoismaisten museoiden kokoelmissa olevia saamelaisesinekokoelmia. Myös yritettiin nostaa keskustelua mahdollisesta esinepalautuksesta eli repatriaatiosta.

Nylanderin mukaan nyt eletään repatriaation aikakautta ja Euroopassa puhutaan paljon asiasta. Suomessa ollaan saamelaisesineiden palautusprosessissa jo melko pitkällä.

– Kun museon omiin kokoelmiin kuuluu pääasiassa sodan jälkeen kerättyjä esineitä, niin nyt on aika paljon myös niitä sotaa edeltäviä. Suomen vanhimmat esinekokoelmat kuuluvat nyt saamelaismuseo Siidalle.

Ruotsissa repatriaatioprosessia ollaan vasta käynnistämässä. Ruotsin valtion museoihin kuuluva Etnografinen museo allekirjoitti Ájtte- museon kanssa palautussopimuksen tällä viikolla saamelaisten kansallispäivänä. Norjassa noin puolet kansallismuseon ja kulttuurihistoriallisen museon kokoelmista on palautettu saamelaismuseoille.