Belgia lopetti sähkötuet etuajassa, ja Suomessa asiantuntija heittäisi heti roskiin sähkön veroalen

Etlan Aki Kangasharju arvostelee tukien valumista myös hyväosaisille ja valtion turhaa velkaantumista. Sähkötukia on haettu vielä alkuvuonna yllättävän vähän.

Asiantuntijat ovat eri linjoilla siitä, tarvitaanko kaikkia sähkötukia nyt, kun sähkö on halventunut.

Leuto talvi ja syksystä reippaasti alentunut sähkön hinta on vähentänyt kiireellä sorvattujen sähkötukien tarvetta.

Tammikuussa pörssisähkön keskihinta tippui jo alle 10 senttiä kilowattitunnilta, kun se pahimpaan aikaan oli yli kolminkertainen. (siirryt toiseen palveluun)

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) varoitteli perjantaina Ylen Aamussa, että Suomen talous tulee olemaan tulevina vuosina 10 miljardia euroa miinuksella joka vuosi.

Sähkötuet on rahoitettu juuri velkarahalla, joten voisiko osasta luopua etuajassa tai tiukentaa niiden ehtoja? Tähän on päädytty esimerkiksi Belgiassa. (siirryt toiseen palveluun)

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju nostaa tukien pahimmaksi valuviaksi sähkön arvonlisänveron alennuksen.

– Alv-tuen voisi lopettaa samantien, koska sähkön hinta on tullut alas ja se näyttää pysyvän alhaalla. Meillä on nämä muut tukimuodot, jotka laukeavat päälle, kun sähkön hinta nousee. Alv-tuki on täysin turha tällä hetkellä.

– Se annetaan ihan kaikille, sekä hyvätuloisille että pienituloisille, vähän sähköä käyttäville ja paljon sähköä käyttäville. Kyllä tässä rahaa käytetään liian avokätisesti, Kangasharju sanoo.

Sähkön alv-alennus 24 prosentista 10 prosenttiin on voimassa joulukuusta huhtikuuhun. Kangasharjun mukaan räätälöidyt tuet, joissa on omavastuut, tukikatot ja tarkemmat ehdot, toimivat paremmin kuin sähkön alv-alennus.

Avaa kuvien katselu Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju olisi valmis lopettamaan sähkön arvonlisäveron alennuksen vaikka samantien. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Sähköhyvityksen ehtoja voisi vielä muuttaa

Veromaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola kuitenkin muistuttaa, että monella määräaikaisen sopimuksen viime syksynä tehneellä sähkön hinta on yhä hyvin korkea. Heillä markkinahinnan lasku näkyy viiveellä.

– Kaikki eivät siis ole hyötyneet pörssisähkön hinnan tippumisesta, vaikka nyt määräaikaisia sopimuksia saa paljon halvemmalla. Jotkut varmasti maksavat edelleen sellaisia hintoja, että alvin alennus auttaa heitä. Toki alennuksesta luopumiseen on nyt myös perusteita, Kirkko-Jaakkola toteaa.

Vain kymmenen prosenttia suomalaisista on tehnyt pörssisidonnaisen sähkösopimuksen. 60 prosentilla asiakkaista on määräaikainen sähkösopimus, lopuilla toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

– Sähköhyvityksen osalta lainvalmistelu on vielä käynnissä. Periaatteessa voisi ajatella, tarvitseeko sitä helmikuulta maksaa. Sellaisen muutoksen voisi tehdä suhteellisen nopeastikin, Kirkko-Jaakkola arvioi.

Sähkön kertahyvitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä, joten valiokunnassa voidaan tehdä vielä ehtoihin muutoksia. Tavoitteena on saada hyvitys voimaan helmikuun aikana, jotta kuluttajat voisivat saada hyvityksen sähkölaskuunsa jo maaliskuussa.

Tukien käyttö vielä yllättävän maltillisia

Arvonlisäveron alennuksen ja laskuun suoraan tulevan sähkön kertahyvityksen lisäksi tarjolla on sähkötukea ja -vähennystä. Tähän mennessä tukien käyttö on ollut yllättävän vähäistä siihen nähden, kuinka paljon niihin on budjetoitu rahaa.

Kela ja verottaja arvioivat, että todellinen hakupiikki tulee vasta myöhemmin keväällä – tai sitten se jää tulematta kokonaan, jos sähkön hinta pysyy matalana.

Kelan mukaan sähkötukea koskevia hakemuksia on ratkaistu tiistaihin mennessä vajaa 900 kappaletta. Näistä myönteisiä päätöksiä on ollut vain 37 kappaletta, joten valtaosalle hakijoista ei ole myönnetty tukea.

Kelan mukaan hakemusten maltillinen määrä ja hylkäävien ratkaisujen suuri osuus johtuvat siitä, että tammikuun aikana vasta harvat olivat saaneet sähkölaskuja, jotka koskevat alkuvuoden 2023 sähköenergian kulutusta eli menoja, joihin sähkötukea voi saada.

Toimeentulotuki on myös kattanut kaikkein pienituloisimpien sähkömenoja. Tammikuun loppuun mennessä Kelan sähkötukea on maksettu alle 715 euroa. Keskimääräinen tuki on ollut noin 71,50 euroa.

Verohallinnosta kerrotaan, että sähkövähennystä on hakenut verokortilleen noin 1 450 suomalaista. Keskimääräinen vähennyksen määrä on hieman alle 1 500 euroa henkilöltä. Vähennystä on haettu runsaan kahden miljoonan euron edestä.

Kela ennakoi, että uusia tukihakemuksia tulee, kun ihmiset saavat laskuja vuodenvaihteen jälkeen syntyneestä kulutuksesta. Verottajan mukaan heillä vähennyksen hakupiikki voi olla touko–kesäkuussa, kun kevään lopulliset sähkökulut ovat ihmisten tiedossa.

Hallitus on budjetoinut eri sähkötukiin noin 1, 1 miljardia euroa, mutta Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreessa raportissa (siirryt toiseen palveluun) arvioidaan, että niihin menisi alle 800 miljoonaa euroa.

Tuet kohdentuvat vähän sinne päin

Tukia on arvostelultu hätäisestä valmistelusta ja tuen valumisesta myös hyväosaisille.

Hallituksen keinot auttaa kansalaisia sähkölaskuissa valikoituivat sen mukaan, mitä saatiin toteutettua nopeasti ja jo olemassa olevia järjestelmiä hyväksikäyttäen. Kiire oli kova.

Veronmaksajain Mikael Kirkko-Jaakkolan mielestä tämän takia mikään sähkötuista ei kohdistu optimaalisesti heihin, jotka ovat kärsineet kalliista sähköstä eniten.

– Ne kohdistuvat jokainen vähän eri tavalla huonosti. Koronankin aikana piti saada äkkiä tukia liikkeelle. Ajateltiin, että tuetaan mahdollisimman paljon, vaikka tukea saisivat sellaisetkin, jota eivät sitä oikeasti tarvitse kuin, että ei tueta ketään. Mutta on siellä ollut niitä ryhmiä, jotka oikeasti tarvitsevat sähkötukia, Kirkko-Jaakkola sanoo.

Avaa kuvien katselu Veromaksajien keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkolan mukaan sähköhyvityksen ehtoja voisi muuttaa esimerkiksi siten, ettei tukea maksettaisi helmikuulta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Etlan Aki Kangasharju sanoo, että jälkikäteen tuet vaikuttavat vähän vaalibudjetilta.

– Kokonaisuus on aika ylenpalttinen, varsinkin tällaisena lauhana talvena. Kun sähkötukia suunniteltiin, oli paikallaan antaa tukea. Kymmenet tuhannet asuvat sähkölämmitteisissä omakotitaloissa ja ovat oikeasti tukea tarvinneet, hän korostaa.

Kangasharjun mielestä tukia valuu kuitenkin myös ihmisille, jotka eivät niitä tarvitse ja se lisää valtion turhaa velkaantumista.

– Velkaantuminen on jatkunut vuodesta 2009 ilman minkäänlaista katkosta välillä. Tällä hallituskaudella tilanne on vielä pahentunut, kun velkaa on otettu yli 10 miljardia kaikkeen muuhun kuin korona- ja turvallisuusasioihin. Suuri linja on lähtenyt siihen, että velkaa voidaan ottaa vaaratta ja se näkyy näissä sähkötuissa, Kangasharju sanoo.

Kirkko-Jaakkola toteaa, että sähkötuet ovat onneksi tilapäisiä ja määräaikaisia, joten ne eivät jää rasittamaan pitkäksi aikaa julkista taloutta.

