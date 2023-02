EU-johtajat haluavat vahvistaa ulkorajojaan laittomalta siirtolaisuudelta, mutta moni jäsenmaa ei maksaisi raja-aitoja yhteisestä pussista

EU:n huippukokouksesta lähti perjantain vastaisena yönä komissiolle viesti, että EU-varoja tulisi merkittävissä määrin ohjata ulkorajojen vahvistamiseen eli rajojen rakenteiden ja valvontalaitteistojen vahvistamiseen.

Keskustelua EU:n ulkorajojen vahvistamisesta on käyty aika ajoin, erityisen vilkkaasti erityisesti vuodesta 2021, jolloin Valko-Venäjän katsottiin järjestelleen laittomien siirtolaisten tuloa Puolaan ja Baltian maihin.

EU-maiden sisällä on eriäviä näkemyksiä siitä, miten ulkorajoja tulisi vahvistaa.

– Kokouslähteiden mukaan keskustelua käytiin ennen kaikkea EU:n rajavalvonnan kehittämisestä. Osa maista haluaisi käyttää EU-rahaa rajaturvallisuuden vahvistamiseen, erityisesti aitojen rakentamiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi Bulgarialla on aitaa 237 kilometrin pituudella Turkin vastaisella rajalla ja osa maista haluaisi vahvistaa tätä, selvittää Brysselin eilisen EU-huippkokouksen antia, EU-asiantuntija, Helsingin yliopiston dosentti Timo Miettinen.

Tehostettu valvonta merkitsee muun muassa ilmavalvontaa ja vartiokoppeja varsinaisten fyysisten esteiden lisäksi.

Huippukokouksen virkamiehistössä arvioitiin, että mikäli valvontalaitteistoa rahoitettaisiin yhteisistä varoista, jäsenmaat voisivat kustantaa raja-esteet omista kansallisista budjeteistaan. Asiasta kirjoittaa muun muassa Politico-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on linjannut, että aitoja ei kustanneta yhteisistä varoista. Suomi on ollut samoilla linjoilla.

Keskustelu jatkuu, arvioi Timo Miettinen.

– Eroja on edelleen siinä, millaisia toimenpiteitä EU-varoista ollaan valmiita rahoittamaan. Monet maat haluaisivat käyttää EU-varoja aitojen rakentamiseen. Osa maista, kuten Suomi, on toiminut asiassa omaehtoisesti ja päättänyt rakentaa aitaa kansallisista budjeteista.

Valko-Venäjän operaatio havahdutti Suomen

Puolaan ja Baltian maihin Valko-Venäjän kautta ohjattujen ihmisten tilanne havahdutti useita maita pohtimaan rajaturvallisuuden vahvistamista. Ukrainan sota on lisännyt kehitystarpeita.

– Muutos on ollut näkyvä erityisesti Suomessa, jossa aidan rakentaminen nousi keskusteluun Venäjän hyökkäyssodan myötä. Myös Baltian maissa vaatimukset aitojen rakentamisesta ovat lisääntyneet. Aitojen pystyttämisestä on tullut tietyllä tavalla hyväksyttävä teema, analysoi Timo Miettinen.

Turkin vastaista rajaa halutaan vahvistaa

Eri mailla on vahvistustarpeita pelkästään maantieteellisen aseman vuoksi.

Erityisesti Tanska ja Itävalta ovat Timo Miettisen mukaan vaatineet esteiden rahoittamista nykyistä laajemmin yhteisistä varoista. Itävallassa halutaan rajoittaa Balkanilta Unkarin kautta Itävaltaan laittomasti pyrkivien ihmisten tuloa.

Itävalta haluaa vahvistaa myös Bulgarian ja Turkin välistä rajaa peräti kahdella miljardilla eurolla. Komission mukaan aitoihin liittyviin projekteihin on jäljellä ainoastaan kolme miljardia, joten yhden rajan vahvistaminen nielisi yhteiskakusta liian suuren osan.

Rajavalvonnan vahvistaminen sai taakseen yhden maaryhmän. Muun muassa Unkari, Tanska, Baltian maat ja Kreikka allekirjoittivat huippukokouksen aattona keskiviikkona tiukempia rajasäännöksiä vaativan kirjeen.

Eurooppa-linnakkeen synty vanhempaa perua

Euroopassa on usein katsottu mallina Yhdysvaltain ja Meksikon välistä raja-aitaa, joka oli yksi presidentti Donald Trumpin vaalilupauksista. Esteen rakentaminen on osoittautunut työlääksi muun muassa tulvien ja hankalan maaston vuoksi. Aitaa on valmiina noin 1000 kilometriä, noin kolmanneksen koko rajan pituudesta.

Dosentti Timo Miettisen mukaan puhe linnake-Euroopasta juontaa juurensa kauempaa historiasta.

– Se liittyy ennen kaikkea maahanmuuton tarkastelemiseen turvallisuuskysymyksenä. Ajatusta Euroopasta linnakkeena on vahvistanut muun muassa vuoden 2015 niin sanottu pakolaiskriisi, joka osoitti EU:n olevan edelleen hukassa yhteisen turvapaikkapolitiikan suhteen. Uudistuksia, erityisesti pysyvien kiintiöiden osalta, on ollut vaikea saada aikaan.

Linnake ei poista siirtolaisuuden syitä

Timo Miettinen kehottaa pohtimaan esteiden rakentamisen problematiikassa muuton juurisyitä. Yhä uudestaan ja uudestaan perheet ahtautuvat merikelvottomiin aluksiin hengenvaaralliselle matkalle esimerkiksi Välimeren yli. Tällöin raja-aita ei ole ratkaisu.

– On selvää, että esteet eivät liity millään tavalla maahanmuuton juurisyihin, alueelliseen epävakauteen ja taloudelliseen näköalattomuuteen. Ne lisäävät luultavasti merireittien suosiota ja tätä kautta myös kuolemantapausten kasvun riskiä. EU-maiden tulisikin nyt miettiä uudelleen strategiaansa Afrikassa ja Lähi-idässä.