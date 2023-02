Liberaalipuolue teki rajun leikkauslistan ja sai ehdokkaakseen tunnetun ekonomistin, mutta eduskuntaan pääsy on silti vaikeaa

Eduskunnan ulkopuolella olevien pienten puolueiden on vaikea nousta Arkadianmäelle.

Viskipuolueen nimellä vuonna 2016 perustettu liberaalipuolue pyrkii eduskuntaan ronskilla, yli yhdeksän miljardin euron leikkauslistalla. Se on selvästi suurempi ja yksityiskohtaisempi kuin vanhojen puolueiden esitykset.

Leikattavaa löytyy -lista (siirryt toiseen palveluun) supistaisi rajusti valtion toimintaa. Se myös keventäisi miljardeilla tuloverotusta ja nostaisi haitta- ja kulutusveroja.

Ylen haastattelemat talousasiantuntijat eivät pidä leikkauslistaa kovin realistisena toteuttaa, mutta tarpeellisena herättelynä miettimään, mihin julkisia varoja käytetään.

Politiikan tutkijoiden mukaan raju leikkauslista voi olla liberaalipuolueen kaltaiselle pienpuolueelle hyvä strategia herättää huomiota. Eduskuntaan pääsy on silti hyvin vaikeaa.

Leikattavaa löytyy -lista on herättänyt huomiota ainakin Twitterissä.

Puolue on saanut myös muutamia melko tunnettuja ehdokkaita, kuten Suomen Pankissa työskentelevä ekonomisti Sanna Kurronen. Hän esiintyi aiemmin paljon julkisuudessa työskennellessään Elinkeinoelämän valtuuskunnassa Evassa.

– Leikattavaa löytyy -lista oli varmasti ihan ratkaiseva tekijä minulle. Näytti siltä, että se ei saa ansaitsemaansa huomiota, Uudellamaalla ehdokkaana oleva Kurronen kertoo.

Toinen ekonomisti , startup-yrittäjä Juha Itkonen lähti ehdokkaaksi Helsingissä.

–Haluan ajaa näitä rakenneuudistuksia täysillä riippumatta siitä missä määrin ne eturyhmiä miellyttävät, Itkonen sanoo.

Liberaalipuolueen eduskuntavaaliehdokkaat Sanna Kurronen ja Juha Itkonen kertovat, mikä puolueen Leikattavaa löytyy -listan idea on.

Liberaalipuolue ei juustohöylää

Liberaalipuolue sanoo asettavansa julkiset menot tärkeysjärjestykseen. Se ei juustohöylää, vaan karsii kokonaan valtion “turhat” ja “vähemmän tärkeät” menot, kuten yritystuet.

–Ihmiset voisivat itse päättää enemmän rahankäytöstään, eikä valtio suuntaisi rahaa niin paljon valtion valitsemiin kohteisiin eli enemmän vapautta, Sanna Kurronen sanoo.

Puolue lupaa, että se ei leikkaa sosiaaliturvasta, terveydenhuollosta, koulutuksesta, puolustuksesta tai sisäisestä turvallisuudesta. Se viestii puolueen sosiaaliliberaalista linjasta.

–Sosiaaliturvan ja terveydenhuollon leikkaukset kohdistuisivat kipeästi yhteiskunnan heikoimpiin, Juha Itkonen sanoo.

Liberaalipuolue alentaisi tuloveroja yli neljä miljardia eli noin 20 prosentilla, minkä puolue kattaisi kulutus- ja haittaveroilla. Puolue lopettaisi muun muassa perintöveron sekä auto- ja ajoneuvoveron. Kokonaisuutena verotus kevenisi noin miljardilla eurolla.

–Haittaverot sopivat yhteen yksilönvapauden kanssa. Yksilönvapaus ei tarkoita sitä, että saa vapaasti tehdä mitä vain, silloin kun se aiheuttaa haittaa muille, Kurronen sanoo.

Liberaalipuolueen yhdeksän miljardin leikkaukset ovat saman verran kuin valtiovarainministeriön esittämä sopeutustarve kahdelle seuraavalle vaalikaudelle.

Avaa kuvien katselu Ekonomisti, yrittäjä Juha Itkonen pyrkisi sopeuttamaan valtion taloutta yhdeksällä miljardilla yhdessä vaalikaudessa eli neljässä vuodessa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Leikkauslista nostaa monen tukan pystyyn

Lähemmin katsottuna liberaalipuolueen leikkauslista voi shokeerata monia.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan budjetista karsitaan 80 prosenttia eli lähes kolme miljardia, ulkoministeriöltä sekä maa- ja metsätalousministeriöltä noin puolet, ympäristöministeriöltä lähes 40 prosenttia menoista.

Näin siksi, että puolue lopettaisi käytännössä kaikki yritys-, maatalous- ja aluetuet sekä nykyisen kehitysavun. Myös ympäristötukia leikattaisiin reippaasti.

Maataloustukien ongelma on Kurrosen mukaan, että ne pitäisi ajaa koko EU:ssa alas.

Omasta huoltovarmuudesta on pidettävä kuitenkin kiinni julkisella tuella.

Vaikka liberaalipuolue lupaa, että se ei leikkaa koulutuksesta, myös opetus- ja kulttuuriministeriöön tehtäisiin miljardileikkaus. Huippu-urheilu, taide ja kulttuuri sekä kansalais- ja kansalaisopistot menettäisivät valtiontukensa.

–Kansalaisopiston tyypillinen asiakas on hyvin koulutettu, hyvin toimeentuleva kuusikymppinen nainen. En näe mitään syytä, että meidän pitäisi tukea tällaisen ryhmän kielikursseja tai vastaavaa. Ihmiset voivat itse maksaa omat harrastuksensa, Sanna Kurronen sanoo.

Järjestöjen tuet leikattaisiin, ja niiden pitäisi rahoittaa toimintansa itse. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa liberaalipuolue tukisi kuitenkin palveluseteleillä, joilla lapset ja nuoret voisivat maksaa haluamiaan harrastuksia.

–Se tuki ohjautuisi sitten suoraan esimerkiksi urheilussa seuratasolle, Juha Itkonen perustelee.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n johtaja Emilia Kullas ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju kertovat, mikä on liberaalipuolueen Leikattavaa löytyy -listan idea.

Monet menettäisivät nykyisen työnsä

Kun valtion hallintoa rokotettaisiin kautta linjan kymmeniä prosentteja, monet ihmiset menettäisivät nykyiset työnsä.

Yleisradion reilun 500 miljoonan budjetista vietäisiin jopa 80 prosenttia.

Miten työttömiksi jääville ihmisille kävisi?

–Hallinnossa on paljon lahjakkaita ihmisiä, jotka löytävät varmasti tuottavaa työtä muualta. Nythän monilla aloilla on työvoimapulaa, Juha Itkonen sanoo.

Kurrosen mukaan työvoimaa vapautuu aloille, joissa tuottavuus on korkeampi ja sitä kautta saadaan talouskasvua.

Paljonko omasta työpaikastasi Suomen Pankista voitaisiin leikata?

– Se ei ole tässä Leikattavaa löytyy -listalla, koska se ei ole valtion budjetissa, mutta mielellään sitäkin saa ehdottaa, Sanna Kurronen sanoo.

Kurrosta on arvosteltu nettikeskusteluissa “helsinkiläiseksi elitistiksi”, kun hän on pitänyt polttoaineiden hinnan laskemista huonona ideana. Espoolainen Kurronen ajaa itse sähköautolla.

Kurronen vastaa, että hän esittää kaupunkeihin tietulleja, jotka rokottavat yhtä lailla sähköautoilijoita. Paljon omaa autoa tarvitsevien haja-asutusalueiden asukkaita hän olisi valmis tukemaan suoralla tuella.

Tulonsiirroista tulee taas uusia menoja valtion budjettiin?

–Kyllä peruselinolot on turvattava kaikkialla Suomessa, se on ihan selvä.

Avaa kuvien katselu Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas sanoo, että liberaalipuolueen leikkauslista pistää pohtimaan, mihin julkisia varoja käytetään. Kuva: Silja Viitala / Yle

“He näyttävät, miten pieni valtio voisi Suomessa olla”

Ylen haastattelemat talousasiantuntijat kiittävät liberaalipuoluetta julkisten menojen perkaamisesta, mutta näkevät leikkauslistassa myös ongelmia.

Yle kysyi arviota nimenomaan talousliberaaleja ajatuksia kannattavilta.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas arvioi, että liberaalipuolueen leikkauslistan tarkoitus on herättää ajattelemaan sitä, mihin kaikkeen käytämme julkisia varoja ja voisiko niitä käyttää tehokkaammin.

– Tämän ajattelutavan herättelyssä lista on todella arvokas teko. He koettavat näyttää, miten pieni valtio voisi Suomessa olla. Nythän meillä on suuri valtio, Kullas sanoo.

Myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju pitää menokartoituksia tärkeinä.

Hänen mielestään liberaalipuolue on käyttänyt punakynää kuitenkin aika summittaisesti. Taloustieteilijän johdonmukaisuutta ja analyysiä Kangasharju ei leikkauslistasta löydä.

–On vain sellaisia perusteluja, että tuo ei kuulu valtiolle ja joutaa pois.

Kangasharju ihmettelee muun muassa sitä, että kaikki yritystuet leikataan kategorisesti pois.

–Yritystuista varmasti löytyy leikattavaa niin kuin muiltakin aloilta. Mutta tutkimus on hyvin yksiselitteinen siinä, ettei esimerkiksi uudistavista innovaatiotuista kannata leikata.

Kangasharju kummastelee myös sitä, että kaikkein eniten valtion menoja nielevältä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta ei ole löydetty mitään leikattavaa.

–Tutkimuksista tiedetään, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajilla on hirveän suuret tuottavuuserot. Jos kaikki tekisivät, mikä olisi tehokkainta, sieltä lähtisi miljardeja, Kangasharju sanoo.

Avaa kuvien katselu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju kaipaa arvioita siitä, miten liberaalipuolueen esittämät rajut leikkaukset vaikuttaisivat. Kuva: Silja Viitala / Yle

“Muutamia huteja siellä on”

Liberaalipuolueen ekonomistiehdokkaat myöntävät, että puolueen kaikki leikkaukset eivät ole osuneet kohdalleen.

– Muutamia huteja siellä on. Esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotukia on leikattu. Ne ovat talouden pitkän aikavälin kasvun kannalta erittäin tärkeitä, Juha Itkonen sanoo.

Sanna Kurronen empii myös kulttuurin leikkauksia.

–Taiteesta valuu hyötyä hyvin paljon sen ympärillekin. Ne ulkoisvaikutukset pitäisi ottaa vähän paremmin huomioon kuin liberaalipuolueen budjetissa on tehty.

Avaa kuvien katselu Liberaalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen on eduskuntavaalien ehdokkaana Helsingissä. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Liberaalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen huomauttaa Kangasharjun kritiikkiin, että pienellä puolueella ei ole resursseja tehdä leikkausten vaikutusarvioita.

Kivinen ei tiedä, että vastaavanlainen leikkauslista olisi jossain muualla toteutettu. Se ei olisi hänen mukaansa silti hyppy pimeään ja kylmään veteen.

– Jos me nyt leikkaamme yhdeksän miljardia, niin on selvää, että sen välitön vaikutus on bruttokansantuotetta pienentävä. Rakenteelliset muutokset alkavat vaikuttaa sitten muutaman vuoden sisällä.

Avaa kuvien katselu Ekonomisti Sanna Kurronen sanoo, että liberaalipuolueessa hän voi tehdä älyllisesti rehellistä politiikkaa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Liberaalipuolueen mahdollinen noste ei näy kannatusmittauksissa

Aikaisemmissa vaaleissa liberaalipuolueella ei ole ollut menestystä.

Puolueessa kuitenkin uskotaan, että nyt on mahdollista saada läpi edustajia ainakin Uudellamaalla ja Helsingissä, joissa puolueella on lähes täydet ehdokaslistat.

Esimerkiksi Uudellamaalla puolueiden äänikynnys eduskuntaan on ollut aiemmin 13 000 –14 000 ääntä. Eduskuntaan on nyt vähän helpompi päästä, kun Helsinki ja Uusimaa saivat molemmat yhden lisäpaikan.

Politiikan tutkija Jenni Karimäki arvioi, että periaatteessa Suomen puoluekentässä on liberaalipuolueelle tilaa, mutta toistaiseksi liberaalisti ajattelevat ovat äänestäneet esimerkiksi kokoomusta, vihreitä ja Rkp:tä tai jättäneet äänestämättä.

Karimäki pitää liberaalipuolueen Leikattavaa löytyy -listaa vaalistrategisesti onnistuneena vetona.

–Se herättää keskustelua ja se yhdistyy siihen keskusteluun, jota isommat puolueet jo käyvät.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo, että puoluekannatusmittauksissa liberaalipuolueen mahdollinen noste ei ainakaan vielä näy.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä sanoo, että uuden puolueen pääsy eduskuntaan on aina työn ja tuskan takana.

–Puoluejärjestelmä on sellainen, että 1–2 nimekästä ehdokastakaan ei vielä riitä. Pitäisi olla kohtuullinen ja kokonainen lista, jotta voisi ruveta haaveilemaan läpipääsystä.

Suomen pienpuolueet * 1. Liberaalipuolue 2. Feministinen puolue 3. Eläinoikeuspuolue 4. Piraattipuolue 5. Korjausliike 6. Avoin Puolue 7. Suomen Kommunistinen Puolue 8. Kansalaisliitto 9. Kristallipuolue 10. Suomen kansa ensin 11. Valta kuuluu kansalle 12. Vapauden liitto 13. Sinimusta Liike 14. Kansalaispuolue 15. Seitsemän tähden liike * puoluerekisterissä olevat

