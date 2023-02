Kuolleen paikallispoliitikon eduskuntavaalimainokset ilmestyivät Facebookin – ehdokassivun poistaminen voi osoittautua vaikeaksi

Facebookin omistava Meta on tunnettu siitä, että siihen on erittäin vaikea saada yhteyttä palveluun liittyvissä ongelmissa.

Henkilökohtaisen Facebook-sivun poistaminen on helpompaa kuin vaikkapa ehdokassivun. Vaikeuksia on edessä muun muassa silloin, jos hallinnointioikeuksia ei ole jaettu muille.

Facebookin käyttäjiä on Savo-Karjalassa ihmetyttänyt menehtyneen poliitikon eduskuntavaalimainonta.

Outokumpulainen kaupunginvaltuutettu Jari Turpeinen (kd.) kuoli tammikuussa äkillisesti liikenneonnettomuudessa. Hänet oli aikaisemmin nimetty puolueensa eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Facebookin vaalimainosten alle on kommentoitu muun muassa, että omaisten surua pitäisi kunnioittaa ja poistaa mainokset. Keskustelussa monet epäilevät, että mainokset on ostettu etukäteen ja ne ovat ilmestyneet automaattisesti.

Tästä onkin kyse. Somessa aktiivinen Turpeinen oli hoitanut ja maksanut itse omaa mainontaansa etukäteen Facebookin poliitikko-sivunsa kanssa.

Ylen tavoittama leski Paula Hulkkonen kertoo saaneensa mainokset estettyä perjantaina, vaikka joitain ajastettuja mainoksia voi edelleen ilmestyä.

– Toivon, että ihmiset ymmärtävät, ettei tämä ole ollut ensimmäisenä mielessä, hän sanoo.

Henkilökohtaisen sivun voi poistaa

Lähiomainen voi henkilön kuoleman jälkeen muuttaa tämän henkilökohtaisen Facebook-sivun muistosivuksi tai poistaa kokonaan. Facebookin sivuilta löytyy lomake asian hoitamiseksi.

Muistosivuksi muuttaminen onnistuu esimerkiksi lähettämällä kuvan kuolinilmoituksesta. Sivun poistaminen kokonaan vaatii kuvan tai skannauksen kuolintodistuksesta. Facebook voi vaatia esimerkiksi valtakirjaa tai kuolinpesän perukirjaa, jolla voi todistaa olevansa lähiomainen.

Jos menehtyneellä henkilöllä on ollut yritys- tai poliitikkosivu, on sen muuttaminen vaikeampaa. Sivulle kirjaudutaan omilla tunnuksilla, joita ei saisi luovuttaa kenellekään. Sivun perustaja voi kuitenkin jakaa hallinnointioikeuksia muille käyttäjille, jotka voivat tehdä julkaisuja sivuille tai ostaa mainontaa.

Jos hallinointioikeuksia ei ole jaettu ja ainoa ylläpitäjä menehtyy tai ei muuten pysty sivua hallinnoimaan, on tilanne vaikea. Joensuulainen markkinointiasiantuntija Tomi Hokkanen markkinointitoimisto Tovarista kertoo tapauksesta, jossa yrityksen Facebook-sivujen hallinnointioikeuksien siirto uusille yrittäjille kuolemantapauksen jälkeen kesti puolitoista vuotta.

– Käytännössä siinä käydään pitkä prosessi Facebookin asiakaspalvelun kanssa, hän sanoo.

Facebook tärkeä kanava

Pienenä puolueena kristillisdemokraattien ehdokkaat hoitavat henkilökohtaista mainontaansa yleensä itse. Sosiaalisen median tilien hallinnoinnin liittyvät mahdolliset ongelmat on tiedostettu.

– Tähänhän me emme voi puolueena mitenkään vaikuttaa, sillä kyse on Facebookin omista käytännöistä, sanoo kristillisdemokraattien järjestöpäällikkö Mikko Rekimies.

Sosiaalinen media on ollut vuosia erittäin tärkeä alusta vaalimainonnalle. Facebookin rinnalle on viime vuosina noussut lukuisa joukko varsinkin nuorten äänestäjien suosimia palveluista.

– Meille Facebookin merkitys on edelleen merkittävä. Nuorilla ehdokkailla käytössä voi olla muitakin kanavia, mutta ei ole mikään salaisuus, että meillä on paljon iäkkäitä ja keski-ikäisiä äänestäjiä, joiden joukossa Facebook on edelleen tärkeä, Rekimies sanoo.