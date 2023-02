Marjanpoimijoiden ihmiskaupasta epäillyn thaimaalaisen tutkintavankeus jatkuu yhä

Lapin käräjäoikeus on jatkanut ihmiskaupasta epäillyn thaimaalaisen marjanpoimijoiden koordinaattorin tutkintavankeutta.

Lokakuun alusta vangittuna ollut, vuonna 1970 syntynyt, Thaimaan kansalainen on välittänyt poimijoita lappilaiselle Polarica oy:lle, jonka omistajaa ja toimitusjohtajaa Jukka Kristoa epäillään myös ihmiskaupparikoksesta.

Kristo vapautettiin viime joulukuussa tutkintavankeudesta. Hän on kiistänyt epäilyt.

Jo viidettä kuukautta Oulun vankilassa tutkintavankeudessa oleva, syyllisyytensä kiistänyt epäilty, oli pyytänyt pääsyä vapaaksi. Lapin käräjäoikeus kuitenkin määräsi hänet maanantaina pidettäväksi edelleen vangittuna todennäköisin syin epäiltynä vuoden 2020 alusta aloitetusta ihmiskaupasta.

Käräjäoikeuden mukaan syyte jutussa on nostettava viimeistään kuluvan vuoden toukokuun 25. päivänä.

Jutun esitutkinta kestää pitkään ilmeisesti siitä syystä, että epäillyn ihmiskaupparikoksen asianomistajia eli thaimaalaisia marjanpoimijoita on suuri joukko. Vangitsemisasia käsittely on myös salaista, koska esitutkinta asiassa on kesken.

