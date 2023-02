Hallitusammattilainen Kaisa Hietala ympäristön huomioimisesta bisneksen teossa: Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa

Kaisa Hietala aloittaa jättiluokan kaivosyhtiön Rio Tinton hallituksessa. Pesti on jatkoa öljy-yhtiö ExxonMobilille, jonka hallituksessa Hietala on työskennellyt puolitoista vuotta.

Rio Tinto on yksin maailman suurimmista kaivosyhtiöistä, jonka maine ei ole paras mahdollinen. Yhtiön piti vaihtaa johtoaan sen jälkeen, kun paljastui että se oli räjäyttänyt Australiassa aboriginaalien pyhän paikan kaivoksen laajennuksen tieltä vuonna 2020. Luolastossa oli merkkejä ihmisen historiasta 46 000 vuoden takaa. Yhtiötä on epäilty myös korruptiosta ja toksisesta työilmapiiristä.

Kaisa Hietala aloittaa työnsä Rio Tinton hallituksessa maaliskuun alussa. Mikä saa suomalaisen tarttumaan tarjouksiin mitä vanhanaikaisimmilla raskaan teollisuuden aloilla?

– Oma profiilini on vahvasti luonnonvaratoimialoilla, ja erityisesti liiketoiminnan ja vastuullisuuden yhdistämisessä. Uskon, että toimialojen suurimmat yhtiöt voivat kääntää koko toimialan suunnan, kun näin päättävät tehdä, Hietala sanoo.

Aktivistirahaston ehdokas

Jo tähän mennessä suomalainen Kaisa Hietala on tehnyt poikkeuksellisen uran. Toukokuussa 2021 hänet valittiin yhdysvaltalaisen öljy-yhtiön ExxonMobilin hallitukseen. Kyse on yhdestä maailman suurimmasta öljyalan toimijasta.

Hietalan kampanjoi ExxonMobilin hallitukseen yhdysvaltalainen aktivistirahasto, joka oli tyytymätön siihen miten yhtiö oli siihen mennessä ottanut huomioon ilmastonmuutoksen. Tai oikeammin, oli ollut ottamatta huomioon.

– EU:n ja USA:n selkeät suuntaviivat energiasiirtymän osalta eivät ole muuttuneet - itse asiassa ne ovat vahvistuneet Venäjän hyökkäyssodan myötä: Eurooppa tarvitsee omavaraista energiatuotantoa ja USA:n iso tukipaketti vauhdittaa toimialaa investoimaan energiasiirtymään.

ExxonMobil oli pitkään myös yksi niistä yhtiöistä, jotka aktiivisesti kampanjoivat ilmastonmuutoksen kyseenalaistamiseksi ja kiistivät sen yhteyden fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Dokumentti aiheesta on katsottavissa Yle areenassa.

Kolmoishaasteen edessä

Nyt Hietala puhuu mielellään kolmoishaasteesta, joka on edessä erityisesti luonnonvaroja käyttävillä toimialoilla. Ensinnäkin kysyntä tuotteille ja palveluille kasvaa, mutta samalla toimialoihin kohdistuu entistä kovempaa kritiikkiä. Lisäksi Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa on herättänyt Euroopankin omavaraisuuden tarpeeseen.

– Näiden kolmen tekijän keskellä tasapainoileminen on iso haaste esimerkiksi energiateollisuudessa kuten myös kaivosteollisuudessa, Hietala kuvaa.

Vihreä siirtymä kiihdyttää lähivuosina kaivosteollisuuden tuotteiden, erityisesti harvinaisten maametallien kysyntää. EU on määritellyt noin 30 alkuainetta kriittisiksi ja niiden kysyntä moninkertaistuu vuoteen 2030 mennessä.

Kaivaa pitäisi entistä enemmän mutta samaan aikaan vihreä siirtymä pakottaa kaivosteollisuutta pienentämään omaa hiili- ja luontojalanjälkeä.

Harvinaisten maametallien esiintymiä on esimerkiksi Ruotsin Kiirunassa ja Suomessa Itä-Lapissa. Vastustus kaivostoimintaa kohtaan on kuitenkin suurta. Edessä on Hietalan mukaan iso yhteiskunnallinen keskustelu.

– Kaivosteollisuuden tuotteiden omavaraisuustavoitteet luovat myös tarpeellista keskustelua siitä millä ehdoilla alan toimijat ovat tervetulleita naapurustoomme. Näen, että nämä tekijät ovat mahdollisuus kaivosteollisuuden uudistumiselle - kaivosteollisuus 2.0.

Sijoittajat ja osakkeenomistajat mukaan

Hietala peräänkuuluttaa perustavanluontoista muutosta elinkeinoelämässä. Luonto ei voi enää olla loputon raaka-ainevarasto tai kaatopaikka.

Ympäristö on otettava huomioon bisneksen teossa.

– Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.

Kuluttajat eivät yksin riitä muuttamaan isoa suuntaa.

– Jotta voimme onnistua tässä systeemisessä muutoksessa, niin tarvitsemme myös sijoittajat ja osakkeenomistajat näkemään tämän muutoksen bisnesmahdollisuutena, Hietala sanoo.

Kaisa Hietala on Ykkösaamun vieraana. Suora lähetys alkaa TV1:ssä, Yle radio 1:ssä sekä Yle Areenassa kello 10:05.