Nyt puhuvat kohun keskelle joutuneet ukrainalaiset rakennustyöntekijät – osa sanoo, että he menettivät työnsä Rakennusliiton takia

Osa Tampereen puhdistamotyömaan ukrainalaisista työntekijöistä on suuresti pettynyt Rakennusliiton toimintaan.

Yle haastatteli torstaina neljää ukrainalaismiestä, jotka ovat viime kuukausina olleet rakentamassa seudun keskusjätevedenpuhdistamoa Tampereen Sulkavuoreen.

Vitali Komadovski, Pavlo Vasylevskyi ja Andrei Latkin sanovat, että he menettivät työnsä Sulkavuoressa Rakennusliiton takia.

Runsaat kolme viikkoa sitten Rakennusliitto tiedotti, että ukrainalaisia sotapakolaisia on käytetty törkeästi hyväksi Sulkavuoren työmaalla. Liiton mukaan ukrainalaiset siirrettiin niin kutsutuiksi kevytyrittäjiksi ja heidän nettopalkkansa oli vain noin kymmenen euroa tunnissa.

Rakennusliiton mukaan työmaan johto ei tiennyt, kenen palveluksessa ukrainalaiset olivat.

Komadovski, Vasylevskyi ja Latkin kiistävät Rakennusliiton väitteet. He sanovat, että olivat tyytyväisiä työhönsä ja tuloihinsa.

He kertovat myös tienneensä alusta asti, että heille työstä maksaa työmaan alihankkija ja että he työskentelevät yrittäjinä, eivät työsuhteessa.

– Meille maksettiin se, mistä oli sovittu. Meille tarjottiin asunto, kuljetukset, työkalut, -laitteet ja -vaatteet. Asunto oli hieno. Kaikki oli hyvin. Ja nyt tämä yhtäkkiä loppui. Tällaisilla ehdoilla emme jostain syystä enää voi tehdä töitä, Komadovski sanoo.

Viime viikolla pääurakoitsija kielsi kevytyrittäjyyden Sulkavuoren työmaalla. Ukrainalaisille tarjottiin uutta sopimusta työntekijöinä. Vajaasta 30 työntekijästä vain alle kymmenen otti vastaan tarjotun sopimuksen. Loput noin 20 hylkäsi sen.

Komadovski, Vasylevskyi ja Latkin eivät hyväksyneet uutta tarjousta, koska nettopalkka olisi jäänyt todennäköisesti matalammaksi kuin aiemmassa sopimuksessa.

Heidän olisi myös muun muassa pitänyt lähteä nykyisestä asunnosta, josta heidän ei ole tarvinnut maksaa. Myös työmatkat olisi pitänyt maksaa jatkossa itse.

– Jos uusi sopimus ei olisi huonompi, en olisi tässä teidän kanssanne, vaan töissä, Komadovski sanoo.

Ukrainalaiset tulivat työmaalle betonityöntekijöiksi, mutta he ovat tehneet siellä monenlaisia töitä.

Tampereen Sulkavuoressa rakennetaan kuuden Pirkanmaan alueen kunnan ja kaupungin yhteistä jätevedenpuhdistamoa. Hankkeessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

”Palkkoja ei maksettu ajoissa”

Igor Petrusevilla on erilainen kokemus Sulkavuoren työmaasta. Hän sanoo tulleensa huijatuksi.

Petrusev aloitti työt loppukesästä. Vasta noin kuukauden päästä hänelle selvisi, että hän onkin kevytyrittäjä eikä työsuhteessa. Lisäksi hänelle ei maksettu palkkoja, kuten oli sovittu.

Palkkojen viivästyminen on hänen mielestään selkkauksen perimmäinen syy.

– Jos palkka olisi maksettu ajoissa, tätä ongelmaa ei olisi, Petrusev sanoi.

Petrusev allekirjoitti nyt hänelle tarjotun uuden sopimuksen. Vaikka rahaa jää käteen aiempaa vähemmän, hän pitää hyvänä sitä, että hän on nyt työsuhteessa työnantajaan.

– Joka tapauksessa nyt on parempi. Meillä on nyt sosiaaliturva. Voimme liittyä ammattiliittoon. Tätä emme voineet aiemmin tehdä. Sosiaaliturva on iso plussa, vaikka meille maksettaisiin työstä hieman aiempaa vähemmän.

Avaa kuvien katselu Vaikka Igor Petrusev hyväksyi uuden sopimuksen, hän löytäisi mielellään työn, jossa palkka olisi parempi. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Petrusev ja muut uuden sopimuksen hyväksyneet joutuvat muuttamaan pian pois nykyisestä latvialaisen yrityksen tarjoamasta, Tampereen Hervannassa sijaitsevasta asunnosta. Petrusev pääsee kuitenkin uuteen, Tampereen kaupungin järjestämään asuntoon, josta hänen ei tarvitse maksaa.

Petrusev lähti Ukrainasta runsas vuosi sitten eli hieman ennen Venäjän suurhyökkäystä. Ennen Suomeen tuloa hän työskenteli Latviassa.

Petrusev on lähtöisin Ukrainan Harkovasta. Hänen vaimonsa asuu yhä siellä heidän kahden kouluikäisen lapsensa kanssa. Pommituksista huolimatta vaimo käy yhä töissä. Lapset käyvät koulua etänä, koska koulu on suljettu.

Työnvälittäjä arvostelee Rakennusliiton toimintaa

Ukrainalaiset Suomeen välittäneen latvialaisen yrityksen edustaja Artūrs Sisoļatins oli torstaina käymässä Tampereella. Hän arvostelee tapaa, jolla Rakennusliitto on puuttunut ukrainalaisten työskentelyyn.

Sisoļatins sanoo, että ukrainalaisille maksettiin työstä heidän sopimustensa mukaisesti. Hänen mukaansa heille jäi käteen 11–14 euroa tunnilta. Lisäksi yritys maksoi muun muassa heidän asuntonsa ja työmatkansa.

– En pitänyt siitä, miten Rakennusliiton edustaja puhui tapaamisessamme viime perjantaina. Hän näytti sinistä kirjaa, jossa on heidän sääntönsä. Sitten hän sanoi, että heidän sääntönsä ovat Suomen valtion lakien yläpuolella.

Sisoļatins sanoo, että he valmistautuvat viemään Rakennusliiton oikeuteen, koska liitto on pilannut yrityksen maineen julkaisemalla virheellistä tietoa.

– Yhtäkkiä lehdissä kirjoitettiin, että Rakennusliiton mukaan olemme orjanomistajia ja ukrainalaiset orjia, jotka työskentelevät epäinhimillisissä oloissa.

Myös Sisoļatinsin mukaan uudessa sopimuksessa ukrainalaisten nettopalkka olisi pienempi kuin aiemmin.

– En tiedä, mitä Rakennusliitto heille lupasi, ehkä kuun taivaalta. Lopulta kävi päinvastoin.

Ukrainalaiset Suomeen välittäneen latvialaisen yrityksen edustaja Artūrs Sisoļatins hämmästyi Rakennusliiton edustajan puheista. Video: Jani Aarnio / Yle

Rakennusliitto piti sopimusta pimeänä työnä

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen sanoo, että liitto puuttui ukrainalaisten alkuperäisiin sopimuksiin, koska ne eivät noudattaneet alan työehtosopimusta ja olivat liiton näkemyksen mukaan ainakin osittain pimeää työtä.

Palonen ymmärtää, että ukrainalaisista heidän sopimuksensa voi tuntua hyvältä, jos vertaa sitä esimerkiksi vaihtoehtoihin kotimaassa Ukrainassa.

– Suomessa pitää kuitenkin noudattaa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, Palonen sanoo.

Rakennusliitto selvittää parhaillaan, noudattaako ukrainalaisille tarjottu uusi sopimus työehtosopimusta.

Ukrainassa viimeksi kolme vuotta sitten

Uuden sopimuksen hylänneet Vitali Komadovski, Pavlo Vasylevskyi ja Andrei Latkin eivät osaa vielä sanoa, mitä tekevät seuraavaksi. Heillä on yhä latvialaisen yrityksen tarjoama asunto Tampereella.

Komadovski kertoo työskennelleensä Sulkavuoren työmaalla noin yhdeksän kuukautta. Hän toivoo, että voisi vielä jatkaa, koska tähän asti kaikki sujui hyvin ja työmaalla on hänen mukaansa pulaa työntekijöistä.

Suomi on myöntänyt heille tilapäistä suojelua, joka antaa myös luvan työntekoon. Tilapäinen suojelu on voimassa vuoden 2024 maaliskuulle.

Komadovski sanoo, että hän on ollut Ukrainassa viimeksi yli kolme vuotta sitten. Hän on tehnyt töitä Baltian maissa ja muualla Euroopassa Espanjaa myöten. Ukrainassa ovat hänen vanhempansa ja veli, joka on sodassa.

Ukrainalaisten tilapäinen suojelu Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäistä suojelua saavalla on oikeus työntekoon ja opiskeluun. Tilapäistä suojelua voi saada, vaikka olisi asunut Ukrainan ulkopuolella ennen Venäjän noin vuoden takaista hyökkäystä. Tilapäistä suojelua ei kuitenkaan voi saada, jos on voimassa oleva oleskelulupa johonkin toiseen maahan (siis muuhun kuin Ukrainaan tai Suomeen). Käytännössä Maahanmuuttovirasto ei kuitenkaan voi tietää, onko hakijalla oleskelulupa toiseen maahan, jos hakija ei kerro sitä. Lähteet: Maahanmuuttovirasto

