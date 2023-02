Sisäilmaongelmista kärsinyt lukio seisoi tyhjillään, kunnes se muutettiin halvaksi työtilaksi taiteilijoille

Kohtuuhintaisista luovien alojen työhuoneista on pääkaupungissa jatkuva pula. Purkamista odottavasta Vuosaaren vanhasta lukiosta sellaisen saa vuokralle kymmenellä eurolla per neliömetri.

Aivan Vuosaaren metroaseman, kauppakeskus Columbuksen ja kulttuurikeskus Vuotalon vieressä sijaitseva Vuosaaren vanha lukio on saanut uusia vuokralaisia.

Rakennus palveli lukiokäytössä viimeisen kerran kevätlukukaudella 2021. Nyt tontille kaavaillaan kerrostaloa, mutta sitä odotellessa tilat on vuokrattu osuuskunta Tilajakamolle.

Tilajakamo puolestaan vuokraa vanhan lukiorakennuksen tiloja eteenpäin erilaisille luovien alojen toimijoille. Tiloissa toimii muun muassa sambaperkussioryhmä, kuvataiteilijoita, japanilainen tekstiilisuunnittelija, senegalilainen muusikko sekä useita bändejä.

Enemmänkin mahtuisi, sillä tilojen täyttöaste on vasta noin 30 prosenttia, kertoo osuuskunta Tilajakamon puheenjohtaja Kimmo Lehtonen.

– Mielellämme ottaisimme tänne lisää vuokralaisia. Jännästi paikassa on hieman haasteena se, että vaikka sijainti on hyvä ja metroasema vieressä, osalle helsinkiläisistä tämä on liian kaukana ja syrjässä.

Avaa kuvien katselu Kimmo Lehtosen mukaan luokkahuoneiden suuri koko vaikeuttaa hieman rakennuksen uusiokäyttöä. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Tyhjät rakennukset taiteilijoiden työtiloiksi

Tilajakamon toimintamalli on kiinnostava. Eri puolilla Helsinkiä on jatkuvasti rakennuksia, jotka odottavat korjausta, uutta käyttöä tai purkua. Lupa-asioiden, byrokratian ja sopivan ajankohdan haarukoimisessa vierähtää helposti kahdesta viiteen vuotta, ja odotteluajan rakennukset ovat pääsääntöisesti tyhjillään.

Tämän väliin jäävän ajan Tilajakamo pyrkii hyödyntämään niin, että se vuokraa rakennuksia kulttuurialan ihmisille työtiloiksi. Vuokrat pidetään matalina, koska tilat eivät ole priimakuntoisia eikä osuuskunta tavoittele toiminnastaan taloudellista voittoa.

– Kohtuuhintaisille työtiloille on aika paljon kysyntää, ja samaan aikaan kaupungilla on paljon tyhjiä kiinteistöjä, joita he eivät itse hyödynnä tehokkaasti tällaiseen, Lehtonen summaa.

Avaa kuvien katselu Vuosaaren lukio oli viimeisen kerran koulukäytössä keväällä 2021. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Vuosaaren lukiosta työhuoneen saa vuokrattua noin kymmenen euron neliöhinnalla. Hinta on edullinen, mutta tiloissa on puutteensa: rakennus on kärsinyt sisäilmaongelmista, ja jo nyt tiedetään, että tila on osuuskunnan käytössä tuskin paria vuotta pidempää.

Syksyllä osuuskunta täyttää kymmenen vuotta. Sinä aikana tiloja on ehditty vuokrata jo Lapinlahden entisestä sairaalasta, vanhasta ammattikorkeakoulu Metropolian kiinteistöstä Bulevardilta sekä Kalliossa sijainneista kahdesta jo puretusta virastotalosta.

Lehtosen mukaan moni asia on kymmenessä vuodessa muuttunut, mutta edelleen tyhjillään olevan kiinteistön löytymishetkestä kuluu turhan pitkä aika sen käyttöönottoon.

Nyt tosin tilojen väliaikaiskäytön kehittäminen ja tehostaminen on kirjattu kaupungin kiinteistöstrategiaan (siirryt toiseen palveluun), mikä voi osaltaan auttaa Tilajakamon kaltaisia toimijoita.

Miten vanha lukiorakennus taipuu verhoilijan työtilaksi? Kuuntele osuuskunta Tilajakamon puheenjohtajan Kimmo Lehtosen sekä verhoilija Talvikki Ekelundin haastattelu tästä: