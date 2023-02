Valtiovarainministeri Annika Saarikko hautaisi Tunnin junan, maakuntajohtaja Kari Häkämies antaisi palaa: ”Kyllä siihen on varaa”

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies (kok.) katsoo, että ”tunnin juna” on kannattava miljardi-investointi.

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies (kok.) ei hyväksy ajatusta, että Turun ja Helsingin välinen ns. tunnin juna tulisi haudata säästösyistä.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi perjantaina Ylen haastattelussa olevansa valmis tinkimään ”muutamia minuutteja” matkantekoa nopeuttavista, miljardeja euroja maksavista ratahankkeista.

Häkämies ei ole huolissaan radan hinnasta

Kokoomuksen sisäpiiriin kuulunut Häkämies sanoo olevansa samaa mieltä kuin kokoomustaustainen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, että Suomessa on rakennettu velalla korkeampi elintaso, kuin mihin täällä on varaa. Silti hänestä nimenomaan Turun ja Helsingin välistä ratayhteyttä on nopeutettava suurinvestoinnilla.

– Kyllä siihen on varaa. On erotettava investointimenot ja käyttömenot. Ei voi ajatella, että pysäytämme investoinnit. Olemme jääneet rajusti jälkeen muista Pohjoismaista liikenneratkaisujen osalta, Häkämies sanoo.

Häkämies pitää Saarikon kommenttia ratahankkeiden hautaamisesta tyypillisenä vaalienaluspuheenvuorona.

– Vaalien lähestyessä tunteet nousevat pintaan. Tätä ei voi pitää säästötoimenpiteenä. Säästöt on etsittävä käyttötalousmenoista, Häkämies sanoo.

Käyttötalousmenot tarkoittavat esimerkiksi julkisen puolen palkkakustannuksia ja valtion työttömyysturvaan käyttämiä rahoja. Kokoomus on muun muassa esittänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamista.

Onko investointi kannattava?

Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden investointikustannukset ovat arvion mukaan lähes neljä miljardia euroa. Tästä julkisen rahoituksen osuus on yli kaksi kolmasosaa.

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri, kansliapäällikkö Juha Majanen sanoi taannoin ratahankkeista tehdyn selvityksen tiedotustilaisuudessa, että hankkeet ovat taloudellisesti kannattamattomia.

”Tunnin juna” lyhentäisi matka-aikaa Turusta Helsinkiin puoli tuntia. Matkaan kuluisi edelleen enemmän kuin tunti, noin tunti ja 15 minuuttia.

Häkämies kyseenalaistaa selvityksen päätelmät.

– Me lähdemme siitä, että ei ole kyse pelkästä matkustamisesta. Tämä on koko Suomen hanke, Häkämies sanoo.

Investointia on arvosteltu myös siitä, että se keskittäisi asutusta suuriin kaupunkeihin. Häkämies pitää keskittymiskehitystä Suomelle välttämättömänä.

– Suomi on tällä hetkellä Euroopan vähiten urbaani maa. Missään muualla ei asuta niin paljon pitkin maata.

