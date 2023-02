Ranska ja Suomi napit vastakkain: Suomi epäilee Ranskan motiiveja EU:ssa, ranskalaisia turhauttaa suomalaisten vastahankaisuus

Suomen hallitus ja elinkeinoelämä pelkäävät, että ranskalaiset näkemykset teollisuuspolitiikasta ovat tulossa osaksi EU:n politiikkaa.

Ranska ja Suomi ovat nyt napit vastakkain etenkin valtiontuista. Helsingissä on vieraillut viime aikoina useita ranskalaisdelegaatioita eri tahojen isännöiminä ja emännöiminä – eikä se ole sattumaa.

Ranskan hallinnon mielestä on eurooppalaisen teollisuuden ja työpaikkojen kannalta elämän ja kuoleman kysymys vastata nopeasti Yhdysvaltojen uuteen ilmastolakiin. Yhdysvallat tukee nyt voimakkaasti omia yrityksiään ja syrjii perinteisten kauppakumppaneiden kuten EU-maiden teollisuutta.

Suomalaisten mielestä taas EU:ssa esillä olevat suunnitelmat vastauksesta Yhdysvalloille – joissa näkyy ranskalainen kynänjälki – käynnistäisivät Euroopassa valtiontukikilpailun, jossa isot jäsenmaat ovat voittajia.

Ranskasta tuli EU:n ”primus motor” Ranska on noussut Euroopan muutoksen liikkeellepanijaksi toimeliaan presidenttinsä Emmanuel Macronin kaudella. Tämä on onnistunut Saksan vaisun liittokanslerin Olaf Scholzin jäädessä taka-alalle. Ranska vetää nyt Saksaa perässään. Sen voi nähdä esimerkiksi maiden muutaman viikon takaisesta Elysée-sopimuksen (siirryt toiseen palveluun) 60-vuotisjuhlajulistuksesta. Paperissa (siirryt toiseen palveluun) on lähes sanasta sanaan samoja tavoitteita kuin kirjelmässä, jonka Ranska kirjoitti EU-komissiolle tammikuun alussa. Samoja muotoiluja päätyi myös viime viikon EU-huippukokouksen pöydälle.

Haastattelimme kahta ranskalaisvaikuttajaa Suomen ja Ranskan näkemyseroista. Suomalaisten nihkeä suhtautuminen turhauttaa heitä kumpaakin.

Ranskan teollisuuden ja työnantajien Medefin varapääjohtaja Fabrice Le Saché vieraili Suomessa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kutsumana viime viikolla. Hän tapasi Helsingissä talousvaikuttajia kuten Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sdp).

Le Saché on menestynyt myös Afrikan hiilipäästöoikeuksien kaupassa yhtenä Aera (siirryt toiseen palveluun)-yrityksen perustajista. Hän kuuluu myös elinkeinoelämän eurooppalaisen kattojärjestön Business Europen johtoon.

”Yritystuet ovat talouden morfiini”

Le Saché ei usko julkisista varoista rahoitettuihin yritystukiin, joita hän kutsuu talouden morfiiniksi. Hänen mielestään EU:n kilpailukykyä pitäisi parantaa omaperäisemmillä keinoilla.

– Pitää löytää oma eurooppalainen tie eli pyrkiä harmonisoimaan verotusta eri maissa, vähentämään yritysten sääntelyä, helpottamaan lupaprosesseja, Le Saché luettelee.

Yhdysvaltojen lakipaketti tulee kuitenkin Euroopan kannalta erittäin vaikeaan aikaan, ja siksi Le Sachén mielestä tarkkaan kohdennetuissa tuissa voi olla järkeä. Jos joillakin aloilla on vaarana yritysten ”kuolema” hetkellisten shokkien vuoksi, hyvin hallitut ja rajatut valtiontuet voivat pelastaa ne.

– Euroopassa on sota ja yritykset kohtaavat monia shokkeja: energia on kallista, inflaatio on kovaa, korot nousevat ja rahoituksesta tulee kallista, on työvoimapula, palkat nousevat, alihankintaketjuissa on ongelmia. Ja siihen päälle amerikkalaiset houkuttelevat hyvin voimakkaasti eurooppalaisia investoimaan Yhdysvaltoihin, Le Saché sanoo.

– Amerikkalaiset pitää saada ymmärtämään, että ei ole heidänkään etunsa heikentää Eurooppaa näin juuri nyt.

Valtasuhteet Yhdysvaltojen kanssa pitää hänen mielestään miettiä uusiksi. Joe Biden on jatkanut Donald Trumpin Amerikka ensin -politiikkaa.

”Ranska haluaa, että Euroopalla on ääni maailmassa”

Le Sachén mielestä ranskalaisten ja suomalaisten pitäisi oppia ymmärtämään toisiaan.

– Ranska ei halua, että Eurooppa on pelkästään Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakoju. Eurooppalainen kapitalismi on erilaista kuin missään muualla, meillä on myös erilaiset arvot kuin Yhdysvalloissa, Kiinassa, Turkissa tai Venäjällä.

Ranskan päätavoite on hänen mukaansa tehdä Euroopasta maailmanvalta, jonka yli ei kävellä, mutta sen motiivit ymmärretään usein väärin.

– Joskus Ranska yrittää saada tavoitteensa läpi kömpelösti, joskus ylimielisesti, mutta sen tavoite on kuitenkin rakentaa Euroopasta yhtä poliittista toimijaa.

Suomalaisilla ministereillä ja elinkeinoelämän edustajilla on ollut viime vuosina tapana toistella, että Britannian EU-eron brexitin jälkeen vapaakaupan kannatus on vähentynyt Brysselin vallan käytävillä.

Videolla teollisuuskomissaari Thierry Breton vastaa kysymykseen, onko protektionismin kannatus lisääntynyt EU:ssa brexitin jälkeen.

”Eurooppa on viimeinen vapaakaupan noudattaja”

EU:n teollisuuskomissaari Thierry Bretonin mielestä Eurooppa on viimeinen maanosa, joka noudattaa vapaakaupan sääntöjä.

– Kiina on jo pitkään jakanut runsaasti valtiontukia, ja nyt myös Yhdysvallat on erkaantumassa [vapaakaupasta], Breton sanoo.

Bretonin mielestä olisi naiivia ajatella, että Eurooppa pystyy jatkamaan kuin mitään ei olisi tapahtunut Yhdysvaltain uusien lakien jälkeen. Euroopassa on huutava puhtaan teknologian tarve, ja pelkona on, että se joudutaan tuomaan tulevaisuudessa Yhdysvalloista ja Kiinasta.

– Velvollisuutemme on toimia, koska muuten monet yritykset lähtevät näiltä strategisilta aloilta Euroopasta Yhdysvaltoihin. Samalla menee työpaikkoja.

EU:n pitää Bretonin mukaan rakentaa oma tapansa houkutella puhtaan teknologian clean tech -yrityksiä Eurooppaan ja saada niitä asettumaan ”niin Suomeen, Puolaan, Italiaan kuin Espanjaankin”. Siihen voidaan tarvita ”kohdennetusti ja tarkasti rajatusti” myös valtiontukia.

Bretonilla on monivaiheinen ura muun muassa France Télécomin ja Atosin toimitusjohtajana, Harvardin yliopiston professorina ja Ranskan valtiovarainministerinä.

Kun hän on lisäksi Macronin luottomies, hänellä on paljon vaikutusvaltaa Brysselissä. Hänen kädenjälkensä näkyi myös komission pari viikkoa sitten esittelemissä vastatoimissa Yhdysvalloille.

Breton uskoo, että kun valtiontuet ovat tarkkaan kohdennettuja ilmastoteknologiaan ja niiden ehtoja höllennetään vain kahdeksi kolmeksi vuodeksi, se riittää luomaan investoinneille otollisen ympäristön pitkäksi aikaa.

Suomalaiset taas pelkäävät, että yritystuet johtavat pysyvämpään ajattelutavan muutokseen: valtiojohtoisuus lisääntyy eurooppalaisessa talouspolitiikassa.

Nyt komissio valmistelee esitystään Euroopan kilpailuaseman parantamiseksi maaliskuun loppuun mennessä. Tulossa on puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan perustavanlaatuinen paketti (siirryt toiseen palveluun).

