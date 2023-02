Pilapiirtäjä Ville Ranta ei pelkää tarttua tulenarkohin aiheisiin kriisiaikoina – ”Vastuullisuus menee Suomessa joskus sekaisin pelkäämisen kanssa”

Ville Rannan mielestä Suomessa on ilmapiiri, jossa on vastuullista olla peloissaan. Hänen Erdogan-pilapiirrosten on tarkoituskin ärsyttää.