Porilaisen koulun suihkuvedestä löytyi vaarallista legioonalaistautia aiheuttavaa bakteeria

Porilaisesta koulukiinteistöstä on löytynyt raja-arvot ylittävä pitoisuus legionellabakteeria.

Bakteeria löytyi koulun suihkusta viime syyslukukaudella, kun Porissa kartoitettiin ikääntyneiden koulukiinteistöjen vesijärjestelmien turvallisuutta nimenomaan legionellabakteerin kannalta.

Kartoitus oli osa terveystarkastaja Tuukka Sillanpään Satakunnan ammattikorkeakoulussa tekemää opinnäytetyötä (siirryt toiseen palveluun). Bakteerilöydös varmistettiin vielä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n laboratoriossa. Koulun nimeä ei kerrota, koska osallistuville kouluille on luvattu, että niitä ei voi tunnistaa opinnäytetyöstä.

Onni onnettomuudessa on, että opinnäytetyön mukaan löydös tehtiin vähällä käytöllä olevasta suihkusta. Sitä oli käytetty viemärin kasteluun, jotta hajulukko pysyisi täynnä.

Vaarallinen taudinaiheuttaja

Legionellabakteeri aiheuttaa vakavaa legioonalaistautia, jonka seurauksena voi pahimmillaan kuolla. Bakteerin aiheuttaman keuhkokuumeen kuolleisuus on antibioottihoidosta huolimatta (siirryt toiseen palveluun)5–10 prosenttia sairastuneista. Yle kertoi vuoden alussa tapauksesta, jossa perheenäiti joutui teho-osastolle saatuaan tartunnan uimahallissa.

Legionellat ovat luonnon bakteereja. Ne viihtyvät erityisesti seisovassa haaleassa vedessä ja putkistoissa. Vettä juomalla tartuntaa ei saa, vaan tartunta voi tulla, jos esi­mer­kiksi suih­kussa hen­gittää baktee­reja sisäl­tävää aero­solia.

Kotioloissa legionellaa voi­daan parhaiten tor­jua varmistamalla, et­tä talous­vesi on al­le 20-as­teista ja et­tä läm­min ve­si on yli 55-as­teista ko­ko vesi­jär­jes­tel­mässä. Kaik­kia vesi­pis­teitä on käytettävä säännöl­li­sesti.

Bakteerien määrä porilaisessa koulussa nousi yli raja-arvon (yli 1000 pesäkettä muodostavaa yksikköä litrassa) (siirryt toiseen palveluun), jonka ylittyessä on ryhdyttävä legionellan torjuntatoimiin. Legionellat voivat THL:n mukaan aiheuttaa sairastumisia, jos niiden pitoisuus vesijärjestelmässä on riittävän suuri ja niitä leviää hengitysilmaan.

Sairastumisia on raportoitu tapauksissa, joissa tartuntalähteessä veden legionellapitoisuus on ollut yleensä yli 10 000 pesäkettä muodostavaa yksikköä litrassa. Tätä pienemmätkin legionellapitoisuudet vedessä voivat aiheuttaa sairastumisia, koska sairastumiseen vaikuttaa legionellakannan taudinaiheuttamiskyky ja altistuneen henkilön kunto.

Terveystarkastaja: Koulujen vesiputket kannattaisi tutkia

Porissa legionellabakteerin löytyminen johtuu todennäköisesti siitä, että veden lämpötila ei ollut suositusarvojen mukainen.

Toisaalta terveystarkastaja Tuukka Sillanpää toteaa työssään, että ”löydöksiä olisi voinut olla enemmänkin, jos otanta olisi ollut laajempi ja kohteissa olisi tehty edustavampi näytteenotto”.

Porin ympäristöterveydenhuolto painottaa, että koulukiinteistöissä on tästä eteenpäin juoksutettava vettä säännöllisesti kaikista hanoista, erityisesti koulujen loma-aikoina. Samoin vedenlämmitysjärjestelmien toiminta pitää varmistaa, koska monessa kiinteistössä veden lämpötila poikkesi järjestelmän säätimillä asetetusta lämpötilasta.

Selvityksen tekijä Sillanpää pohtii opinnäytetyössään, että legionellabakteerien säännöllinen testaaminen kannattaisi ulottaa lakisääteisesti myös koulukiinteistöihin. Sillanpää muistuttaa, että koulurakennuksia käyttävät monenikäiset ihmiset ja osa käyttäjistä saattaa olla legioonalaistaudin riskiryhmää.