Ministeri Lintilä kiistää yhä lähettäneensä erikoisia viestejä

Ministeri Lintilä on joutunut viime päivinä selittämään puhelimensa toimintaa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vakuuttaa jälleen tänään Keskipohjanmaa-lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että ei ole itse lähettänyt omalta Whatsapp-tililtään viestiä, joka on noussut keskustelun kohteeksi.

– Tiedän, että en ole itse lähettänyt [meemiä], koska olen ollut siihen aikaan kiinni. Paljon vähemmällähän minä olisin päässyt, jos olisin sanonut, että ”joo, olen vahingossa lähettänyt”, mutta silloin olisi jäänyt tarkistamatta tietoturvapuoli, joka on tässä aika tärkeä. Puhelin on tällä hetkellä tutkinnassa ja katsotaan, mitä sieltä löytyy, Lintilä toteaa lehdessä.

Iltalehden (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan viestissä olisi ollut manipuloitu pilakuva pääministeri Sanna Marinista (sd.) ja kansanedustaja Matias Mäkysestä (sd.).

Lintilän mukaan hänen Whatsapp-tilinsä kaapattiin torstaina ja sen kautta lähetettiin erikoisia viestejä. Hän ei ole kommentoinut asiaa Ylelle tavoittelusta huolimatta, mutta ministerin avustaja on vahvistanut tiedon tilin mahdollisesta kaappaamisesta Ylelle.

Lintilän mukaan hän sai kaapatun tilinsä takaisin jo seuraavana aamuna, ja tämä on herättänyt asiantuntijoiden keskuudessa kummastusta.

Electronic Frontier Finlandin tietoturva-asiantuntija Mikko Kenttälä, onko mielestäsi uskottavaa, että ministeri Lintilän tili kaapattiin ja hän sai sen seuraavana aamuna takaisin?

– Yleisesti ottaen, jos pääsyn tilille menettää täysin, sen takaisin saanti kestää helposti viikon tai kaksi. Jos olisi tapahtunut jonkinlainen hyökkäys, ja uhri ei ole menettänyt täysin kontrollia omaan tiliinsä, on paljon mahdollisempaa, että omassa Whatsappissa voi tehdä korjausliikkeitä, joilla mahdollinen ulkopuolinen tippuu pois.

Kenttälä ei ota suoraan kantaa ministeri Lintilän tapaukseen, mutta Kenttälän mukaan tili on siis mahdollista saada takaisin nopeasti, jos sen omistajalla on vielä ollut pääsy tililleen samaan aikaan, kun mahdollisella hyökkääjällä on ollut pääsy tilille.

Tällöin on mahdollista muuttaa omia asetuksia siten, että ulkopuolisen pääsy tilille estyy ja tili säilyy omistajalla.

Eduskunnan tietohallintatoimisto sai perjantaina tutkittavakseen Lintilän puhelimen.

Tietohallintopäällikkö Ari Apilon mukaan ministerin puhelimen kimpussa työskentelevät parhaat asiantuntijat. Selvitystyö jatkuu ensi viikon loppupuolelle saakka.

Tietohallintopäällikkö Ari Apilo, pystytäänkö teidän tutkimuksessanne selvittämään, onko ministerin Whatsapp-tili kaapattu?

– Hankalaksi asian tekee se, että Whatsapp-tili on ministerin henkilökohtainen ja sen tuottaa monikansallinen Meta-yhtiö. Sopimussuhde on heidän välisensä. Liitäntä eduskuntaan on se, että puhelinlaite ja -liittymä ovat eduskunnan.

Apilon mukaan eduskunnan tietohallinto pystyy selvittämään, onko matkapuhelin ja sen liittymä toiminut normaalisti ja eduskunnan turvajärjestelyjen mukaisesti.

– Jos puhelimesta löytyy jotakin poikkeavaa, se saadaan selville.

Hän ei muista, että eduskunnan puhelimissa olisi aiemmin ilmennyt vastaavia tapahtumia kuin Lintilän tapauksessa.

Whatsapp-sovellus nousi keskustelun kohteeksi myös tammikuussa 2021 Ylen aamun lähetyksessä, kun sovelluksen sopimusehdot muuttuivat.

