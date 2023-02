Suru on muuttumassa vihaksi Turkin järistysalueella – osa pelastustyöntekijöistä keskeytti työnsä, kymmeniä ryöstelijöitä pidätetty

Maanantaina sattunut maanjäristys on vaatinut Turkissa ja Syyriassa yhteensä jo yli 25 000 ihmisen hengen.

Turkkia ja Syyriaa maanantaina ravistelleen maanjäristyksen kuolonuhrimäärä on ylittänyt jo 25 000 rajan.

Turkin viranomaiset ilmoittivat lauantai-iltana, että Turkissa kuolleita on 22 327. Syyriassa virallinen uhriluku on 3 553.

Pelastus- ja raivaustyöt jatkuvat edelleen, ja raunioista on yhä onnistuttu pelastamaan ihmisiä elossa.

Esimerkiksi Turkin Gaziantepin maakunnan Nurdegin kaupungissa pelastajat kaivoivat rauniokasasta elossa viisihenkisen perheen. Perhe oli lojunut raunioissa 129 tuntia maanjäristyksen jälkeen.

Järistysalueella paikoin levotonta

Järistyksen pahoin tuhoamalla alueella Turkissa osa ihmisistä on turhautunut ja alueilla on kerrottu puhjenneen levottomuuksia, joissa on käytetty myös ampuma-aseita.

Kaksi saksalaista avustusorganisaatiota ilmoitti keskeyttäneensä työnsä Turkin maanjäristysalueella toistaiseksi turvallisuustilanteen vuoksi.

Aiemmin Itävallan asevoimien kriisiapuyksikkö keskeytti pelastusoperaationsa samasta syystä joksikin aikaa. Itävaltalaiset ovat sittemmin jatkaneet pelastustöitä.

Saksalaiset organisaatiot ISAR ja THW sanovat olevansa valmiina jatkamaan pelastustöitä, kun Turkin viranomaiset julistavat alueen taas turvalliseksi.

ISARin operaatiojohtaja Steven Bayer sanoo uutistoimisto Reutersille, että suru on järistysalueella muuttumassa vihaksi.

Ryöstelijöitä ja urakoitsijoita otettu kiinni

Turkin poliisi kertoo ottaneensa kiinni 12 ihmistä Gaziantepissa ja Sanliurfassa sortuneiden rakennusten vuoksi. Asiasta ovat uutisoineet turkkilaismediat.

Uutistoimisto DHA:n mukaan kiinni otettujen joukossa on esimerkiksi urakoitsijoita.

Ainakin 6 000 rakennusta sortui Turkkia ja Syyriaa ravistelleessa maanjäristyksessä.

Järistysalueella on myös pidätetty kymmeniä ryöstelystä epäiltyjä ihmisiä. Uutistoimisto Anadolun mukaan pidätettyjä on lähes 50 kahdeksassa maakunnassa.

Turkissa on aloitettu useita tutkintoja maanjäristyksen jälkeisestä ryöstelystä.

Lähteet: AFP, Reuters, AP