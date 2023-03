Suomen suurin auttamisen alusta laajenee ulkomaille – talkookulttuurista halutaan tehdä vientituote

Yhteisöllinen mobiilisovellus Commu on kuin talkookulttuurin Tinder, joka yhdistää avun tarvitsijat ja sitä tarjoavat. Tarjolla niin vertaistukea, lumenluontia kuin ikkunanpesuakin

Tampereen Kissanmaalla kilahtaa ovikello. Milla Helenius on pyytänyt Commun kautta siivousapua. Apuaan tarjosi Janita Grönroos.

Nyt naiset tapaavat ensimmäistä kertaa.

– Tältä tämä näyttää, sanoo Helenius ja leväyttää jääkaapin auki. Kuten näkyy, sitä ei ole hetkeen siivottu. Jotenkin se vaan jää aina tekemättä.

Avaa kuvien katselu Milla Helenius voisi itse tarjota vaikka pyykinpesuapua tai hoitopaikkaa kissalle. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Jääkaappi kieltämättä pursuaa. Suklaavanukkaita, sillipurkkeja ja barbeque-kastikkeita sulassa sovussa. Ja paljon muuta. Mikään ei anna osviittaa siitä, mitkä tuotteista kannattaisi käyttää ensimmäisenä.

– Se menee helpommin yhdessä, sanoo Janita Grönroos. Mitäs jos tyhjennetään kaappi ensin? Sitten minä pesen sen ja sinä katsot ruokien päivämäärät, ovatko vielä ok.

Kohta keittiön pöytä on täynnä ruokatavaroita ja Janita pesee jääkaappia.

Avaa kuvien katselu Janita Grönroos on käynyt jo muutamassa paikassa auttamassa. Hän on myös itse saanut apua ikkunoiden pesussa. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Näin toimii Commu, joka viime vuonna valittiin Suomen Vuoden Digitaalisimmaksi Teoksi.

Digitaalisuudestaan huolimatta maksuton Commu App elää vahvasti ihmisten arjessa. Se luo yhteisöllisyyttä ja elvyttää vanhaa kunnon naapuriapua sekä perisuomalaista talkoohenkeä.

– Aikanaan mietin aina että miten ihmeessä minun mummini tuntee niin paljon ihmisiä naapurustostaan, nauraa Karoliina Kauhanen, yksi Commun perustajista. Lopulta kävi ilmi, että he ovat auttaneet toisiaan erilaisissa asioissa. Siitä tuli ajatus, että jos me teemme auttamisesta ja avun pyytämisestä mahdollisimman helppoa niin me voimme tutustua toisiimme paljon tehokkaammin.

Avaa kuvien katselu Julkaisimme ensimmäisen version Commusta kesällä 2021, mutta täysipäiväisesti olemme tehneet töitä alkuvuodesta 2022, kertoo 28-vuotias Karoliina Kauhanen. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

– Meistä jokaisella on taitoja tai kokemuksia, joista voi olla apua toiselle, muistuttaa Kauhanen.

Myös Tiktokin kautta kuuluisuuteen noussut siivooja Auri Kananen on tarjonnut apuaan Commussa. Eikä hän ole ainut. Kymmenet sovelluksen käyttäjät ovat käyneet siivoamassa ja järjestelemässä apua tarvitsevien koteja.

Jotkut opiskelevat kieliä yhdessä, yksi etsii koripalloporukkaa, toinen kaipaa juttuseuraa.

Tällä hetkellä korostuu erityisesti ruoka-apu, ukrainalaisten auttaminen sekä vertaistuki eri elämäntilanteissa.

Avaa kuvien katselu Marraskuussa 2022 Commu järjesti Helsingin Kaapelitehtaalla Suomen suurimman ruokajakelun. Kuva: Fred Karlsson / Commu

– Kaipuu yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen on vain vahvistunut koronan aikana ja sen jälkeen, sanoo Kauhanen.

Yksinäisyyden lievittäminen ja turvaverkkojen rakentaminen ovat nekin auttamissovelluksen tavoitteita.

Sovellus levinnyt jo ulkomaille

Commu on vuodessa kasvanut Suomen suurimmaksi auttamisen alustaksi. Lappia lukuun ottamatta se toimii jo kutakuinkin koko Suomessa, käyttäjiä on yli 30 000.

Avunpyynnöissä tai sen tarjoamisessa on vain mielikuvitus rajana. Koiran ulkoilutusta, muuttoapua, apua uudelle paikkakunnalle sopeutumisessa, kieltenopiskelua.

– Tämä on lähtenyt liikkeelle oikeastaan paljon vauhdikkaammin kuin ajattelimme, kertoo Kauhanen. Olemme jo laajentuneet Saksaan ja Norjaan. Tarkoitus on tehdä suomalaisesta talkookulttuurista vientituote.

Avaa kuvien katselu Commun perustajat; vasemalla Sami Ekmark, keskellä Ronnie Nygren ja oikealla Karoliina Kauhanen. Kuva: Jonathan Nieminen / Commu

Start up-yrityksen taustalla ovat alle kolmikymppiset lapsuudenystävät. Karoliina Kauhanen on koulutukseltaan kulttuurituottaja, Sami Ekmark psykiatrinen sairaanhoitaja ja Ronnie Nygren ohjelmistokehittäjä.

Toimisto sijaitsee Tampereella ja tiimissä on työntekijöitä Afrikasta Japaniin. Päätoimisesti Commu työllistää kolme työntekijää.

– Kynnys pyytää ja tarjota apua on paljon matalampi kun kaiken voi tehdä puhelimen avulla, sanoo Karoliina Kauhanen.

Pian Commussa voi tehdä pankkitunnistautumisen ja valita, mikäli haluaa viestejä ainoastaan pankkitunnistautuneilta henkilöiltä. Tämä mahdollistaa turvalliset kohtaamiset.

Nyt mukaan on tullut myös yhdistyksiä ja yrityksiä. Yritysten kiinnostus vapaaehtoistoimintaa kohtaan kasvaa koko ajan. Näin ne voivat tehdä konkreettisia vastuullisuustekoja yrityksen toiminta-alueella. Auttamisesta kertyy kokemuksia ja myös dataa, jolla yritys voi osoittaa toimivansa sosiaalisesti vastuullisesti.

Maksavien yritys- ja yhdistysasiakkaiden avulla Commu pystyy toimimaan. Mukaan on saatu myös sijoittajia ulkomailta ja Suomesta, kuten Haloo Helsinki!

Kissanhoitoa ja pyykkäystä

Heleniusten keittiössä Tampereen Kissanmaalla tuoksuu kahvi. Jääkaappi on siisti ja järjestyksessä, ikkunat pesty ja pölyt pyyhitty. Siinä sivussa on kasteltu kukat – ja ennen kaikkea tutustuttu.

Myös se on yksi Commun tavoite.

– Oletko muuten ajatellut, minkälaista apua itse voisit Commun kautta tarjota? kysyy Janita Grönroos.

– Voisin vaikka pyykätä, koska tykkään pyykinpesusta ja tiedän, että on ihmisiä, jotka eivät voi sietää sitä, sanoo Milla Helenius.

–Myös kissan hoito olisi minulle tosi mieluista, koska pidän kissoista, mutta en välttämättä haluaisi omaa.

Ja kuinka ollakaan – Janitalla sattuu olemaan kissa, joka pitäisi saada vähäksi aikaa jonnekin hoitoon parvekeremontin takia.