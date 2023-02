Kolme tunnistamatonta lentävää esinettä viikossa – tämän tiedämme Pohjois-Amerikan ilmatilan häiriköistä

Kanadassa ammuttiin alas lauantaina jo kolmas Pohjois-Amerikan yllä lentänyt tunnistamaton esine. Tätä ennen sellainen ammuttiin alas Yhdysvalloissa Alaskassa perjantaina ja Etelä-Carolinassa viime lauantaina.

Tähän mennessä vain Etelä-Carolinassa alasammuttu ilmapallo on vahvistettu Kiinan omaisuudeksi. Kiina tosin väittää, että kyseessä oli ”siviilikäytössä” ollut ilma-alus.

Yhdysvallat tai Kanada eivät ole kommentoineet kahden muun esineen alkuperää tai käyttötarkoitusta.

Kiinan valtion kontrolloima Global Times -uutissivusto hämmensi soppaa entisestään sunnuntaina ilmoittamalla, että Kiinan havaittu "tunnistamaton lentävä esine", joka aiotaan ampua alas. Tästä tapauksesta ei toistaiseksi ole lisätietoa.

Avaa kuvien katselu Näillä alueilla tuntemattomat esineet ammuttiin alas. Kuva: Leena Luotio / Yle

Mitä tiedämme kohteiden ominaisuuksista?

Kanadan Yukonissa alasammuttu kohde oli puolustusministeri Anita Anandin mukaan lieriön muotoinen. Anand kertoi kohteen lentäneen noin 12 kilometrin korkeudessa ja näin vaarantaneen siviililentoliikenteen. Kohteen kerrotaan olleen pienempi kuin Etelä-Carolinassa alas ammuttu kohde.

Alaskan yllä lentänyttä esinettä kuvaillaan pienen henkilöauton kokoiseksi. Se lensi niinikään 12 kilometrin korkeudessa. Uutiskanava ABC:n (siirryt toiseen palveluun) viranomaistietojen mukaan myös tämä esine oli lieriöimäinen, ja se näytti leijailevan ilman voimalähdettä.

Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer sanoi sunnuntaina ABC-kanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Alaskan ja Kanadan ilmatilassa alasammuttujen esineiden uskotaan olleen ilmapalloja.

– Yleensä tarkkailupallot eivät lentäisi näin matalalla, kuin mitä nämä kaksi viimeisintä tapausta, Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori sanoo.

– Kahdessa viimeisimmässä tapauksessa on täysin mahdollista, että ne olisivat esimerkiksi säähavaintopalloja.

Tähän mennessä eniten tietoa on julkisuudessa annettu Etelä-Carolinan ilmapallosta. Se lensi korkeammalla kuin muut esineet, noin 20 kilometrin korkeudessa eli lentoreittien yläpuolella. Ilmapalloa on kuvailtu kahden tai kolmen linja-auton kokoiseksi.

Entinen tiedustelueversti, Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti J. Kari arvioi, että julkisuuteen tihkuneiden tietojen perusteella ilmapallossa oli teknologiaa, jolla tiedustelutiedon kerääminen on mahdollista.

Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa ulkoministeriölähteen perusteella, että U-2-tiedustelulentokoneilla pallon lentäessä otetut kuvat näyttävät, että pallo oli varusteltu signaalitiedon keräämiseen kykenevillä antenneilla. Pallossa oli myös suuria aurinkopaneeleja, jotka kykenevät antamaan virtaa tiedonkeruusensoreille.

– Jos pitää paikkansa, että pallolla on ollut signaalitiedustelusensoreita, sillä on ollut aika vahva kyky kerätä signaalitiedustelutietoa, Kari sanoo.

Miten kohteet ammuttiin alas?

Kaikkia lentäviä esineitä tarkkailtiin ennen niiden alasampumista.

Kaikkien kohteiden alasampumiseen käytettiin Yhdysvaltojen F-22-hävittäjiä. Etelä-Carolinan ja Alaskan kohteet ammuttiin rannikolla merelle.

Kanadassa alas ammuttu esine havaittiin perjantai-iltana ensimmäisenä Yhdysvalloissa, josta se lipui Kanadan ilmatilaan.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau keskusteli Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa, ennen kuin kohde päätettiin ampua alas molempien päätöksellä.

Kyseessä oli Kanadan puolustusministeri Anandin mukaan ensimmäinen kerta, kun tunnistamaton lentävä esine ammuttiin alas osana Kanadan ja Yhdysvaltojen NORAD-ilmapuolustusyhteistyötä.

Tuhottujen esineiden osia kerätään tällä hetkellä molemmissa maissa.

Mikä on mysteeriesineiden käyttötarkoitus?

Asiantuntijoiden mukaan Alaskan ja Yukonin lentävien esineiden käyttötarkoitusta on niukkojen tietojen valossa vaikeaa arvioida.

Kiinan ilmapallon valmistaneella yhtiöllä on yhdysvaltalaisen ulkoministeriölähteen mukaan suoria yhteyksiä Kiinan armeijaan. Mutta miksi Kiina käyttäisi vakoilemiseen hitaasti ja helposti havaittavaa ilma-alusta?

– On mahdollista että tässä on testattu jotain, esimerkiksi toimiiko tällainen teknologia. Tai sitten on vain katsottu, miten Yhdysvallat reagoi tähän hommaan, Kari arvioi.

– Se mikä on varmaa, on se, että tämä on tiedusteluvoitto Yhdysvalloille. He ovat päässeet suoraan käsiksi siihen teknologiaan, eli ei tarvitse arvuutella, mihin se laite on kyennyt, Vuori sanoo.

Millaisia arvioita useiden lentävien esineiden havaitseminen lyhyen ajan sisällä sitten herättää?

– Vaikea sanoa, onko kyseessä tavalliset säähavaintopallot jotka saavat aiempaa suuremman roolin ja joihin reagoidaan tavallista voimakkaammin Kiinan ilmapallon vuoksi, Vuori sanoo.

– Valkoinen talo ja Pentagon saivat aiemmin kritiikkiä siitä, miksi Etelä-Carolinan pallon annettiin lentää Yhdysvaltain ilmatilassa niin pitkään. Myös Donald Trumpin hallintoa on syytetty siitä, ettei vastaavista tapauksista ole tiedotettu tai miksi niitä ei tunnistettu Kiinan ilmalaivoiksi.

