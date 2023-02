Mielenosoittajat keskeyttivät jälleen hakkuut Aalistunturilla

Aktivistit vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista, kunnes alueen suojeluesitykset on käsitelty ministeriössä.

Joukko mielenosoittajia on tänään sunnuntaina keskeyttänyt metsähakkuut Aalistunturilla Kolarissa.

Metsäliikkeen mukaan paikalla on viisi liikkeen aktivistia estämässä hakkuita Metsähallituksen mailla. Kyseessä on neljäs kerta, kun hakkuut keskeytetään.

Metsäliikkeen edustaja Anni Manninen on ollut tänään yhteydessä metsässä oleviin mielenosoittajiin. Hänen mukaan poliisi tai Metsähallituksen edustajat eivät ole käyneet paikalla sunnuntaina. Aktivistien on määrä jäädä yöksi hakkuupaikalle.

Metsähallituksen aluejohtaja Samuli Myllymäki sai tiedon asiasta metsäkoneiden kuljettajilta.

– Tänään iltapäivällä tuli työmaalta tieto, että sinne on tullut taas ulkopuolisia henkilöitä. Henkilöt olivat hakeutuneet varoetäisyyden sisälle työkoneista, Myllymäki sanoo.

Hakkuukoneiden kuljettajia on ohjeistettu keskeyttämään työt, jos henkilö hakeutuu lähelle työmaakonetta. Myllymäen mukaan hakkuiden keskeytyminen aiheuttaa 15 000 euron tappiot per päivä.

Avaa kuvien katselu Karttaan on merkitty alue, jota on ehdotettu kansallispuistoksi. Kartasta näet myös punaisella merkityt ”metsänkäyttö”-alueet. Metsähallitus suunnittelee hakkuita näille alueille. Kuva: Joonas Haverinen / Yle

Myllymäen mukaan Metsähallituksen tavoitteena on, että hakkuita päästään jatkamaan mahdollisimman nopeasti. Hakkuut ovat tällä hetkellä noin puolessa välissä ja Metsähallituksen tavoitteena on saada ne valmiiksi helmi-maaliskuun taitteeseen mennessä.

– Toivon työrauhaa, että saisimme jatkaa, Myllymäki sanoo.

Hakkuut ovat lähellä Aalistunturin luonnonsuojelualuetta, jota on esitetty laajennettavaksi. Alueelle on myös ehdotettu kansallispuistoa. Aktivistit vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista, kunnes suojeluesitykset on käsitelty ympäristöministeriössä.

Myllymäki on todennut, että nyt hakkuiden kohteena oleva alue on ollut jo aiemmin metsätalouskäytössä.

