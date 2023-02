Poliisipäällikkö varoitti Ruotsia jengeistä jo vuosikymmen sitten – nyt hän antaa Suomelle vinkkinsä saman kehityksen estämiseksi

TUKHOLMA Carin Götbladin kasvot muistuvat varmasti monen suomalaisenkin mieleen 20 vuoden takaa. Götblad oli Tukholman poliisijohtaja ja usein otsikoissa 20 vuotta sitten ulkoministeri Anna Lindhin murhaan aikaan.

Götbladin ura Ruotsin poliisissa on edennyt ja nyt 67-vuotiaana hän on kansallisen erikoisryhmän NOA:n poliisipäällikkö. NOA perustettiin organisaatiouudistuksessa, jossa Ruotsin keskusrikospoliisi lakkautettiin.

Ruotsin jengirikollisuus äityy kuukausi kuukaudelta pahemmaksi. Joulun jälkeen Tukholman seudulla on ollut varsinainen ampumisten ja räjäytysten aalto. Poliisin arvion mukaan nyt kyse on ainakin kahden rikollisjengin välienselvittelystä, jossa taistellaan Sundsvallin huumekaupan hallinnasta.

Uutta joulun jälkeisissä iskuissa on ollut se, että jengien johtajien arvellaan olevan ulkomailla ja nyt iskut ovat kohdistuneet heidän läheistensä tai tuttaviensa asuintaloihin. Uutta on myös se, että nyt tekijät ja uhrit ovat yhä nuorempia, esimerkiksi 15-vuotiaita.

Poliisi on nostanut valmiustasoaan Tukholmassa ja muualta Ruotsista on siirretty kahteen eri otteeseen yhteensä lähemmäs 300 poliisia töihin Tukholmaan.

Avaa kuvien katselu Poliisi tutki tammikuun alussa räjähdyksen aiheuttamia tuhoja Tukholman Grimstassa. Kuva: Lars Schroeder / EPA

Viime viikonvaihteessa uutisoitiin, että Södertäljen poliisi on onnistunut viime syksystä lähtien estämään viisi murhasuunnitelmaa.

Silti viime vuoden ja tammikuun tilastot ovat karut. Viime vuonna ampumavälikohtauksia oli 391, niissä kuolleita 62 ja haavoittuneita 107.

Tammikuussa väkivallanteot keskittyivät Tukholman seudulle. Yhteenottoja oli 35, niissä kuoli kolme ja neljä haavoittui.

Räjähdyksiä oli viime vuonna 90 ja tammikuussa 16. Räjähdyksissä on käytetty muun muassa käsikranaatteja.

1. Carin Götblad, miten pystyit näkemään kehityksen jo 10 vuotta sitten?

– Rupesimme näkemään, että nuoret pojat kaikkein sosioekonomisesti kuormittuneimmilla alueilla eivät pärjänneet koulussa, eivätkä saaneet töitä.

– Olen kiinnostunut rikollisuuteen liittyvästä tutkimuksesta ja olin oleskellut aika paljon Yhdysvalloissa. Tajusin, että tähän täytyy puuttua tai muuten riski on suuri kuten Yhydysvalloissa, eli pojat vedetään mukaan jengeihin ja niiden elämäntapaan.

2. Mitä ehdotit tehtäväksi?

– Laadin listan toimista, joista voin sanoa, että ne ovat yhä ajankohtaisia. Toimet pitää suunnata juuri tähän riskiryhmään eli pojille pitää tarjota harjoittelupaikkoja, nuoristotiloja, joissa irtisanoudutaan macho-meiningistä, perinteisistä sukupuolirooleista ja väkivallasta.

– Ehdotin myös, että sosiaalitoimen, koulun ja poliisin salassapitokäytäntöjä muutettaisiin, jotta tietoja voitaisiin vaihtaa. Mutta ehdotin myös Poika-projektia, jossa valtio suuntaisi tuntuvasti rahaa juuri tähän ryhmään, jotta heidät saataisiin lassottua.

3. Onko kyse vain pojista?

– Kyllä, tämä koskee vain poikia. Se on aika pieni ryhmä kaikista pojista, mutta koska väkivalta on niin rajua, vahingot ovat suuret. Samojen perheiden tytöt saattavat pärjätä erittäin hyvin ja siksi vanhempien pitäisikin kasvattaa poikansa kuten tyttärensä.

Avaa kuvien katselu Poliisi eristi rikospaikan Tukholman seudulla sijaitsevassa Skogåsissa sen jälkeen, kun teinipoika ammuttiin ravintolassa 28. tammikuuta. Kuva: Jessica Gow/ EPA

4. Miten vakava Ruotsin tilanne on?

– Tilanne on hyvä vakava. Lyhyellä tähtäimellä meidän täytyy saada kuolettavat ampumiset loppumaan. Nyt ampumavälikohtauksia on ollut liki päivittäin.

– Mutta totuus on, että rikollisuutta ei saada loppumaan vain rangaistuksia koventamalla. Ne ovat nyt tarpeen, mutta pidemmällä tähtäimellä on myös työskenneltävä ennaltaehkäisevästi.

5. Ovatko nuorisovankilat ratkaisu?

Ruotsissa nuorisovankilat lakkautettiin vuonna 1979. Alaikäiset rikolliset tuomitaan nyt nuorisokoteihin, joissa ankarimmin tuomitut ovat suljetuilla osastoilla.

– Nämä vaaralliset murhaajat on saatava lukkojen taakse, se on selvää, koska he ovat vaaraksi kaikille. Nyt selvitetään kahta eri vaihtoehtoa, joko nuorisovankiloiden perustamista tai pidempiä jaksoja nuorten suljetuissa hoitokodeissa.

Götblad ei kannata alaikäisten sijoittamista tavallisiin vankiloihin, kuten esimerkiksi Suomessa tehdään.

6. Mistä jengit saavat aseensa?

– Rajat ovat avoimet ja aseita tulee paljon entisen itäblokin maista. Tullin on saatava laajemmat oikeudet, sillä he eivät saa noin vain avata paketteja, joissa tulee esimerkiksi räjähteitä, kuten esimerkiksi käsikranaatteja. Tämä on avointen rajojen kääntöpuoli ja tästä poliisi on kyllä varoittanut.

– Aseet ovat tänä päivänä halpoja ja niitä on tarjolla paljon esimerkiksi Balkanilla, mutta myös uusia aseita tehdään. Aseiden osia tulee postissa ja aseita voi myös valmistaa nykyisillä 3D-laitteilla.

Avaa kuvien katselu Carin Götbladin mukaan valeuutiset vaikeuttavat ennaltaehkäisevää työtä, sillä ne väittävät ruotsalaisten sosiaalityöntekijöiden kidnappaavan muslimiperheiden lapsia. Kuva: Daniel Ivarsson

7. Kuinka paljon valeuutiset vaikeuttavat perheiden auttamista?

Tällä hetkellä Ruotsissa perheet voivat kieltäytyä, vaikka sosiaalitoimi tarjoaisi tukea ja apua. Yhtensä syynä pidetään valeuutisia, jotka leviävät erityisesti islaminuskoisten keskuudessa. Valeuutisten mukaan Ruotsin sosiaaliviranomaiset kidnappaavat lapsia.

Götbladin mukaan valeuutiset ovat suuri ongelma.

– Perheet pelkäävät sosiaaliviranomaisia, joiden on muutettava työtään ja puututtava paljon aikaisemmin tarjoamalla vanhemmille tukea ja apua. Silloin vanhemmat lähtevät herkemmin mukaan, koska ongelmat eivät vielä ole paisuneet niin suuriksi.

– Silloin ei ole kyse siitä, että lapsi otettaisiin huostaan ja silloin vanhemmat eivät ole niin peloissaan, koska kaikki pelkäävät että viranomaiset vievät lapset.

8. Mikä on vanhempien rooli?

Götblad toistaa moneen kertaan, että avainasemassa ovat vanhemmat.

– Ei ole mikään salaisuus, että meillä on paljon perheitä, jotka elävät yhteiskunnan reunamilla. Monet lapsista tulevat perheistä, joissa vanhemmat ovat työttömiä, lapsia on paljon, vanhemmat eivät ole integroituneet yhteiskuntaan, eivätkä pysty siksi auttamaan lapsiaan.

– Ja jos lapsista ei välitetä, he joutuvat helposti rikollispiireihin, jotka houkuttelevat tekemään palveluksia maksusta ja aika pian he sitten ovatkin jengien vaikutuspiirissä.

Götbladin mukaan tutkimustulokset osoittavat, että riskiperheet kyllä tiedetään.

– Siksi pitäisikin puuttua varhain, jo päiväkoti-iässä. Kyse on usein siitä, että vanhemmat eivät ole tarpeeksi vanhempia, eivätkä seuraa tarpeeksi lastensa tekemisiä.

– Mutta sanoisin, että koko yhteiskunnan on muutettava käytöstään ja madallettava sietokynnystään. Kaikkien ruotsalaisaikuisten on sanottava tiukemmin lapsille mikä käy ja mikä ei käy, millaista käytöstä ei siedetä lapsilta ja nuorilta.

9. Voiko järjestäytyneen rikollisuuden hävittää?

– En tiedä yhtään maata, jossa järjestäytynyt rikollisuus olisi saatu loppumaan kokonaan, kun se on päässyt pesimään. Mutta on tärkeää, että on tiukat työkalut sekä rangaistuksiin että ennaltaehkäisyyn.

– Tästä hyvä esimerkki on Tanska, joka ei ole saanut rikollisuutta kokonaan pois, mutta on saanut sen vähenemään selvästi. Joten seuraamme Tanskan esimerkkiä

10. Millaisia neuvoja annat Suomelle?

– Minun neuvoni on: puuttukaa varhain ja vahvasti. Tämä ongelma ei poistu itsestään, niin kuin olemme Ruotsissa kuvitelleet. Se ei pysy erillään muusta yhteiskunnasta.

– Suunnatkaa toimia heti ja hajottakaa ongelmaryhmät. Puuttukaa varhain perheisiin, joista jengiläiset tulevat ja tehkää heti selväksi, että tällaisia rinnakkaisyhteiskuntia tai jengejä ei hyväksytä. Tämä on tärkeää!

Millaisia ajatuksia ruotsalaispoliisin neuvot sinussa herättävät? Voit keskustella aiheesta huomiseen kello 23.00 saakka.