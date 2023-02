Pekka Katajan murhayritykseen osallistunut Juha Lindroos kirjoitti aktiivisesti Hommaforumille ja syytti Suomen ongelmista ”feminiinisyyttä”

Näin tapahtumat etenivät Pekka Katajan asunnolla 17. heinäkuuta 2020. Osa iskun tekijöistä tai suunnittelijoista on yhä tavoittamatta.

Osallisuudesta perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yritykseen tuomittu Juha Kalevi Lindroos (s. 1979) kirjoitteli vuosien ajan näkemyksistään keskustelupalsta Hommaforumille. Yhdeksän vuoden aikana hän kirjoitti yli 8 000 kommenttia.

Poliisi kysyi Lindroosilta esitutkinnassa marraskuussa 2020, mitä nimimerkkiä tämä käytti Hommaforumilla. Lindroos vastasi käyttävänsä nimimerkkiä J. Lanta. Tuolloin hän oli tosin jo muuttanut nimimerkkinsä muotoon J. Lannan haamu.

Poliisi salasi nimimerkin esitutkintapöytäkirjasta, mutta Yle sai sen haltuunsa tietopyynnöllä. Yle tavoitti Lindroosin puhelimitse, mutta tämä ei halunnut antaa haastattelua.

Yle kertoo yksityiskohtaisia tietoja Lindroosin kirjoittelusta asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi. Pekka Katajaan kohdistunut väkivallanteko on Suomen rauhanajan historiassa ensimmäinen poliittinen murhayritys sitten 1930-luvun.

Vaasan hovioikeus tuomitsi Lindroosin tammikuussa kuudeksi vuodeksi vankeuteen avunannosta murhan yritykseen. Hän kiistää olevansa millään tavalla osallinen siihen ja aikoo hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

J. Lannan ensimmäinen avaus Hommaforumilla on vuodelta 2011. Kirjoituksessa hän kertoi taustastaan ja ilmoitti haluavansa liittyä Suomen ”vapaustaistelijoiden” joukkoon.

Hän kutsui maahanmuuttajia ”hyväksikäyttäjiksi” ja ”vapaudenriistäjiksi”. Samaan kategoriaan hän laski suomalaiset ”sokeat arkitodellisuutta pakenevat” henkilöt, jotka hänen mukaansa olivat usein ”vihervasemmistolaisia”.

Entinen ”aivopesty vihervasemmistolainen”

J. Lanta kertoi aikoinaan itsekin kuuluneensa tähän viiteryhmään, kunnes ulkomailla asuminen toi hänelle perspektiiviä ja auttoi löytämään ”oman folklorististisen identiteetin”.

Lindroos valmistui kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008 corporate environmental management -koulutusohjelmasta.

Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli muun muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opettajana ja luennoi eri yhteyksissä ympäristöjohtamisen ja kestävän kehityksen aiheista.

Eräässä kirjoituksessaan Hommaforumilla J. Lanta kertoi alkaneensa ”nuivistua” 2000-luvun alussa. Nuivuudella hän viittasi Jussi Halla-ahon ajattelua kannattavien perussuomalaisten vuoden 2010 vaalimanifestiin, joka korosti maahanmuuttokriittisyyttä ja irtisanoutui ”monikultturismista”.

Vuoteen 2015 mennessä J. Lanta oli ottanut jo selkeän pesäeron myös halla-aholaisten maahanmuuttolinjaan.

”Sellainen nuivuus ei riitä alkuunkaan”.

Hänen mukaansa ”suvaitsevaisto” oli aivopessyt ison osan kansasta. Juurisyy ongelmiin oli hänestä ”feminiinisyys”, jonka saattoi voittaa vain ”perinteisillä maskuliinisilla arvoilla”.

Hänen mukaansa ”suvaitsevaisto kaikkine lonkeroineen yrittää kastroida meistä kaiken perinteisen maskuliinisuuden pois, koska sen jälkeen meitä voi hallita aivan miten haluaa.”

”Sota valkoista rotua vastaan”

Vuonna 2015 Lindroos alkoi julkaista videoblogia äärioikeistolaisella ja salaliittoteorioita tarjoilevalla Red Ice -verkkosivustolla.

Samana vuonna eräässä Hommaforumin keskustelussa hän antoi ymmärtää, että suvaitsevaisto suhtautui myönteisesti ”tarkoitukselliseen väestönvaihtoon”.

Väestönvaihtoteoria on äärioikeiston suosima salaliittoteoria, jonka mukaan länsimaiden väestöä oltaisiin tietoisesti vaihtamassa muualta tuleviin ihmisiin. Suojelupoliisi on huomauttanut, että maailmalla salaliittoteoria on ollut yksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista.

Myöhemmin oikeudenkäynnissä Lindroos kiisti olevansa äärioikeistolainen ja kutsui itseään kansallismieliseksi.

J. Lanta kirjoitti Hommaforumilla, että ”suvakit” viljelevät ”fasismi-rasismikiimaa vailla mitään empatiakykyä ja käsitystä todellisuudesta”. Heti perään hän itse väitti, että osa heistä hyväksyy jopa sen, että joku muu kuin valkoinen mies raiskaa heidät.

Myöhemmin hän kirjoitti, että ”valkoista rotua vastaan käydään mentaalista sotaa”.

Halla-ahoon pettynyt radikaali

Vuoteen 2017 tultaessa perussuomalaisissa muhi liike, joka toivoi europarlamentaarikko Jussi Halla-ahosta puolueen suunnan muuttajaa. Halla-aho oli kertonut tekevänsä paluun kotimaan politiikkaan ja ehkä haastavansa Timo Soinin seuraavassa puoluekokouksessa.

Viimeistään helmikuussa 2017 J. Lanta ei enää lainkaan uskonut Halla-ahoon: ”Halla-aho ei ole paras mahdollinen puheenjohtaja, ei demokraattiselle eikä diktatuuriselle puolueelle.”

”Scripta oli rohkea, kaikki sen jälkeiset asiat ja ajatukset ovat olleet lähinnä sirkusta.”

Scripta oli Halla-ahon 2000-luvun alkupuolella pitämä blogi, jonka keskusteluosion pohjalta myöhemmin perustettiin itsenäinen Hommaforum-keskustelupalsta.

Kesäkuussa 2017 Halla-aho syrjäytti Soinin perussuomalaisten puheenjohtajan paikalta.

Kansallismielistä eläintensuojelua

Pekka Katajan murhayrityksen esitutkinnassa Lindroos kertoi tavanneensa Teemu Torssosen ensimmäisen kerran vuonna 2012 joko perussuomalaisten tai Hommafoorumin tapaamisessa Jyväskylässä. Lindroos osallistui ”hommakerhon” tapaamisten järjestämiseen.

Paremmin kaksikko tutustui vuosina 2015–2016. Vuonna 2017 Torssosesta tuli perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Jyväskylässä.

Lindroosia ja Torssosta yhdistivät kansallismielinen ajattelu ja ympäristönsuojelu. Lindroos liittyi jäseneksi Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry:hyn (Kelsu), jonka perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Torssonen oli.

Lokakuussa 2018 Lindroos ryhtyi Teemu Torssosen tukiyhdistys ry:n puheenjohtajaksi. Samassa kuussa Jyväskylän perussuomalaiset esitti Torssosta yksimielisesti eduskuntavaaliehdokkaaksi Keski-Suomen vaalipiiriin.

Pekka Kataja asettui kuitenkin poikkiteloin, koska hän omien sanojensa mukaan vastustaa äärioikeistoa ja kaikkia muitakin ääriliikkeitä. Torssosta ei kelpuutettu ehdokkaaksi, ja lopulta hänet erotettiin puolueesta.

Hyökkääjät jättivät Katajan asuntoon paketin, josta löydettiin Teemu Torssosen ja Juha Lindroosin sormenjäljet.

Prosessissa Katajan rooli oli olennainen. Hovioikeuden mukaan Lindroosin motiivi osallistua Pekka Katajan murhayritykseen kumpusi tästä vyyhdistä aiheutuneesta kaunasta.

Myös Teemu Torssosta epäiltiin osallisuudesta murhayritykseen. Näyttöä häntä vastaan ei saatu, joten syyttäjä teki hänen osaltaan syyttämättäjättämispäätöksen. Torssosta ei enää epäillä osallisuudesta murhayritykseen.

Retoriikka koventui loppua kohti

J. Lannan haamuksi muuttunut nimimerkki kommentoi Hommaforumilla myös Torssosen tapausta ja jatkoi sen puimista kevääseen 2020 saakka. Hänen retoriikkansa oli kärjistynyt ja sisälsi aiempiin vuosiin verrattuna useammin alatyylisiä ilmauksia.

Hän kutsui perussuomalaisia ”perskärpäsiksi”, ”tissiruiskuttajiksi” ja ”thaivaimojen tuojiksi”. Pekka Katajalla oli tuohon aikaan thaimaalainen naisystävä, jonka kanssa hän on sittemmin mennyt naimisiin.

”Onneksi Torssonen porskuttaa ja tekee kansallismielisiä nostoja. Osoittaa suoraselkäisyyttä ja sinnikkyyttä taistella epärehellisten ja selkärangattomien lierojen keskellä”, J. Lannan haamu kirjoitti.

Päävihollisena kirjoituksissa näyttäytyi Pekka Kataja ja hänen lähipiirinsä.

Viimeisen kerran hän kirjoitti asiasta helmikuussa 2022. Hän arvosteli muita keskustelijoita ”puolueuskollisten pettureiden valkopesusta”.

”Kiero vaalipäällikkö ryhmineen teki kaikkensa tiputtaakseen jo valitun henkilön pois listoilta sekä esitti törkeitä valheita puoluejohdolle.”

”Miksi helvetissä tällainen pitäisi hyväksyä?”

Kirjoittelu loppui kuukausi ennen hyökkäystä

Tiedossa ei ole, milloin suunnitelma Pekka Katajan murhaamiseksi alkoi muuttua konkreettiseksi valmisteluksi.

5.5.2020 J. Lannan haamu mainitsi Hommaforumilla autonsa: ”Vielä ajan Passatilla ja hulluinta on se, että meni katsastuksesta läpi.”

”Mulla on kilsoja jo vaille 300 000 joten loppuun ajan tämän.”

Runsas kaksi kuukautta myöhemmin rikoksen tekijät ajoivat Pekka Katajan luokse Passatilla. Hovioikeuden mukaan esitetty näyttö tuki vahvasti sitä, että kyseessä oli Lindroosin auto.

Hopeanharmaa Volkswagen Passat tallentui kahteen valvontakameraan Jämsänkosken keskustassa rikosta ennen ja sen jälkeen.

6.5. nimimerkki solvasi kansanedustaja Sebastian Tynkkystä ja käytti rasistista sekä homofobista kieltä.

Viimeinen nimimerkin kommentoima politiikkaa koskeva keskustelu Hommaforumilla käsitteli Jukka Hankamäen kirjoittamaa kirjaa Totuus kiihottaa ja siihen kohdistunutta kritiikkiä. Hankamäki esimerkiksi väitti kirjassaan, että Suomessa naiset ovat käyttäneet väestöpoliittista valtaa ”rajat ylittävillä pariutumisillaan”. Julkaisun jälkeen Jussi Halla-aho ilmoitti, että laadunvalvonta oli pettänyt ja kirjan julkaisu keskeytetään.

J. Lannan haamu kirjoitti 11.6.2020, että hänen mielestään puoluejohto hoiti tilanteen täysin väärin.

”Persuilta on ollut totaalisesti rohkeus kadoksissa jo liian monta vuotta, ja he ovat ajautuneet aivan katastrofaaliseen limboon, josta ei pääse ylös koska kompetenssi, johtaminen ja ideologian puute eivät mahdollista ylemmäs nousua.”

Nimimerkin viimeinen kirjoitus Hommaforumilla käsitteli konsolipelejä. Sen hän julkaisi illalla 20.6.2020.

Alle kuukausi myöhemmin kaksi miestä ilmestyi Pekka Katajan ovelle, tunkeutui hänen asuntoonsa ja hakkasi häntä päähän vasaralla.

