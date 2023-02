Muutkin kuin maatilojen kasvatit uskaltautuvat epävarmalle maatalousalalle – neljä alan opiskelijaa kertoo suunnitelmistaan

Traktorin kauhassa höyryää sekoitus hevosten, sikojen ja lehmien lantaa.

Vilppu Räsänen, 19, täyttää isoa pannua koulun biokaasulaitoksella. Traktori kulkee Räsäsen käsissä tottunein ottein, vaikka välillä kopista kuuluu ankaraa kiroilua.

Koulu on ammattiopisto Livian Tuorlan toimitila Kaarinassa. Maatilatalouden osaamisalan koulutus tähtää maaseutuyrittäjän tutkintoon.

Räsänen ei ole maatilan kasvatti, mutta tuntumaa maatilan elämään hän on saanut enon sikatilalla Lahdessa.

– Koulu oli lähellä kotikaupunkia, joten päätin tulla koittamaan. Kyllä tämä käydään loppuun asti.

Avaa kuvien katselu Vilppu Räsänen nauttii koulussa eniten hetkistä, jolloin saa ajella traktorilla yksin pellolla. Kuva: Kalle Mäkelä/ Yle

Tulevaisuus epävarmalla alalla ei pelota, mutta mietityttää. Nuoret tietävät, miten tilanne itärajan toisella puolella on vaikuttanut maatalouteen.

Kolmannen vuoden opiskelijalle arkitodellisuus alalla on lähellä. Alan hommista koulun ulkopuolella on kokemusta jo parin kesän ajalta. Räsänen tekee töitä toimialayrittäjänä.

– Aluksi varmaan menen rengiksi tilalle, mutta ajan saatossa omakin tila voisi olla mahdollinen. Katsotaan, mihin maailma menee. Kaikki mahdollisuudet ovat auki. Nollasta lähdetään.

Räsänen tietää, että ala kaipaa tekijöitä. Hän kannustaa muitakin nuoria harkitsemaan maaseutuyrittäjän opintoja. Päivät ovat työntäyteisiä, mutta aikaa löytyy myös nautiskelulle.

– Parasta on, kun saa lähteä yksin pellolle, eikä ole ketään häiritsemässä, Räsänen toteaa leveästi hymyillen.

Haussa yli 62 000 toisen asteen koulutuspaikkaa

Varsinais-Suomessa maatalousalalle koulutetaan ammattiopisto Liviassa Kaarinassa, Paimiossa ja Paraisilla. Alaa Liviassa opiskelee reilut 700 opiskelijaa.

Rehtori Ilkka Harkkilan mukaan hakijamäärät ovat pysyneet pitkään melko tasaisina.

– Eläintenhoidon osaamisala vetää eniten hakijoita. Jonkin verran saimme nostetta myös sillä, että oppilaitoksessamme on mahdollista opiskella joitain aineita pienryhmässä.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen näyttää, että tänä vuonna peruskoulunsa päättäviä on arvioilta vähän reilut 62 000. Yhdeksäsluokkalaisten ikäryhmä on ollut hienoisessa kasvussa viime vuodet.

Toisen asteen yhteishaku uudistui (siirryt toiseen palveluun)vuosi sitten. Yhteishaku on sama oppivelvollisille ja muille ilman tutkintoa oleville hakijoille. Samalla oppivelvolliselle tarkoitettujen koulutusten kokonaisuutta selkiytettiin.

Toisen asteen yhteishaku on 21.2.−21.3.2023.

Epävakaus mietityttää

18-vuotias Eemeli Laukkanen on jo saanut tuntumaa yrittäjyyteen oman kuusibisneksen ja raivaustöiden kautta. Uusimpana bisneksenä ovat saunavihdat.

Visioita on paljon. Maatilan kasvatti tietää, että omaa tuotetta kannattaa jatkojalostaa.

Esimerkiksi biokaasu olisi Laukkasen mukaan hyvää sivutuotantoa. Siihen hän on saanut tuntumaa jo koulun omalta biokaasulaitokselta.

– Maatalous on niin epävakaa tulonlähde, että en usko pärjääväni pelkällä maatilalla, jos sellaisen itselleni hankin. Olen jo tässä iässä pyrkinyt siihen, että on yritystoimintaa pohjalla. Niin on helppo lähteä tekemään jotain muutakin juttua. Tulevaisuutta alalla kyllä on. Se vain pitää tehdä monen alan kautta.

Avaa kuvien katselu Eemeli Laukkanen aikoo maaseutuyrittäjäksi. Tuntumaa yrittäjyyteen hänellä on jo oman kuusibisneksen kautta. Kuva: Kalle Mäkelä/ Yle

Ammattiopisto Liviassa opiskelu on muutakin kuin pelkkää maataloutta. Laukkanen on valinnut yhdeksi oppiaineeksi rakentamisen. Hän on muutenkin enemmän koneiden kuin eläinten perään.

– Kuusmukinen hörpöttää komiasti, Laukkanen myöhäilee kuunnellessaan alla pärisevää traktorin moottoria.

Usko ei lopu, vaikka horjuisi

Upea, Ursula ja Unicorn kiittävät Ida Kovasen, 18, ja Veera Lampolan, 17, tarjoamasta aamupalasta ammumalla lehmäpihatossa.

Avaa kuvien katselu Ursula, Unicorn ja Upea saavat aamupalatarjoilun maaseutuyrittäjäopiskelijoilta. Kuva: Kalle Mäkelä/ Yle

Kovanen tuntuu olevan omalla tontillaan eläinten parissa.

– Nää on kivoi kavereit, Kovanen tuumaa salolaisittain.

Lampola suunnittelee jatkavansa perheen kasvitilalla. Alan epävarmuus huolettaa ajoittain, mutta usko on kova.

– Pakko siihen on uskoa. Ei sitä muuten ryhdy tilaa jatkamaan. Kiva, että alalle saadaan lisää työntekijöitä.