Äiti nukkui eteisen lattialla estääkseen poikaa livahtamasta ulos – kartta näyttää, missä päin Suomea lastensuojelun tilanne on vaikein

Maija Kandolin on huolissaan uudesta ilmiöstä eli forssalaisten alakoululaisten poissaoloista. ”Ennen koronaa lintsattiin vain yläasteella, nyt moni on pois koulusta jo ala-asteella. Minusta se on hyvin huolestuttavaa.”

Kuva: Dani Branthin / Yle