40-vuotiaan esiintyminen alakouluikäisenä seurakunnan kerhossa ei johda rikostutkintaan Vaasassa – Kirkkoherra: "Luottamus on saanut iskun"

Poliisi ei epäile rikosta tapauksessa, jossa aikuinen nainen esiintyi alakouluikäisenä seurakunnan iltapäiväkerhossa Vaasassa. Rikoskomisario Joanna Österbladin mukaan asia on heidän osaltaan loppuunkäsitelty.

Poliisi on kuullut asiassa muun muassa lapseksi tekeytynyttä nelikymppistä naista ja kuullut hänen motiivinsa tekoon.

Iltalehdessä poliisi myönsi, että tapauksen esiselvitys on kestänyt pitkään (siirryt toiseen palveluun). Sitä ei pidetty kiireellisenä, koska alkutietojen perusteella mikään ei viitannut rikokseen, Österblad sanoo lehden haastattelussa.

Olisiko tilanne ollut sama, jos mies olisi esittänyt alakoululaista? Österbladin mukaan olisi, sillä sukupuolella ei ole hänen mukaansa merkitystä.

Jatkossa tiedot tarkistetaan

Nainen oli ollut alakoululaisille tarkoitetussa kerhossa mukana noin vuoden ajan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kerhon henkilökunnasta osa oli epäillyt naisen ikää mutta hänen antamiaan tietoja ei tarkistettu.

– Kyllä hänen fyysistä olemustaan on ihmetelty. Toisaalta hän on myös osannut pukeutua ja olla nuoremman oloinen, erityisesti käyttäytymiseltään, ja se on varmasti johtanut tulkintaan, että hän on todella alaikäinen, sanoo kirkkoherra Tuomo Klapuri.

Klapuri sanoo, että tapaus muuttaa käytäntöjä seurakunnassa.

– Ei tällaista tarkistamisen kulttuuria ole ollut. Kaikki on perustunut luottamukseen. Nythän tämä luottamus on saanut aikamoisen iskun, Klapuri harmittelee.

Jatkossa henkilökunnan pitää tarkistaa annetut tiedot.

– Henkilökuntaa ohjeistetaan ottamaan selville, keiden kanssa ollaan tekemisissä, jotta enää ei tule tilannetta, jossa tekeydytään aikuisena varhaisnuoreksi.

