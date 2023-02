Maailman huomio on Turkissa, mutta Syyriaan eivät ole päässeet edes auttajat: helsinkiläinen Nidal Joujak tavaa listoja kuolleista joka päivä

Syyriassa on edelleen valtava hätä maanjäristyksen jäljiltä. Apua ei ole virrannut alueelle tarpeeksi.

Suomen syyrialaiset odottavat edelleen tietoja siitä, kuka läheinen tai tuttu on selvinnyt viimeviikkoisesta maanjäristyksestä ja kuka ei.

Viestittely läheisten kanssa on ollut jatkuvaa myös helsinkiläiselle Nidal Joujakille. Hän on Kurdiliiton varapuheenjohtaja. Tuhoutunut alue Syyriassa on pitkälti kurdialuetta.

Maanjäristyksen laajuus Syyrian puolella alkaa vasta nyt selvitä ulkomaailmalle.

– Tämä on ollut hyvin stressaavaa. Tunnen itseni niin hyödyttömäksi, kun en voi tehdä mitään, Joujak sanoo Helsingissä.

Sisar pelastui täpärästi

Tähän mennessä uhreja Turkissa ja Syyriassa on löydetty yli 34 000.

Erityisesti Syyrian puolelta tietoa on ollut vaikea saada. YK:n arvion mukaan uhrien määrä voi nousta yli 50 000:n.

Joujakin sisko perheineen selvisi maanjäristyksestä täpärästi. Sisar asuu Aleppossa. Talo romahti, ja hän menetti koko omaisuutensa ja kotinsa, mutta perhe selvisi.

– Hänen poikansa oli yövahti. Siksi he selvisivät. Heillä on ollut tapana, että yksi valvoo perheessä aina. Nyt oli pojan vuoro, Nidal Joujak kertoo.

Vahtivuorolaisen pitäminen joka yö ei ole ihme, kun huomioi, millaisessa epävarmuudessa ihmiset ovat Aleppon alueella asuneet vuosia.

Pohjois-Syyrian aluetta on koetellut 12 vuotta sisällissota. Lisäksi Joujakin mukaan vettä ja sähköä on jo pidemmän aikaa tullut vain pari tuntia viikossa.

Yövahdin tehtävä on ollut vahtia rosvoja, vettä ja sähköä.

– Hän kyttäsi, jos vesi alkaisi juosta hanasta, jotta saisi vesitankit täytettyä. Tai jos sähköt tulisivat, jotta saisi kaikkien puhelimet ladattua. Mutta sitten tulikin maanjäristys. Hän ehti herättää kaikki ja he pakenivat ulos, Joujak sanoo.

Ihmiset nukkuvat taivasalla

Nyt Joujakin sisko perheineen asuu siskon miehen sukulaisten luona Aleppon lähellä.

Syyrian hallitus on Joujakin mukaan jopa kieltänyt ihmisiä palaamasta koteihinsa, jos sellaisia on. Talot ovat edelleen sortumisvaarassa. Sisko perheineen menetti kuitenkin kaiken, passinsakin.

– Tämä on kolmas kerta 11 vuoden aikana, kun siskoni on taas kerran täysin tyhjän päällä, Joujak sanoo.

Useat ihmiset nukkuvat Joujakin siskon mukaan edelleen ulkona puutarhoissa. YK:n mukaan jopa yli viisi miljoonaa syyrialaista on jäänyt kodittomaksi maanjäristyksen takia.

– Tämä talvi on ollut siellä paha. Öisin on kylmä. Varmasti tulee lisää kuolleita, Joujak ennakoi.

Apu ei ole vieläkään kunnolla Syyriassa

Avun saaminen Syyrian tuhoalueille on kestänyt kauan. Sisar on kertonut Joujakille puhelimessa, että alueelle on tullut hyvin vähän mitään apua.

Uutistoimistojen mukaan ensimmäiset apusaattueet pääsivät perille vasta torstaina.

Joujakin mukaan ihmiset ovat käytännössä olleet koko viikon omien verkostojensa avun varassa. Alueen omat pelastustyöntekijät ovat tehneet kaikkensa, mutta heitä ei ole riittävästi. Paikalliset ovat pyrkineet myös itse auttamaan.

– Suurimmaksi osaksi he ovat yrittäneet omilla käsillään kaivaa, koska ei ole työkaluja. On ollut paikkoja, joista tulee ääniä, mutta eivät he voi pelastaa heitä, Joujak toteaa.

”Kukaan ei mene auttamaan”

Avunsaanti on ollut hankalaa, sillä koko Pohjois-Syyrian alue on poliittisesti jakautunut erilaisiin osiin ja alueita hallitsevat eri osapuolet.

Tiedonsaanti ja kulkeminen alueelta toiselle on tämän takia hankalaa. Ei ole teitä, ja monet tahot estävät pääsyn osalle alueelle. Myös Syyrian ja Turkin valtiot.

– Se alue on kuin orpo. Kukaan ei ole vastuussa. Ja nyt kukaan ei mene sinne auttamaan, Joujak sanoo.

Kansainvälinen Punainen Risti on vaatinut vapaata pääsyä kaikkialle Pohjois-Syyriaan, jotta apua saataisiin perille.

Nidal Joujakin mukaan Syyria tarvitsee pian eurooppalaista apua.

Joujak haluaisi siskonsa Suomeen, sisko ei halua

Joujakin sisko ei tiedä, mitä aikoo seuraavaksi tehdä. Joujak kertoo, että ehkä sisar yrittää vuokrata jostain Alepposta asunnon muutamaksi kuukaudeksi.

Miehen sukulaisissa asuminen ei ole ratkaisu.

Joujak haluaisi, että sisar tulisi Suomeen.

– Hän ei halua tulla tänne. Mutta on mennyt jo 11 vuotta. Mitään ei tapahdu, ja tilanne vain pahenee. Haluaisin olla hänen kanssaan.

Aktivistit lähettävät listoja kuolleista

Joujak itse ei voi mennä Syyriaan poliittisista syistä. Hän on täysin Syyriassa paikalla olevien aktivistikavereidensa kautta tulevan tiedon varassa.

– He kyselevät ja etsivät, kuka on kuollut, kuka elossa. Sitten he lähettävät nimilistoja. Siellä kaikki tuntevat toisensa.

Yhdellä listalla oli hänen vanhoja oppilaitaan ajalta, jolloin hän oli opettaja.

Joujak on miettinyt, voisiko lähettää vaatteita tai rahaa. Mutta kaikki tuntuu hänestä turhalta, koska ei ole takuita, että apu menisi perille.

– Voimme antaa apua vain hallituksen kautta. Enkä luota heihin.

Nyt Joujak istuu Helsingissä ja odottaa listoja kuolleista. Joka päivä niitä tulee lisää.

Syyrian tilanteesta kerrottiin Ylen tv-uutisissa keskiviikkona 8. helmikuuta 2023.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 14. helmikuuta kello 23:een asti.