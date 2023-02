Pikku muutos sairaalassa säästää 28 sairaanhoitajan työpäivää vuodessa: näin hoitajia voi vapautua hoitotyöhön

Sairaanhoitajalla kuluu keskimäärin 20 minuuttia, kun hän saattaa potilaan toiseen yksikköön. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa TAYSissa kokeiltiin potilaskuljettajien käyttämistä myös yöaikaan. Kolmen kuukauden aikana säästyi yhteensä noin seitsemän sairaanhoitajan työpäivää.

– Vuodessa tämä säästäisi jo 28 sairaanhoitajan työpäivän, laskee projektipäällikkö Krista Rouvinen.

Samoin dialyysikuljetusten siirtyminen hoitajilta potilaskuljettajille säästi 13 sairaanhoitajan työpäivää vuodessa.

Hyviä kokemuksia on saatu myös, kun osastofarmaseutti on selvittänyt sairaalaan tulevan potilaan lääkityksen. Tämä on nopeuttanut lääkkeiden jakoa ja lisännyt potilasturvallisuutta.

Etävastaanottoja laajennetaan

TAYSin kokeilussa on löydetty monia vastaavia tapoja säästää hoitajien aikaa. Hoitajista on pula, eikä pulan odoteta helpottavan.

Työnjaon ja tehtävänkuvien uudistaminen ammattiryhmien kesken -hanketta vetää hoitotyön johtaja Elina Mattila TAYSista. Tavoitteena on, että oikeat henkilöt olisivat oikeissa tehtävissä. Lisäksi halutaan tunnistaa, mitkä työvaiheet vievät turhaan henkilöstön aikaa ja mitä hoitoja voisi automatisoida tai siirtää digitalisaation avulla potilaan itsensä toteutettavaksi. Hanke on herättänyt myös kansallista mielenkiintoa.

Työajan säästöä haetaan esimerkiksi lääkkeiden jaon ja kuljetusten lisäksi huoltotehtävistä sekä automatisoinnista ja robotiikasta.

Aiemmin Pirkanmaan hyvinvointialue on kertonut ottavansa käyttöön automaatioavusteisen työvuorosuunnittelun. Se säästäisi jopa yli 50 henkilötyövuotta.

Myös etäpalveluilla voidaan säästää työaikaa.

– Tulevaisuudessa etävastaanottoja pitää laajentaa, jotta kasvavat potilasmäärät saadaan hoidettua, ylihoitaja Liisa Niemi kertoo tiedotteessa.

