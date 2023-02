Turkin ja Syyrian järistyksistä viikko – selvinneitä löytyy vieläkin, mutta pelastustöitä ollaan vähentämässä

Uutistoimistojen välittämissä videoissa näkyy yksittäisiä onnistuneita pelastusoperaatioita, kun kahdesta voimakkaasta maanjäristyksestä on kulunut seitsemän päivää.

Esimerkiksi pahoin tuhoutuneesta Antakyasta Turkista löytyi maanantaina nainen hengissä rakennuksen alta. Islahiyesta pelastettiin 40-vuotias nainen. Raunioista on löytynyt yhä hengissä myös lapsia.

Toiveet eloonjäämisistä ovat kuitenkin hiipumassa. Maanjäristysten asiantuntijoiden mukaan mahdollisuus selvitä vähenee dramaattisesti viiden päivän jälkeen, ja on käytännössä olematon, jos henkilö on ollut raunioissa yhdeksän päivää. Tosin ihmeitäkin voi tapahtua.

Viranomaisten mukaan pelastusvaihe on kuitenkin tulossa päätökseen pääpainon siirtyessä hengissä selvinneiden auttamiseen.

Selvinneillä edessään epävarmat ajat

Järistyksen tuhoamista kylistä ja kaupungeista on viety ihmisiä toisaalle, mutta monet ovat jääneet raunioituneiden kotiensa lähelle ulkosalle. Yölämpötila on kuuden asteen paikkeilla.

Avaa kuvien katselu Mies istuu raunioituneen rakennuksen edessä Hatayssa Turkissa 12. päivä helmikuuta. Kuva: Bulent Kilic / AFP

Uutistoimisto Reuters kertoo esimerkiksi sadan kilometrin päässä järistyksen keskuksesta sijaitsevan turkkilaisen Polatin kylän tilanteesta. Lähes koko kylä on tuhoutunut. Ihmiset yrittävät selvitä etsimällä jääkaappeja, pesukoneita ja muita tarvikkeita rauniokasoista.

Turkissa syytetään rakennusten surkeaa tasoa

6. helmikuuta iskeneiden kahden järistyksen voimakkuudet olivat 7,8 ja 7,5. Lisäksi oli useita jälkijäristyksiä.

Kuolonuhrien määräksi on nyt varmistettu yli 35 000. Suurin osa uhreista on Turkissa, mutta Syyrian tilanteesta on vähemmän tietoa. Uhriluvun odotetaan vielä nousevan.

Turkissa suuresta uhriluvusta syytetään osin rakennusten heikkoa tasoa. Viranomaisten ovat alkaneet tutkia rakennuttajia, joilla on yhteyksiä romahtaneisiin taloihin. Tutkinnan alla on Turkissa ainakin 130 ihmistä.

Syyriassa avun saaminen perille on vaikeampaa

Valmiiksi monista ongelmista kärsineessä Syyriassa on ollut vakavia puutteita avun saamisessa perille.

– Syyrialaiset odottavat kansainvälistä apua, joka ei ole saapunut perille, sunnuntaina Syyriassa käynyt YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteeri Martin Griffiths sanoi.

Avaa kuvien katselu Näkymä Jindayrisin kaupungissa Syyriassa 10. helmikuuta 2023. Kuva: Ibrahim Yasouf / AFP

Martin Griffithsin mukaan Luoteis-Syyrian asukkaan tuntevat, että heidät on hylätty.

Myös Syyrian hallinto on vaikeuttanut avun saamista perille. Se on rajoittanut pääsyä poliittisten vastustajiensa hallitsemille alueille.

Lähteet: Reuters