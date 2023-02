Jyväskylän mittavan Hippos-hankeen rakentaminen voisi alkaa mahdollisesti jo kesällä – valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen hylättiin

Urheilukeskuksen rakennukset Jyväskylän Hippoksella ovat tulleet tiensä päähän. Pesäpallostadion jää alas vasemmalle. Kuva on marraskuulta 2020.

Liikuntarakentamisurakan hintalappu on noussut huomattavasti, mutta Jyväskylän kaupunki jatkaa hankkeen edistämistä. Päätös rakentamisen aloittamisesta on tarkoitus tehdä muutamassa kuukaudessa.

Hanketta koskeneelle valitukselle ei myönnetty valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kertoo Jyväskylän kaupunki.

Kaupunki tarkentaa hankkeen jatkoa nyt rahoittajien kanssa. Kaupunginjohtaja Timo Koiviston mukaan hankkeen käynnistämisestä on tarkoitus tehdä päätös muutaman kuukauden sisällä.

– Sekä kaupunki että rahoittajat haluavat saada projektin maaliin. Käynnistyspäätöksen jälkeen kuokka voisi kolahtaa maahan loppukesän tai alkusyksyn aikana, Koivisto kertoo.

Koiviston mukaan valituksista johtuvien viivästysten myötä Hipposhankkeen kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi ja ne tuovat haasteensa hankkeen käynnistämiseen.

– Rakentamisen kustannusten arvioitiin olevan aluksi noin 160 miljoonaa euroa ja pahimmillaan puhuttiin, että hinta nousisi joitakin kymmeniä miljoonia. Toivottavasti hintalappu alkuperäisestä ei nouse paljoa. Lopullinen hinta selviää, kun pääsemme kilpailuttamaan urakan, Koivisto toteaa.

Hanke voi vielä kaatua, jos kustannukset ja korot ovat nousseet niin paljon, että hankkeesta ei saada kannattavaa.

– Valtaosa hankkeen rahoituksesta on yksityistä rahaa ja sen on saatava tietty määrä tuottoa hankkeesta. Se on kuitenkin selvää, että Hippoksen alueelle tarvitaan uusia tiloja ja korjauksia, Koivisto kertoo.

Hippoksen alueesta on tarkoitus tulla merkittävä liikunnan, urheilun ja huippu-urheilun, terveyden edistämisen sekä hyvinvoinnin ja tapahtumien keskus.

13.2.2023 klo 15.28 juttuun lisätty kaupunginjohtaja Timo Koiviston kommentteja.