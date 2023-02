Saimaalla tehtiin 30 vuotta sitten historiaa, kun norppa siirrettiin uudelle elinalueelle – kysyimme, mitä Venla-vanhukselle kuuluu

Venla-norppa on elänyt eteläisellä Saimaalla hieman yli 30 vuotta. Kuva kesältä 2021.

Venla-niminen norppa siirrettiin Haukivedeltä eteläiselle Saimaalle vuonna 1992. WWF:n aluevastaavan mukaan siirto on ollut menestystarina.

Saimaalla 30 vuotta sitten siirretty saimaannorppa voi tiettävästi hyvin.

– Venlalle kuuluu hyvää, ainakin viime syyskuussa tehdyn havainnon perusteella. Venla köllötteli silloin tutulla rantakivellään ja oli hyvävoimainen norppavanhus, kertoo WWF Suomen aluevastaava Ismo Marttinen.

Venla siirrettiin vuonna 1992 Savonlinnan pohjoispuolelta Haukivedeltä eteläiselle Saimaalle. Tuolloin asiantuntijat arvioivat sen olevan sukukypsä eli ainakin 5-vuotias. Nyt norpparouva on siis iältään ainakin 35 vuotta.

– Aikamoinen ikäennätys, sillä saimaannorpat elävät tyypillisesti noin 30-vuotiaiksi. Venla on paitsi Saimaan myös maailman vanhin norppa, Marttinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Venla-norppa vuonna 1995. Kuva: WWF Suomi / Ismo Marttinen

Venlan ikä tiedetään muutaman vuoden tarkkuudella. Marttisen mukaan voi hyvin olla, että Venla on vanhempikin kuin 35-vuotias.

Tarkan ikämäärityksen voi tehdä vasta norpan kuoltua. Eläinlääkäri pystyy määrittelemään iän esimerkiksi hylkeen hampaasta.

Kolme tärkeää kriteeriä

Ensi kesänä Saimaalla aiotaan siirtää viisi norppaa Pihlajavedeltä Kolovedelle ja eteläiselle Saimaalle. Marttinen on mukana kenttätöissä.

Venlasta saadut kokemukset osoittavat, että norppa voi asettua uudelle elinalueelle menestyksekkäästi.

Venla siirrettiin nimenomaan vahvistamaan eteläisen Saimaan norppakantaa. Tulevien siirtojen tavoitteena on turvata norppakannan kasvua taantuneilla norppa-alueilla ja ylläpitää saimaannorpan perinnöllistä monimuotoisuutta.

– Sitähän emme pysty tietämään, kelpaako uusi vapautusalue reviiriksi, eli sopeutuuko norppa alueella olevaan jengiin vai ei. Norpat ovat hyviä uimareita, eli ne voivat periaatteessa uida entiselle pyyntialueelleen, Marttinen pohtii.

Avaa kuvien katselu Venla-norppa kesällä 2021. Kuva: WWF Suomi / Ismo Marttinen

Loppujen lopuksi vain norppa yksin tietää, jäädäkö vai eikö. Marttisen mukaan asiaan vaikuttaa kolme asiaa: ravinto, lumi eli hyvät pesimäolosuhteet ja rauha.

Venla siirtyi aikoinaan vapautuspaikastaan vajaat kymmenen kilometriä etelään ja jäi alueelle.

Marttinen on seurannut Venlan liikkeitä sen siirtämisestä lähtien.

– On ollut mukava seurata tätä menestystarinaa, jonka Venla on aiheuttanut. Se on tuottanut varmaan viisi, kenties kuusi sukupolvea kuutteja hyvinkin harvalukuiseen kantaan eteläiselle Saimaalle.