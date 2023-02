Brutaali betonikuutio seisoo nyt yksin Lahden parhaassa järvimaisemassa – parkkitalo eteni, muut hankkeet kaatuivat ympäriltä

Lahden paraatipaikalle Ranta-Kartanoon noussut betoninen parkkitalo on massiivisuudellaan yllättänyt kaupunkilaiset. Sen vierustalle suunnitellut uimahalli- ja hotelli-kylpylä -hankkeet eivät ole edenneet.

Kaupunkilaiset ovat saaneet hämmästellä Ranta-Kartanon järvimaisemaan noussutta massiivista pysäköintilaitosta jo tovin verran.

Lahtelainen Veli-Pekka Puolakka piti keskeneräistä parkkitaloa varsin pahan näköisenä.

– Varsinkin tuolta järveltä päin tullessa näyttää suurelta ja massiiviselta.

Lahtelainen Anne Virta ei myöskään pidä keskeneräistä parkkitaloa kovin kauniina.

– Tykkään kyllä siitä, että siinä on käytetty vähän jotain muotoilua. Olen nähnyt siitä joitain kuvia valmiinakin ja sittenhän se oli aika kauniskin.

Anne Virta kuitenkin epäilee riittääkö maksulliselle parkkitalolle käyttäjiä, kun aukion muu rakentaminen on vielä jäissä.

– Rohkenen kyllä epäillä riittääkö parkkitalolle käyttäjiä.

Ranta-Kartanon pysäköintilaitos Kartanonkadulta päin katsottuna. Kuva: Markku Lähdetluoma Yle, havainnekuva: ARRAK Arkkitehdit

”Tuskin tämä Kiasmaan päätyy”

Vanhalla linja-autoasemalla asioinut lammilainen Pekka Forsström sanoo seuranneensa tarkasti Ranta-Kartanon rakentumista. Hän pitää parkkitaloa jo keskeneräisenäkin ihan komeana.

– Keskeneräistähän ei kannata arvostella.

Pekka Forsström uskoo, että kunhan ajat paranevat, niin nyt jäässä olevat hotelli- ja kylpylähankkeetkin nytkähtävät eteenpäin.

– Ajat paranee ja kaikki sodat loppuvat aikanaan. Uusi alku koittaa ilman muuta.

Pysäköintilaitoksen rakentamisesta vastaava Firan työpäällikkö Jarkko Kella sanoo, että keskustelun laineet parkkitalosta ovat lyöneet työmaallekin.

– Siihen tulee puutaidetta ja valaistusta, joten se on illallakin ihan komea, ja vähän kasviakin saadaan sinne julkisivulle nousemaan. Ei tämä varmasti ihan Kiasmaan päädy, mutta komea halli on tulossa.

Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle, havainnekuva: ARRAK Arkkitehdit

Ranta-Kartanon uusi pääosin maan pinnalle tuleva pysäköintilaitos otetaan käyttöön kesäkuussa. Siinä on kuusi kerrosta, joista puolitoista on maan pinnan alapuolella. Pysäköintipaikkoja siinä on noin 440.

Betoninen parkkitalo on herättänyt kaupunkilaisissa huolta massiivisuudellaan ja karulla ulkonäöllään. Parkkitalon julkisivuun onkin suunnitelmissa kiinnitetty erityistä huomiota ja se tulee saamaan verhoilun muotoillusta puurimoituksesta ja viherkasveista.

Avaa kuvien katselu Betoninen parkkitalo on massiivinen ilmestys rantamaisemissa. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Parkkitalon kylkeen, järven puolelle, suuniteltiin kaupungin uimahallia ja yksityisellä rahoituksella toteutettua kylpylä-hotellia. Hankkeet pysähtyivät koronapandemian, rakennuskustannusten nousun ja Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan myötä. Nyt parkkitalon päätyä koristamaan on mietitty muraalia.

