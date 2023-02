Oikeusasiamies antoi vakavat moitteet kaupungille, joka jätti perheen lähes vuodeksi ilman apua kehitysvammaisten lasten hoitamisessa

Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) on antanut ankarat moitteet Jyväskylän kaupungille Jannen perheen tapauksessa, josta Ylen MOT-toimitus kertoi viime vuonna.

Perheessä on kaksi kehitysvammaista tytärtä, Ilona ja Mimosa. Molemmilla on myös autismin kirjon diagnoosi.

Käytämme perheenjäsenistä etunimiä suojataksemme heidän yksityisyyttään.

Molemmilla tytöillä on jatkuvasti oltava oma aikuinen lähellä avustamassa arkisissa asioissa. Tämän vuoksi kaupunki on ostanut perheelle kuukausittain kymmenien tuntien edestä erilaisia avustajapalveluita.

Palvelut kuitenkin katkesivat lähes tyystin loppukesästä 2021. Sen jälkeen vanhempien aika kului täysipäiväisesti tytärten hoidossa.

EOA:n selvityksen mukaan perheelle myönnetty hoitoapu on jäänyt toteutumatta yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta elokuun 2021 ja heinäkuun 2022 välisellä ajalla.

Tämä on johtunut muun muassa kaupungin asettamista hoitoavun ehdoista. Kaupunki osti kaikki palvelut ulkopuolisilta ja vaati työntekijöiltä lähihoitajan koulutusta. Tämä johti siihen, että perheen apuna aiemmin olleet opiskelijat eivät enää voineet jatkaa työssään.

Lisäksi kaupunki muun muassa asetti hoitoavun ehdoksi sen, että molemmat vanhemmat eivät saa olla kotona, kun apua annetaan. Kaupunki poisti ehdon vasta, kun perhe valitti asiasta aluehallintovirastoon, joka totesi ehdon lainvastaiseksi

Äiti Riia sairastui tilanteen seurauksena, ja joutui sairaalaan. Isä Janne joutui keskeyttämään opintonsa. Alaikäisen Eemil-veljen lukio-opinnot kärsivät, kun hän joutui avustamaan siskojensa hoidossa.

Perhe jäi käytännössä loukkuun omaan kotiinsa.

Avaa kuvien katselu Janne (vas), Eemil, Ilona ja Mimosa syömässä kauppareissun yhteydessä. Käytännössä perhe poistui kotoaan ainoastaan pakollisille reissuille, kuten ruokaostoksille. Kuva: Janne Järvinen / Yle

EOA katsoo, että Jyväskylän kaupunki on syyllistynyt useisiin vakaviin laiminlyönteihin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin pitää erityisen moitittavana, että alaikäinen Eemil on joutunut vastaamaan siskojensa päivittäisestä hoidosta ja huolenpidosta.

– Minulle on myös syntynyt vahva vaikutelma saamistani selvityksistä, että sosiaalihuollon järjestämisestä vastuussa ollut viranomainen on tietoisesti sivuuttanut tiedossaan olleet perheen olosuhteet ja tarpeet, Sakslin kirjoittaa.

Perhe on ollut sitä mieltä, että kaupunki on tarkoituksella jättänyt palvelut järjestämättä. Ajatuksena on ollut painostaa vanhempia lastensa omaishoitajiksi tai niin sanottuun työnantajamalliin.

Työnantajamallissa vanhemmat olisivat itse palkanneet hoitoavun ja vastanneet siitä.

Molemmat vaihtoehdot olisivat tulleet kaupungille ostopalveluita halvemmaksi.

Kaupunki on aiemmin kiistänyt asian MOT:lle.

Avaa kuvien katselu Isä rauhoittaa Mimosan oloa muun muassa silittelemällä. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Kaupunki sysäsi vastuuta perheen niskaan

Oikeusasiamies kiinnitti huomiota myös siihen, että kaupunki ei ollut edes yrittänyt ostaa avustajapalveluita sitä määrää, mitä perheelle oli myönnetty. Esimerkiksi maaliskuussa 2022 kaupunki osti hoitoapua vain puolet siitä, mitä perheelle oli viranomaispäätöksellä myönnetty.

Kaupunki sysäsi vastuuta palveluiden epäonnistumisesta perheen niskaan. Kaupungin näkemyksen mukaan perhe ei ollut hyväksynyt kaupungin hankkimaa hoitotyöntekijää.

EOA:n käytettävissä olleista äänitallenteista kuitenkin selvisi, että kaupungin selitys ei pitänyt paikkaansa.

– Jos meillä ei olisi digitaalisia muistiinpanoja viranomaispalavereista ja puheluista, olisimme aika heikoilla. Meidän onneksemme oikeusasiamies kävi läpi muistiinpanot, perheen isä Janne kirjoittaa MOT:lle sähköpostitse.

Vastuu palveluiden järjestämisestä on vuoden alussa siirtynyt kaupungilta hyvinvointialueelle. Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluiden palvelupäällikkö Elina Hienolan mukaan kyse on tulkinta-asiasta.

– Viranomaisena pysymme totuudessa, kun annetaan selvityksiä valvoville viranomaisille, muun muassa oikeusasiamiehelle. Tästä voi sitten tehdä erilaisia tulkintoja. Mutta en voi ottaa kantaa tähän sen yksityiskohtaisemmin, Hienola kertoo.

Hienolan mukaan apulaisoikeusasiamiehen näkemystä kuitenkin kunnioitetaan.

Avaa kuvien katselu Ilona ei juuri puhu, vaan kommunikointi tapahtuu sanoituskorteilla. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Vaikka perheen tilanne on ollut hyvin kaupungin tiedossa, se ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin asioiden korjaamiseksi. Apulaisoikeusasiamies Sakslinin mukaan toiminta on ollut tehotonta ja tavoitteetonta.

– Keskeisintä ongelmaa – eli riittävän avun ja tuen toteutumista kotiin – ei ole saatu ratkaistua lähes vuoden kestäneiden neuvottelujen aikana.

EOA:n mukaan kaupungin lainvastaiset laiminlyönnit ovat vakavia, ja kajonneet syvästi perheen oikeuksiin ja oikeusturvaan.

Oikeusasiamiehen mukaan perheelle tulisi maksaa hyvitystä. Jannen mukaan hyvityksen suuruudeksi on ehdotettu 8 000 euroa.

Perheen mukaan palvelut eivät toimi vieläkään

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on tullut viime marraskuussa, mutta perheen mukaan tytärten hoitoapu ei toimi vieläkään.

Perheen laskelman mukaan pelkästään tammikuun ensimmäisten viiden viikon aikana hoitoapua on jäänyt saamatta yhteensä 178 tuntia, mikä on noin 70 prosenttia myönnetystä hoitoavusta.

Miten tämä on mahdollista?

– Tilanteet ovat monimutkaisia, Elina Hienola sanoo.

Epäilyksiin siitä, onko kantelupäätöksellä ylipäänsä vaikutusta, Hienola vastaa näin:

– Kaikissa asioissa voi syntyä mielikuvia ja käsityksiä asioista, mutta kyllä nämä ovat meidän toimintaa ohjaavia päätöksiä.