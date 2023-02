Ex-vaimo epäili Ollia lapsensa hyväksikäyttäjäksi – vaikka syytös raukesi, hän ei ole nähnyt lapsiaan vuosiin

Pitkään jatkunut huoltajuuskiista lapsista ja tulehtuneet välit voivat saada vanhemman syyttämään toista vanhempaa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä perättömästi. Kun miestä on perusteettomasti epäilty ja syytetty lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jättää se mieheen ikuisen leiman.

Totuuden selvittämiseen menee usein kuukausia. Kun viranomaiset keskittyvät lapsen etuun ja selvitystyöhön, syytetyn jaksaminen jää toissijaiseksi.

Aija-Riitta Saastamoinen haastatteli Itä-Suomen yliopiston lisensiaattiopintojen ja erikoissosiaalityön lopputyössään (siirryt toiseen palveluun) kolmea oman lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai häirinnästä syytettyä isää ja yhtä perhekodin sijaisisää. Käräjäoikeus totesi kolme isää syyttömäksi. Yhden isän tapausta syyttäjä ei vienyt oikeuteen.

Tutkimuksessa isät kertovat, että viranomaiset eivät antaneet tarpeeksi tietoa prosessin etenemisestä ja etteivät he saaneet tukea jaksamiseen.

Avaa kuvien katselu Erikoissosiaalityöntekijä Aija-Riitta Saastamoinen haastatteli tutkimuksessaan neljää lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai häirinnästä syytettyä isää. Saastamoinen halusi tutkimuksellaan tuoda esiin miesten näkökulman vaikeaan aiheeseen. Kuva: Emilia Korpela / Yle

Lastenvalvojan kirje aloitti vuoden kestäneen selvitystyön

Yksi Saastamoisen haastattelemista isistä on Olli. Ollin nimi on jutussa muutettu, koska asia koskee myös hänen lapsiaan, joista toinen on alaikäinen.

Yle on vahvistanut syyttäjän tekemän päätöksen, jonka mukaan esitutkinnassa ei ilmennyt näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi. Ollin henkilöllisyys on Ylen tiedossa.

Olli ja hänen entinen vaimonsa olivat jo pitkään kiistelleet huoltajuudesta oikeudessa. Lopulta Olli oli saanut lapsensa viikonloppuyöksi. Lapset olivat silloin puolitoista- ja neljävuotiaat.

Kahden viikon päästä perjantaina Olli sai postiluukustaan lastenvalvojan kirjeen. Kirjeessä todettiin, että häntä epäillään lapsensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

– Olin tietysti aika pöyristynyt. Mitä ihmettä, mikä juttu tämä on? Kirjeessä oli termejä, joita en ihan ymmärtänyt. Viikonloppuna en saanut tietenkään ketään kiinni. Asianajajani sain kiinni vasta maanantaina.

Epäilyn syynä oli Ollin mukaan lastenlääkärin lapsen intiimialueelta löytämä haavauma.

Yhden Saastamoisen haastatteleman isän mukaan lapsen äiti kertoi viranomaisille löytäneensä lapsen sängyn vierestä genitaalialueen karvoja. Toinen äiti epäili hyväksikäytöstä, koska mies oli hänen mukaansa kiinnostunut erityisesti lapsen kylvettämisestä ja vaipanvaihdosta.

Kolmea tutkimuksessa haastateltua isää syytettiin keskellä huoltajuuskiistoja. Sijaiskodin isää syytti perhekodin nuori.

Avaa kuvien katselu Olli haluaa antaa tarinallaan tukea muille samassa tilanteessa kamppaileville isille. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Hyväksikäyttösyytökset eivät ole huoltajuuskiistoissa tavattomia, mutta tilastoja niistä ei ole. Vielä vaikeampaa on sanoa, kuinka usein syytöksiä esitetään perättömästi.

Tutkimusten mukaan jopa alan ammattilaisten on vaikea tunnistaa, onko vanhemman epäily aito vai tekaistu.

Epäilyn tutkimiseen menee yleensä pitkään

Kun epäily esitetään, viranomaiset ottavat ne vakavasti. Silloin iso koneisto lähtee liikkeelle totuuden selvittämiseksi.

Tampereen yliopistollisen sairaalan oikeuspsykologi Marianne Mäenpää muistuttaa, että syytökset voivat usein kummuta myös oikeasta huolesta. Joskus perättömän syytöksen taustalla voi olla väärinymmärrys. Huoltajuusriita voi saada esimerkiksi lapsen oireilemaan, mikä herättää huolen.

Huolen seurauksena vanhempi saattaa kysellä lapselta siitä, mitä toisen vanhemman luona tapahtuu. Keskustelut voivat olla johdattelevia, ja vanhempi voi tulkita väärin lapsen kertomaa.

Vaikka epäily olisi perätön, sen tutkimiseen menee usein kauan. Olli laskee käyneensä pelkästään oikeuden istunnoissa yli kaksikymmentä kertaa. Syyttömyyden todistamiseen meni vuosi.

– Silloin ei juuri omaa elämää ollut. Asia oli mielessä viimeisenä, kun kävi nukkumaan ja ensimmäisenä herätessä.

Keskimäärin syyteharkintaan edenneiden tapausten, joissa syytettyä syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai raskauksesta, käsittely on kestänyt viime vuosina noin 4–6 kuukautta.

Jos hyväksikäyttöepäily tulee ilmi lastenvalvojalle tai lastensuojelulle, ne tekevät asiasta rikosilmoituksen. Kun poliisi saa rikosilmoituksen, se käynnistää esitutkinnan. Tutkimusten jälkeen syyttäjä arvioi käsitelläänkö asiaa oikeudessa.

Alla olevassa haastattelussa oikeuspsykologi Marianne Mäenpää kertoo, miten lapsia haastatellaan, kun yritetään selvittää, mitä on tapahtunut.

Epäilty voi joutua selviytymään yksin

Saastamoisen haastattelemien miesten kokemuksista paistaa tunne yksinjäämisestä. Kaikki isät uskovat, että olisivat hyötyneet viranomaisen tarjoamasta tuesta.

– Koin, että olen syyllinen kunnes toisin todistan. Taakka oli enemmän minulla, vaikka lain mukaan pitää näyttää toteen, että jotain on tapahtunut, Olli toteaa.

Syytös oman lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai häirinnästä on raskas. Miehet odottivat, että viranomaiset olisivat ottaneet yhteyttä ja puuttuneet tilanteeseen.

Yksi isä kertoo olleensa huoltoriidan vuoksi vuosien ajan yhteydessä lastensuojeluun, lastenvalvojaan ja sosiaaliasiamieheen tukea saamatta.

Syytetyt eivät aina tienneet, mitä prosessissa tapahtuu seuraavaksi. Joillekin oli aluksi epäselvää, mistä heitä syytettiin.

Syytöksen tarkoitus voi olla vieraannuttaa lapsi vanhemmasta

Epäilyjen takia Olli kertoo saaneensa nähdä lapsiaan vain joitakin kertoja. Näin toisella vanhemmalla oli mahdollisuus mustamaalata isä niin, etteivät lapset halunneetkaan nähdä häntä.

Lastensuojelussa erikoissosiaalityöntekijänä työskentelevä Aija-Riitta Saastamoinen arvelee perättömien syytösten taustalla olevan vieraannuttaminen eli vanhemman halu erottaa lapset toisesta vanhemmasta.

Ylen viime joulukuussa julkaistussa uutisessa tutkijatohtori Teija Hautanen Tampereen yliopistosta totesi, että vieraannuttamiseen puuttuminen on Suomessa vaikeaa, koska palvelujärjestelmä on sirpaleinen.

Vieraannuttamista voi olla vielä vaikeampaa estää, jos toista vanhempaa epäillään seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Saastamoinen pohtii, olisiko avohuollon sijoitus toimiva tapa varmistaa, ettei kumpikaan vanhempi voisi vaikuttaa lapseen ja siten manipuloida häntä toista vanhempaa vastaan.

Oikeuspsykologi Mäenpää sanoo, että rikosasian näkökulmasta selvittelyissä arvioidaan sekä vaikuttamisriskiä että mahdollisen väkivallan jatkumisen riskiä. Sijoittamistilanteessa lapsi ei altistu kummallekaan ja rikoksen selvittäminen on turvattu. Lapsen tilannetta on kuitenkin arvioitava kokonaisuutena, sillä rikosselvittely on vain pieni osa lapsen koko tilannetta.

– Erotilanne ja rikosprosessi ovat lapselle ja perheelle suuria kuormitustekijöitä. On iso kysymys, miten lapsen sijoittaminen pois kummankin vanhemman luota vaikuttaa lapsen tilanteeseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Lain mukaan lasta ei voida sijoittaa vain poliisitutkinnan vuoksi. Sijoittaminen tehdään aina lapsen turvaamiseksi ja se on vasta viimeinen vaihtoehto.

Syyttömyys ei vapauta

Saastamoinen teki haastattelunsa vuonna 2017. Silloin tutkinnat ja oikeusprosessit olivat osalla haastateltavilla takanapäin, osa vielä odotti lopputulosta. Syytökset vaikuttavat miehiin vielä vuosien päästä.

Moni isä oli erkaantunut tapahtumien vuoksi lapsistaan. Haastateltavat ovat joutuneet kokemaan epäasiallista kohtelua muun muassa lapsen koululta tai tuntemattomilta kadulla huutelijoilta.

Olli kertoo, että esitutkinnan ja syyttämättäjättämispäätöksen jälkeen tapaamisten lasten kanssa piti käynnistyä normaalisti, mutta lasten äiti ei noudattanut tehtyjä sopimuksia. Asiasta olisi pitänyt lähteä taas taistelemaan oikeuteen. Huoltajuuskiistat ja vuoden kestäneet tutkimukset olivat kuitenkin vieneet hänen voimansa.

– Kukaan ei lopulta auta. Jos otin johonkin yhteyttä, se ei tuonut helpotusta tilanteeseen. Joskus on vaan pakko lopettaa. Kukaan ei jaksa loputtomiin.

Avaa kuvien katselu Toinen Ollin lapsista on jo täysi-ikäinen. Lapsiaan Olli miettii erityisesti heidän syntymäpäivinään. Hän toivoo, että voi vielä joskus keskustella tapahtuneista lastensa kanssa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Lapsiaan Olli ajattelee usein. Hän ei ole nähnyt heitä enää vuosiin. Toinen lapsista on jo täysi-ikäinen.

– Jos he kävelisivät kadulla vastaan, en välttämättä tunnistaisi. Minulle ei ole heidän puhelinnumeroitaan tai mitään yhteystietoja. Toivon, että vielä joskus he haluaisivat ottaa minuun yhteyttä.

Juttua varten on haastateltu myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulosyksikköpäällikkö Niina Viholaista ja perhesosiaalityön ja lastensuojelun tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmea, Hämeen poliisilaitoksen rikoskomisario Lila Havuselaa sekä valtionsyyttäjä Heidi Savurinnettä.