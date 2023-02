Pienipalkkaiset työntekijät voittivat kaupan alan työehtosovussa – PAMin Rönni-Sällinen: “Tämä ei korvaa kaikkea ostovoiman heikentymistä”

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto saivat sovittua työehtoriitansa sunnuntaina. Uuden työehtosopimuksen myötä kaupan alan työntekijöiden palkat nousevat 165 euroa kahden vuoden aikana.

Tämän lisäksi kokoaikaisille työntekijöille maksetaan 400 euron kertakorvaus huhtikuun tilipäivän yhteydessä. Kertaerä voidaan tosin paikallisesti sovittaessa maksaa myös kahdessa osassa, jolloin toinen kertaerä kilahtaa tilille syyskuussa.

Tämän lisäksi työntekijöiden perhevapaat paranevat. Ei-synnyttävän vanhemman palkallinen perhevapaa kasvaa kuudella päivällä 36 päivään.

Samalla uusien työntekijöiden kielilisät poistuvat palkoista, mutta vanhoilla työntekijöillä ne säilyvät edelleen.

Kaupan alan työehtosopimus noudattaa teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden kustannustasoa, missä palkat nousevat noin seitsemän prosenttia kahden vuoden aikana.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ja Kaupan Liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala ovat tyytyväisiä sopimuksen sisältöön.

Miten kuvailisit sopimusta?

Annika Rönni-Sällinen: Ajattelen asiaa meidän jäsenten näkökulmasta, ja pidän sitä meidän jäsenille ihan hyvänä sopimuksena. Tärkeintä tietysti on se, että me saimme euromääräiset korotukset henkilökohtaisiin palkkoihin.

Anna Lavikkala: Päälimäisenä on tietysti tyytyväisyys siihen, että saavutimme sopimuksen. Tasoltaan näissä olosuhteissa se on ihan kohtuullinen. Se on selvää, että inflaatio on laukannut ja kaupanmyyjien sekä muiden työntekijöiden ruoka- ja sähkölaskut ovat kovia. Euromääräinen korotus vielä painottaa hyvin perustellusti pienipalkkaisimpia.

Alalla on ollut työvoimapulaa. Saadaanko tällä houkuteltua työntekijöitä alalle?

Annika Rönni-Sällinen: Tässä sopimuskauden aikana alalla nostetaan vähimmäispalkkatasoa. Eli meillä putoaa tämän sopimuskauden aikana yksi taulukkoporras pois, joten se tuo sellaista kilpailukykyä alalle. Eli myyjien palkka nousee myös taulukossa.

Anna Lavikkala: Toivotaan. Tässä on tällä euroistamisella saatu kohdennettua juuri sinne sisääntulopalkkoihin enempi rahaa. Sitten tämä on eräällä tavalla sellainen tasa-arvokierros meille. Eli perhevapaauudistuksen myötä lisäsimme palkallista perhevapaata työehtosopimukseen.

Ratkaiseeko palkankorotus työntekijöiden toimeentulo-ongelmia?

Annika Rönni-Sällinen: Euromääräiset korotukset ovat kaikille samat, mikä tarkoittaa sitä, että myös pienipalkkaiset saavat tämän korotuksen. Se helpottaa siinä mielessä, että ruuan hinta on noussut yhtä lailla kaikille. Tietenkään tämä ei kaikkea ostovoiman heikentymistä korvaa. Tällaisia inflaatiolukemia ei pystytä oikein millään yhden tai kahden vuoden palkankorotuksilla korvaamaan.

Anna Lavikkala: Saimme pienempiin palkkoihin lisää rahaa, joten uskon tähän. Sen lisäksi tähän sopimukseen kuuluu 400 euron kertaerä, jonka tavoite on helpottaa kovimmassa hädässä arjen toimeentuloa. Haluamme uskoa, että tästä on apua työntekijöille.

Tuleeko osa-aikaisille samanlaiset korotukset kuin kokoaikaisille työntekijöille?

Annika Rönni-Sällinen: Työajan suhteessa kyllä tulee. Kertakorvaus tulee osa-aikaisille suhteessa työaikaan, ja sitten tällä nostetaan tuntipalkkoja. Eli tuntipalkat nousevat sopimuskauden aikana 1,04 euroa.

Anna Lavikkala: Kyllä nämä peruskorotukset ja kertaerä tulevat samalla tavalla osa-aikaisille, mutta heille ne suhteutetaan sovittuun työaikaan.

Eli jos osa-aikainen tekee täydet työtunnit kuukaudessa, hän saa 165 euroa enemmän palkkaa ensi vuonna kuin hän on tähän asti saanut?

Annika Rönni-Sällinen: Kyllä, juuri näin.

Korotukset painottuvat pienipalkkaisille työntekijöille. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Annika Rönni-Sällinen: Se tarkoittaa sitä, että kun eurosumma on kaikille sama, niin silloin prosentuaalisesti korotus suurempi pienituloisilla kuin suuripalkkaisille.

Anna Lavikkala: Se tarkoittaa sitä, kun tehdään euromääräinen ratkaisu, niin kaikille tulee saman verran lisää palkkaa. Tällöin korotus on suhteessa suurempi pienissä kuin suurissa palkoissa. Prosenttikorotuksissa tilanne olisi toisenlainen.

Mitä käytännössä tarkoittaa se, että englannin kieli voi olla jatkossa yksi työkielistä?

Annika Rönni-Sällinen: Työehdoista poistuu kielilisä. Se ei poistu keneltäkään, jolle jo maksetaan kielilisää. Mutta tulevaisuudessa kyllä.

Anna Lavikkala: Meillä on ollut vanha kirjaus kielilisästä. Eli jos työntekijä joutuu käyttämään työssään vierasta kieltä lähes päivittäin, niin hänelle maksetaan siitä kolmen prosentin kielilisää yhtä kieltä kohden. Saimme sovittua PAMin kanssa, että tällainen kirjaus poistuu työehtosopimuksesta. Keneltäkään tätä ei poisteta, mutta uusilla työntekijöillä tätä ei enää ole.

Kiihdyttääkö entisestään inflaatiota?

Annika Rönni-Sällinen: Ei missään nimessä kiihdytä inflaatiota, että kyllähän tässä ollaan kaukana inflaatioluvuista. Tässä yritetään pyristellä mukana, mutta ei tämä kiihdytä, enkä ole nähnyt yhdenkään taloustieteilijän näillä korotuksilla sellaista väittävän.

Anna Lavikkala: En usko. Me olemme kaupan alalla olleet hyvin tarkkoja siitä, että korotukset eivät ylitä viennin palkankorotuksia. Kun olemme pysyneet viennin raamissa, niin he ovat miettineet, että se on heille ihan mahdollinen korotustaso. Niin tällä vientivetoisella mallilla estetään tällainen hinta-palkka-spiraali, jossa inflaatio lähtisi laukkaamaan.

Osapuolten tiedotteissa puhuttiin, että palkankorotukset ovat kuusi prosenttia ja tämän päälle tulee kertaerä. Onko tämä teidän näkemyksenne mukaan kustannusvaikutuksiltaan samaa tasoa kuin teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa?

Annika Rönni-Sällinen: Tämä on varmasti samaa tasoa.

Anna Lavikkala: Sitä on laskettu ja tarkastettu ja se on juuri näin.

Harvat kaupat menivät kiinni työtaistelun aikana. Millaisen jäljen tämä jättää työpaikoille?

Annika Rönni-Sällinen: Se ei sinänsä vaikuta, että ovatko ne olleet auki. Osaksi työnantajat ovat niitä itse pyörittäneet. Mutta se voi vaikuttaa, että osassa työpaikoissa oli painostukseksi koettavaa toimintaa työntekijöitä kohtaan. Nämä tapaukset saattavat ilmapiiriä kiristää. Paikoissa, jotka ovat olleet suosiolla kiinni, on varmasti helpompi jatkaa.

Anna Lavikkala: Varmasti vaihtelee kaupasta toiseen. Eli miten kireäksi siellä on mennyt tunnelma puolin ja toisin lakon aikana tai sen uhatessa. Ja jos siellä on tapahtunut ylilyöntejä, niin ne asiat keskusteltaisiin alta pois.

