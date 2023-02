Suojelupoliisin selvitys: Oligarkki Timtšenko ei täyttänyt kansalaisuuden edellytyksiä – Supolta ei kysytty kantaa

Sisäministeriön suojelupoliisilta pyytämä selvitys Matti Saarelaiseen liittyvästä toiminnasta on valmistunut.

Suojelupoliisin ei annettu lausua venäläisliikemiehen Gennadi Timtšenkolle kansalaisuushakemukseen.

Asia käy ilmi entistä virkamiestä Matti Saarelaista koskevasta selvityksestä, jonka Supo on tänään luovuttanut sisäministeriölle.

Selvityksen mukaan suojelupoliisi olisi ehdottomasti halunnut lausua Timtšenkon kansalaisuushakemukseen sekä siihen liittyen puhuttaa hänet. Saarelainen lupasi laittaa hakemuksen lausunnolle, kun se tulee.

Timtshenkon kansalaisuushakemus ei kuitenkaan koskaan tullut lausunnoille Supoon.

– Ulkomaalaisvirasto oli myöntänyt kansalaisuuden ilman, että oli pyytänyt lausuntoa suojelupoliisilta, selvityksessä todetaan.

Saarelaisen mainitaan perustelleen asian ratkaisua juuri silloin kiireellä.

Selvityksen julkisesta osasta ei käy ilmi, kuka Suposta oli yhteydessä Ulkomaalaisviraston silloiseen päällikköön Matti Saarelaiseen.

Timtšenko ei täyttänyt kansalaisuusedellytyksiä

Selvityksen mukaan Gennadi Timtšenko ei täyttänyt Suomen kansalaisuuden edellytyksiä kielitaidon suhteen eikä kuulunut lainmukaiseen poikkeuskategoriaankaan.

Timtshenkon tiedetään kuuluvan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin.

Suojelupoliisin mukaan sen eri tahoilta saamat tiedot Timtšenkon kansalaistamisen taustoista poikkeavat keskeisiltä osin toisistaan. Supo ei kertomansa mukaan ole saanut ”lopullista valaistusta siihen, mikä rooli Saarelaisella mahdollisesti oli Timtšenkon kansalaistamisasiassa hänen toimiessaan ulkomaalaisviraston palveluksessa 23 vuotta aiemmin”.

– Epäselväksi on jäänyt, mistä taikka kenestä johtuvasta syystä lausunto on jäänyt pyytämättä ja onko se tapahtunut tahallisesti vaiko tahattomasti esimerkiksi huonosta tiedonkulusta taikka väärinymmärryksestä johtuen. Suojelupoliisin johtoon tuolloin kuuluneet henkilöt ovat siirtyneet pois viraston palveluksesta tai he ovat kuolleet, selvityksessä lausutaan.

Selvityksen mukaan Saarelainen oli kertonut esihenkilölleen viime vuoden toukokuussa, että hän ei ole koskaan ollut tekemisissä Timtshenkon kanssa eikä kansalaistamisen aikaan tiennyt hänestä mitään.

Sen sijaan Saarelainen tunsi Gennadi Timtšenkon lähipiiriin kuuluvan Kai Paanasen, joka oli kysynyt häneltä neuvoa siitä, miten venäläisen kansalaisuuden kanssa kannattaisi edetä. Saarelainen kertoi antaneensa saman ohjeistuksen kuin kymmenissä vastaavissa tapauksissa eli laatimaan kiirehtimiskirjeen ulkomaalaisvirastolle.

Kirjeessä ei Saarelaisen mukaan ollut viittausta häneen eikä hän omien sanojensa mukaan seurannut asian etenemistä.

Ehdollinen päätös Timtšenkon Suomen kansalaisuuden myöntämisestä tehtiin elokuussa 1999.

Supoon palkatusta Saarelaisesta ei tehty turvallisuusselvitystä

Suposta viime vuonna eläköitynyt Saarelainen työskenteli muun muassa Ulkomaalaisviraston ja Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen (HybridCoE) johdossa, mutta palasi molemmista pesteistä vähin äänin Supoon.

Entinen sisäministeri Kari Rajamäki kertoi tammikuussa Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Saarelainen sai käytännössä potkut Ulkomaalaisviraston johtajan paikalta vuonna 2004. Rajamäen mukaan syynä oli Saarelaisen nimittämän ja tämän alaisena työskennelleen osastosihteerin lahjusrikos. Saarelainen sai erottamisen jälkeen paikan Suposta.

STT:n mukaan Saarelainen joutui jättämään tehtävänsä Hybridiosaamiskeskuksen johtajana vuonna 2019 henkilökuntaan kohdistuneen epäasiallisen käytöksensä takia. Häirinnän kohteita oli kaksi.

Nyt Saarelainen on eläkkeellä.

Sisäministeriö pyysi Supolta vastausta myös siihen, laadittiinko Saarelaisesta turvallisuusselvitys hänen palatessaan Supon tehtäviin.

Vastauksen mukaan Supon tietojärjestelmistä ei löydy merkintää tehdystä turvallisuusselvityksestä vuodelta 2004, jolloin Saarelainen siirtyi Ulkomaalaisvirastosta Supoon. Supon mukaan ei ole tiedossa, miksi turvallisuusselvitystä ei silloin tehty.

Myöhemmin Saarelaisen palattua kahdesti virkavapailta Supoon, turvallisuusselvitykset tehtiin molemmilla kerroilla.

Selvityksen mukaan Supolla ei ole viitteitä siitä, että Saarelainen olisi ollut epäasianmukaisissa yhteyksissä ulkomaisiin tiedusteluorganisaatioihin.