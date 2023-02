Hevimusiikki voi tutkitusti parantaa mieltä ja nyt se on valittu myös mielenterveysteemaksi: “Yhdessä diggailu purkaa aggressioita”

Hevimusiikki on hyväksi mielenterveydelle. Yleisöä viime vuoden Tuska-festivaaleilla.

Mielenterveyden keskusliiton kulttuuriteema on hevimusiikki. Se on oiva keino kipeiden asioiden käsittelyyn. Sanansaattajaksi valittiin Raskasta joulua -kiertueen perustaja Erkka Korhonen.

Suomalaiset ovat tunnetusti hevikansaa. Parin vuoden takaisen kyselytutkimuksen mukaan heavy tai raskas rock ovat mieleisintä kuunneltavaa joka kolmannelle.

Nyt metallimusiikki on valjastettu täysillä palkeilla myös mielenterveystyöhön. Mielenterveyden keskusliiton tämän vuoden kulttuuriteema on hevimusiikki.

Teeman sanansaattajaksi liitto on rekrytoinut Raskasta joulua -kiertueen perustajan, Northern Kings -kitaristin Erkka Korhosen.

Mielenterveyden keskusliiton kulttuurituottaja Nina Tuittu ymmärtää, että hevin valinta teemaksi voi olla joiden mielestä yllättävä. Genreen on perinteisesti yhdistetty mielikuvia vihaisuudesta ja aggressioista. Totuus on kuitenkin tutkitusti toisenlainen.

Useat (siirryt toiseen palveluun) tutkimukset (siirryt toiseen palveluun) osoittavat (siirryt toiseen palveluun), että metallimusiikki auttaa kuuntelijoitaan käsittelemään vaikeita aiheita kuolemanpelosta ahdistukseen, Tuittu huomauttaa. Hevissä tartutaan rohkeasti myös kaikkein synkimpiin aiheisiin.

– Etenkin fanit kokevat hevin kuuntelun vaikuttavan heidän mielialaansa positiivisesti. Raskas musiikki on voinut esimerkiksi vähentää itsetuhoisia ajatuksia tai toimia puskurina niitä vastaan. Hevissä ei mennä pakoon mitään, mikä ihmiselämässä on läsnä, Tuittu summaa.

Masennus ei välttämättä näy päälle päin

Kulttuurikummin pesti on raskaan rockin monitoimimiehenä tunnetulle Erkka Korhoselle kunnia-asia.

Korhonen toivoo voivansa vaikuttaa siihen, että turha häpeä ja salailu aiheen tiimoilta hälvenisivät, ja jokainen apua tarvitseva uskaltaisi ja osaisi sitä pyytää.

Avaa kuvien katselu Erkka Korhonen lähti heti mukaan kun pyydettiin. – Jos tästä on jollekin jotain apua, niin homma on sen arvoista. Kuva: Mika Pollari

Mielenterveyden ongelmat ovat koskettaneet läheltä myös häntä itseään. Eräs Raskasta joulua -työryhmän taustahahmoista teki itsemurhan muutama vuosi sitten.

Kaikki suhteellisen suuren kollektiivin muut jäsenet olivat Korhosen mukaan kuvitelleet kyseisen henkilön elävän täydellistä elämää. Järkytys ja suru iskivät koko yhteisöön.

Vaikeakaan masennus ei aina näy päällepäin.

– Kyseisen henkilön tapauksessa me kaikki kuvittelimme, että hänellä on kaikki upeasti ja elämän koodi ratkaistuna. Emme olleet uskoa, että tämä on mahdollista.

Avaa kuvien katselu Raskasta joulua -konserteissa räiskyy. Kuva viime marraskuun kiertueelta. Kuva: Jaakko Manninen

Muusikkopiireissä mielenterveysongelmat eivät ole mitenkään tavattomia, Korhonen kuvailee.

– Meidänkin esiintyjäporukassa on ihmisiä, joilla on masennusta tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Etenkin siinä vaiheessa kun musiikkikuviot muuttuvat isoiksi, on paineiden ristituli tosi kova. Se ei ole välttämättä hyväksi ihmisen korvien välille.

Aina toista ei voi auttaa, mutta yrittää voi, Korhonen toteaa.

Jos toinen on täysin lohduton, niin ei se välttämättä auta, vaikka hänelle miten vakuuttaisi, että sinua rakastetaan. Kummivuotensa aikana Korhonen aikoo paneutua perin pohjin siihen, mitä kanavia pitkin tukea löytyy.

– Yksi laulajistamme, Marco Hietala, on puhunut avoimesti masennuksestaan. Kysyin häneltä, mitä olisimme voineet tehdä toisin, jos olisimme tienneet työkaverin masennuksesta. Hän sanoi, että emme välttämättä mitään, siihen tarvitaan ammattilaisia.

Avaa kuvien katselu Marco Hietala Northern Kings -yhtyeen solistina Tuskassa 2022. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Puhuminen ei ole kaikkien juttu

Niin tärkeää kuin puhuminen onkin, ei keskustelu ole kaikille ensimmäinen tai edes paras keino itseilmaisuun tai kipeän käsittelyyn.

Pahalle ololle ei aina edes ole sanoja. Silloin kulttuuri voi auttaa monin eri keinoin. Jo jaettu fanikokemus voi karkoittaa yksinäisyyttä ja purkaa patoutunutta energiaa.

Erkka Mikkonen ottaa esimerkiksi hevikansan suosiman Tuska-festivaalin yhteisöllisyyden.

– Siellähän on vähemmän järjestyshäiriöitä kuin missään muussa musiikkitapahtumassa. Se kertoo siitä, että hevi ei ainakaan ruoki aggressioita, vaan yhdessä diggailu purkaa niitä. Kun on mahtava konsertti, siinä syntyy mielettömän hieno, itseään kasvattava energian kierre yleisön ja esiintyjien välille. Siinä on hirveän paljon rakkautta.

Musiikin kuuntelusta seuraava askel on sen tekeminen.

Mielenterveysbarometrin mukaan 95 prosenttia mielenterveyskuntoutujista on sitä mieltä, että kulttuuri sopii hyvin mielenterveysongelmien hoitamiseen. Kaikista suomalaisista käsityksen jakaa 60 prosenttia.

Erkka Korhosen kummihommiin kuuluvat muun muassa mielenterveyskuntoutujille järjestettävät kitarapajat ja kaikille avoimet, toivo-teemaiset riffi-showdown -tapahtumat. Niihin osallistuvat saavat palautetta ammattilaisilta.

– Monelle riittää musiikin kuuntelun kautta koettava tunnetila, tai teksteihin samaistuminen. Toiselle taas on tarpeen päästä itse tekemään tätä energistä musiikkia, synnyttämään sitä omista kokemuksista.

Kitarapajojen kautta voi jopa avautua mahdollisuus esiintyä yleisölle. Jollekin kuntoutujalle juuri se voi olla tarvittava korjaava kokemus, Korhonen kuvailee.

– Voin kokemuksesta sanoa, että ne ovat parhaimmillaan mielettömästi energiaa vapauttavia kokemuksia.

