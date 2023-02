Unelma, joka mureni – näin Suomen suosituimman leirikoulujen järjestäjän talous romahti

370 leirikoulua vuodessa, jopa 15 kouluryhmää yhtä aikaa. Kiekko- ja rippileirejä, tuhansien partiolaisten ja 4H-kerholaisten leirejä.

Uintia sisällä ja ulkona, jääkiekkoa, kiipeilyä. Curlingia, eläintenhoitoa, melontaa. Jousiammuntaa, keilausta, kalastusta.

Kannonkoskella sijaitseva nuorisokeskus Piispala oli yli kolme vuosikymmentä Suomen suurin ja suosituin leirikoulujen järjestäjä. Se teki myös kovaa taloudellista tulosta. Liikelaitoksena Piispala on osa kunnan taloutta.

Avaa kuvien katselu Vuonna 1938 rakennettu kansakoulu on jo vuosikymmeniä toiminut nuorisokeskuksen ruokalana. Kuvassa vasemmalla näkyy koulun katto. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Nyt keskuksen talous on romahtanut: takana on kuusi raskaasti tappiollista vuotta. Alkuvuodesta nuorisokeskuksessa käytiin muutosneuvottelut ja vastikään opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti perivänsä liki 200 000 euroa maksettuja tukia takaisin.

Mitä oikein tapahtui?

Piispala kasvoi unelmaa suuremmaksi

Piispalan kurssi- ja leirikeskuksen avajaisia vietettiin keväällä 1983. Silloinen maaherra Kalevi Kivistö valitsi Kannonkosken uuden nuorisokeskuksen sijoituspaikaksi neljän ehdokkaan joukosta.

Entinen kansanedustaja ja pitkän linjan poliitikko Johannes Leppänen oli esittelemässä paikkaa Kivistölle, ja hän on tehnyt työtä nuorisokeskuksen hyväksi sen perustamisesta saakka.

– Kun asetimme tavoitteeksi kasvaa Suomen suurimmaksi leirikoulujen järjestäjäksi, meille naurettiin. Vuonna 1989 se kuitenkin tapahtui, kun Piispalassa järjestettiin sata leirikoulua.

Avaa kuvien katselu Johannes Leppäsen syntymäkoti ja eläkekoti ovat Piispalan nuorisokeskuksen naapurissa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Leppänen sanoo, että Piispala kasvoi lopulta moninkertaisesti unelmaa suuremmaksi.

– Ei tällaista laajuutta ja investointien suuruutta osattu edes kuvitella.

Vuoden 2017 tilinpäätöskertomuksen mukaan Piispalaan on investoitu vuodesta 1978 lähtien 24,2 miljoonaa euroa. Majoituskapasiteettia on kasvatettu, vuonna 2005 rakennettiin uima- ja jäähalli, vuonna 2008 ylipainehalli ja vuonna 2016 kotieläinpiha.

Investoinnit olivat mahdollisia, koska keskus teki kovaa tulosta. Leppäsen mukaan parhaimmillaan taseessa oli kuusi miljoonaa plussaa.

Vielä 2010-luvun alkupuolella tilinpäätös osoitti vuosittain puoli miljoonaa euroa voittoa.

Tappioputki alkoi 2017

Vuonna 2017 Piispalan taloudessa tapahtui äkillinen käänne. Tulos kääntyi yli 200 000 euroa tappiolle.

Ensimmäiseen tappiolliseen vuoteen on useita selityksiä. Vuonna 2016 Piispala sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimintatukea 650 000 euroa, mutta vuonna 2017 summa oli 500 000 euroa.

Leppäsen mukaan ensimmäiset tappiovuodet olivat tietoisesti tehtyjä.

– Vuosikorjauksia laitettiin vuosikuluksi, vaikka ne olisi voitu taseeseen, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Kotieläinpiha on leirikoululaisten ja perheiden suosiossa, mutta tuloja se ei Piispalalle tuo. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Leppäsen mukaan tappiota kasvattivat myös isoon rakennuskantaan liittyvät poistot, joita oli noin 400 000 euroa.

Osansa on vuonna 2016 aloitetulla Green Care -toiminnalla: eläinsuoja maksoi 200 000 euroa. Green Care on luontoon liittyvää toimintaa, jolla on tarkoitus edistää ihmisen hyvinvointia.

Avaa kuvien katselu Ville Peltoniemi on johtanut Piispalaa loppuvuodesta 2019. Hän on irtisanoutunut ja jättää tehtävänsä huhtikuussa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Piispalan nykyinen johtaja Ville Peltoniemi myöntää, että Green Care on pysynyt tappiollisena, mutta hän korostaa sen imagollista arvoa.

– Se erottaa meidät muista. Se on osa sosiaalista nuorisotyötä ja sen pyörittäminen tapahtuu kansainvälisten, vapaaehtoisten nuorten avulla, sanoo Peltoniemi.

Green Care -toimintaa pyöritti 27 vuotta Piispalaa johtaneen Kari Hietaharjun vaimo. Hietaharjun eläköidyttyä perhe muutti ja puoliso jatkaa toimintaa Pohjois-Karjalassa.

Kari Hietaharju ei halua kommentoida Piispalaan liittyviä asioita. Hän ilmoitti Ylelle tekstiviestitse, ettei ole ollut Piispalan hallinnon kanssa missään tekemisissä joulukuun 2019 jälkeen.

Korona syvensi ahdinkoa

Tappio syveni koronavuonna 2020. Leppäsen mukaan koronan sulkiessa ovet varaustilanne oli liki neljänneksen parempi kuin koskaan ennen.

– Venäläiset ja kiinalaiset asiakkaat täyttivät keskusta sellaisina aikoina, kun kotimaisia asiakkaita ei ollut. Koronan ja sodan alkamisen jälkeen se loppui kokonaan, sanoo Leppänen.

Koronavuonna päättyi myös yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa.

Vuosina 2020 ja 2021 Piispala teki tappiota yli puoli miljoonaa euroa. Viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmis, mutta Peltoniemen mukaan tappio on arviolta 700 000 euroa. Vuoden 2022 budjetti oli laadittu nollatulokselle, mutta tappiot nousevat lähes neljännekseen liikevaihdosta.

Tänä vuonna talouteen vaikuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön helmikuun alussa tekemä takaisinperintäpäätös. Ministeriö karhuaa nuorisokeskukselta takaisin 185 000 euroa vuonna 2020 maksettuja tukia, koska ministeriön mielestä niitä oli käytetty väärin. Summa koostuu koronatuesta ja niin sanotusta Nuotta-tuesta, joka on tarkoitettu syrjäytyneiden nuorten toimintaan.

Avaa kuvien katselu Arto Seppälä aloitti johtokunnan puheenjohtajan vaalien 2021 jälkeen, kun vuosikymmeniä johtokunnan puheenjohtajana ollut Johannes Leppänen jättäytyi politiikasta. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Vaikka tukien takaisinperintä rasittaa lisää Piispalan taloutta, päätös olisi voinut olla vielä huonompi. Piispalan johtokunnan puheenjohtaja Arto Seppälä sanoo, että alun perin ministeriö oli perimässä takaisin noin 670 000 euroa.

Summa pieneni, kun ministeriö pyysi useita selvityksiä kuukausia kestäneen prosessin aikana.

Vastuuvapaudesta äänestetty usein

Nuorisokeskustoiminta kattaa 90 prosenttia Piispalan liikevaihdosta. Viime vuosina nuorisokeskuksen liikevaihto on ollut noin 2,4 miljoonaa euroa, mikä on miljoona vähemmän kuin ennen koronaa. Liikevaihtoon on laskettu mukaan ministeriön tuki. Kokous- ja matkailuasiakkaita on palveltu oman yhtiön kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnitti takaisinperintäpäätöksessään huomiota kirjanpitotapaan, jolla valtioavustuskelpoista nuorisotoimintaa ja omaa liiketoimintaa on käsitelty.

Avaa kuvien katselu Piispalaan rakennettiin vuonna 2005 uima- ja jäähallit. Nyt jo päättynyt sopimus Suomen Jääkiekkoliiton kanssa toi Piispalaan jääkiekkoleirejä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kirjanpitotapaan on liittynyt myös se, että viime kesäkuun tilinpäätösvaltuustossa tarkastuslautakunta esitti, ettei Piispalan edellisellä ja nykyiselle johtokunnalle tai liikelaitoksen johtajalle myönnettäisi vastuuvapautta. Nykyinen johtokunta koostuu kahta lukuun ottamatta valtuutetuista. Varavaltuutettujen avulla valtuusto oli päätösvaltainen ja vastuuvapaus myönnettiin äänin 9–0.

Vastuuvapauden myöntäminen ei ollut ensimmäistä kertaa esillä. 27 vuotta Piispalaa johtanut ja 2019 eläkkeelle jäänyt Kari Hietaharju ei saanut vastuuvapautta viimeisestä johtamisvuodestaan.

Piispalalle palkattiin ensimmäistä kertaa talouspäällikkö vasta viime vuonna.

Kriisikunnaksi putoaminen lähellä

2000-luvun alussa laaditun lainsäädännön mukaan nuorisokeskuksen voittoja ei voi tulouttaa omistajalle, vaan raha on käytettävä keskuksen kehittämiseen.

Kunta ei ole siis hyötynyt Piispalan lihavista vuosista. Mutta huonojen aikojen koittaessa se voi joutua maksajaksi.

Kunnanjohtaja Markku Rautiainen arvioi, että Piispalan taloudessa tarvitaan nopeasti korjaustoimenpiteitä: toimintaa on sopeutettava ja kustannuksia pienennettävä.

Rautiaisen mukaan vuonna 2022 kunnan ja Piispalan yhteisen tilinpäätöksen alijäämä on hyvin lähellä tuhatta euroa asukasta kohden.

– Niin ei voi jatkua. Jos myös tänä vuonna alijäämä on yhtä iso, Kannonkoskesta tulee kriisikunta, sanoo Rautiainen.

Avaa kuvien katselu Uimarakennuksessa on myös pieni keilahalli. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kunnanjohtaja Rautiaisen mukaan vuoden 2022 isosta tappiosta selvitään Piispalan lihavien vuosien ylijäämien ansiosta, vaikka hyvät tulokset eivät näykään enää kassassa.

– Piispalan tilipäätös tulee olemaan heikko, mutta kertyneiden ylijäämien ansiosta alijäämän kattaminen ei ole ongelma, sanoo Rautiainen.

Lähiaikojen selviytymisstrategiaan kuuluvat Rautiaisen mukaan henkilöstön määrän sopeuttaminen markkinatilanteeseen sekä uusi johtaja, jonka haku on käynnissä. Ville Peltoniemi irtisanoutui tammikuussa, mutta hän jatkaa tehtävässään irtisanomisajan huhtikuulle saakka.

Myös toiminta osoittaa piristymisen merkkejä: varaustilanne on näyttää Peltoniemen mukaan hyvältä.

– Kevät on myynyt melko hyvin, kesälle ei isoja ryhmiä enää mahdu.

”Piispala on enemmän kuin Kannonkoski”

Viime vuonna aloitettiin myös Piispalan toimintamuodon pohdinta. Säätiöittämisestä ei olisi ollut apua Piispalan ongelmiin, mutta yhtiöittämisselvityksiä jatketaan.

– Valtionavustusten saannin edellytyksiä ei voida vaarantaa, mutta omaa matkailutoimintaa pitäisi voida kehittää ilman että rasitamme kunnan taloutta, sanoo Rautiainen.

Avaa kuvien katselu Piispalan nuorisokeskus sijaitsee hienolla paikalla Kivijärven rannalla. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Leppänen, Seppälä ja Rautiainen ovat yhtä mieltä siitä, että Piispalalla on vielä annettavaa, eikä sen suhteen voi luovuttaa. Rautiaisen mielestä kurssi on käännettävä ja Piispala on päivitettävä uuteen aikaan. Leppänen puolestaan kirkastaisi alkuperäistä tehtävää ja toimintaa: Piispala on lasten, nuorten ja perheiden aluetta.

– Piispala on enemmän kuin Kannonkoski. Jatkossa meidän täytyy tarkastella kustannusrakennetta ja parantaa tuotannon tehokkuutta, että suuntaa kääntyy, sanoo Arto Seppälä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 16.2. kello 23:een saakka.