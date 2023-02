Ratikka keskitti Tampereen rakentamista poikkeuksellisella tavalla – hyppää mukaan matkalle ja testaa tietosi

Katso video Tampereen ratikkalinjan päästä päähän Hervantajärveltä Lentävänniemeen. Animaatiossa punaisella merkattuihin kohtiin on rakennettu asuinkerrostaloja vuosina 2017–2023. Video: Jani Aarnio / Yle, animaatio: Asmo Raimoaho / Yle.

Tampereella rakentaminen on keskittynyt ratikkareitin varrelle. Jutun karttaa tutkimalla pääset katsomaan tarkasti, mitä kaikkea ratikan tuntumaan on rakennettu.

Asuntojen rakentaminen ratikkalinjan lähelle on muuttanut Tamperetta hämmästyttävällä vauhdilla viime vuosina.

Ratikkareitin tuntumaan on rakennettu jo noin 190 kerrostaloa. Asukkaita taloihin on muuttanut noin 13 000, eli enemmän kuin esimerkiksi koko Hämeenkyrössä on väkeä yhteensä.

Kaikki tämä on tapahtunut sen jälkeen, kun Tampereen valtuusto päätti ratikan rakentamisesta maratonkokouksessa marraskuussa 2016. Päätöksen jälkeen Tampereelle rakennetuista asunnoista noin puolet on tullut ratikan varrelle.

Alla olevasta kartasta voit tutkia, minne ja minkä kokoisia kerrostaloja ratikan ympäristöön on rakennettu. Karttaan on merkitty kaikki ne asuinkerrostalot, jotka ovat valmistuneet vuoden 2017 alusta lähtien.

Mitä suurempi pallo kartalla on, sitä suurempi on talo. Lisätietoja talosta saa viemällä kursorin pallon päälle. Karttaa voi lähentää ja loitontaa.

Uusissa taloissa eniten asukkaita Niemenrannassa ja Kalevassa

Ratikan varren asuinalueista eniten asukkaita uusissa taloissa on Länsi-Tampereen Niemenrannassa ja keskustan itäpuolen Kalevassa, molemmissa noin 2 100.

Kalevassa taloja on rakennettu purettujen kauppojen ja kirpputorien paikalle. Myös salibandyjoukkue Classicin kotihalli pantiin matalaksi asuntojen tieltä. Nykyään Classic pelaa Lempäälän Ideaparkissa.

Kalevan uudet asunnot ovat keskittyneet Prisman ympäristöön. Sinne on ilmestynyt myös mustanpuhuva kauppakeskus Kale.

Ratikka Santalahteen tänä vuonna

Myös Hervanta on myllerryksessä. Hervannan Tieteenkadun tornien (siirryt toiseen palveluun) viereen on noussut jo paljon uutta ja lisää on tulossa.

Päätepysäkki on Hervantajärvellä, joka oli vielä kuusi vuotta sitten pelkkää metsää. Nyt siellä asuu jo noin tuhat ihmistä. Asuinalueen vieressä on edelleen suosittuja luontoreittejä.

Tämän kuvaparin avulla voit verrata, miltä Tampereen Santalahdessa näytti kesällä 2014 ja näyttää nyt talvella 2023. Santalahti sijaitsee Näsijärven rannassa Pispalanharjun juuressa. Liu'uta kuvaa viemällä hiiri sen päälle. Kuvat: Petri Aaltonen, Jani Aarnio / Yle

Santalahdessa, Näsijärven rannan tuntumassa, asuintaloja rakennetaan vanhojen, punatiilisten teollisuusrakennusten kylkeen. Siellä uusiin asuntoihin on muuttanut jo noin 1 200 asukasta.

Santalahteen ratikka alkaa kulkea vuoden 2023 elokuussa.

Tällä hetkellä ratikka liikennöi jo keskustan ja Hervannan sekä keskustan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan välillä. Raitiotieallianssi rakentaa parhaillaan lisää kiskoja keskustasta länteen. Päätepysäkki tulee Lentävänniemeen.

Avaa kuvien katselu Hervantajärvellä uusia taloja rakennetaan lähes kiinni raitiotiehen. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Ratikka on kulkenut Tampereella nyt noin puolitoista vuotta. Vuonna 2022 ratikalla tehtiin 11,5 miljoonaa matkaa (siirryt toiseen palveluun). Määrä on 27 prosenttia Tampereen seudun joukkoliikenteen matkoista.

Suunnitelmia (siirryt toiseen palveluun) on ratikkalinjaston laajentamiseksi Tampereen naapurikuntiin Ylöjärvelle, Kangasalle ja Pirkkalaan.

Mikä korostuu, kun rakentaminen vähenee?

Vuosi 2022 oli Tampereella asuntorakentamisen ennätysvuosi. Asuntoja valmistui enemmän kuin koskaan ennen, noin 4 600.

Alkaneena vuonna ei päästä vastaavaan lukuun. Tampere myönsi rakennuslupia vuonna 2022 selvästi vähemmän kuin aiemmin, noin 3 000 asunnolle. Vuonna 2021 kaupunki myönsi lupia noin 5 100.

Avaa kuvien katselu Pohjois-Hervantaan on tulossa lisää asuntoja muun muassa ratikkareitin ja Hervannan valtaväylän väliselle alueelle. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kun rakentaminen hieman rauhoittuu, keskittyykö rakentaminen vielä aikaisempaa enemmänkin ratikan varteen? Kysyimme asiaa kolmen rakennusyhtiön edustajalta.

SRV:n alueyksiköiden johtaja Henri Sulankivi sanoo, että vaikka ratikan läheisyys on yksi merkittävimpiä vetovoimatekijöitä, lähitulevaisuudessa kysyntää on etenkin kohtuuhintaisista asunnoista. Niitä taas on tarjolla paremmin muualla kuin ratikkareitin varrella.

– Tällä hetkellä kysyntää on erityisesti rivitaloasunnoille, Sulankivi sanoo.

Luja-yhtiöiden brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä katsoo, että ratikan varteen on yhä imua, mutta tonttien hinnat voivat heikentää sitä.

– Jos tontti on kovin kallis, yhtälö ei välttämättä toimi.

Avaa kuvien katselu Uusia asuintaloja Hakametsän ratikkapysäkin vieressä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

YIT:n asumisen ja toimitilojen Pirkanmaan aluejohtaja Sami Viitanen sanoo, että ratikkalinjan varret kiinnostavat yhä rakentajia, jos vapaita tontteja vain riittää.

Hyvät liikenneyhteydet ovat Viitasen mukaan kuitenkin vain yksi asuinpaikan valintakriteereistä.

– Tampereella muun muassa järvimaisemat, lähipalvelut ja hyvät ulkoilureitit on nostettu asiakaskyselyissämme tärkeiksi asuinpaikan valintakriteereiksi.

