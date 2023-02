Yliopistojen sivuyksiköihin voi päästä pienemmällä pistemäärällä – neljä opiskelijaa kertoo, millaista opiskelijaelämä on Porissa

Etäinen, tuntematon ja ruma kaupunki, jonka asukkaat ovat hiljaisia ja sisäänpäinkääntyneitä – jopa tylyjä.

Ennakko-oletukset Poria kohtaan olivat muualta muuttavilla yliopisto-opiskelijoilla neutraalit tai jopa hivenen negatiiviset. Turun ja Helsingin seudulta kotoisin olevat Porin ylioppilasyhdistyksen jäsenet nauravatkin, kuinka paljon käsitys on muuttunut parissa vuodessa.

– Itse asiassa luulin, että koulu on Turussa, koska tämä on Turun yliopisto. Tuli vähän yllätyksenä, kun jouduin Poriin muuttaamaan, helsinkiläinen digitaalista kulttuuria opiskeleva Janne Hietamäki nauraa.

Raisiolainen Laura Vanhalukkarla kehuu paitsi opiskelutovereitaan myös paikallisia, joiden luuli olevan sisäänpäinkääntyineitä ja hiljaisia.

– En minä Turussa tiennyt naapureita edes nimeltä. Täällä kaikki tulevat juttelemaan. On paljon sellaisia pieniä keskusteluja ja rupatteluja, kun nähdään, Vanhalukkarla kertoo.

Turkulainen Sofie Berg kertoo porisuhteensa olleen ennen kaupunkiin muuttoa olematon. Aiemmin oli vain ajettu Porin ohi matkalla pohjoiseen.

Bergin ensimmäinen vierailu uudessa kotikaupungissaan olikin muuttopäivänä.

– Ehkä yleisin väärinkäsitys on se, että porilaiset olisivat vähän pahapäisiä tai kylmän oloisia. Ihan mahtavia, ihania ja lämminhenkisiä ihmisiähän täällä on, Berg paljastaa kumoutuneet ennakkoluulonsa.

Edullista asumista keskustassa pari korttelia koululta

Porin ydinkeskustasta, noin kilometrin päästä yliopistokeskuksesta saa vuokrayksiön alle neljälläsadalla eurolla. Vastaavista asunnoista saa opiskelijoiden mukaan maksaa Turussa 500–600 euroa ja Helsingissä jopa tuplasti.

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista (siirryt toiseen palveluun) maksettiin vuonna 2022 Helsingissä keskimäärin 21,6 euroa ja Porissa 11,2 euroa neliöltä. Keskustayksiöiden osalta tuoretta tilastoa ei ole saatavilla.

– Täältä saa itselleen isomman kämpän. On vähän enemmän tilaa opiskelukämpässäkin, eikä tarvitse olla sellaisessa kahdenkymmenen neliön asunnossa Helsingissä. Täälläkin menee keskustan vieressä joki. Meidän yliopistokeskuksemme on hieno ja vanha tiilirakennus, niin kyllä täällä viihtyy tosi hyvin, turkulaislähtöinen Jussi Hedman kertoo.

Hedman ihmetteleekin, kuinka moni nimesi Porin Suomen rumimmaksi kaupungiksi Tiktok-haasteessa. Jokirannassa ja 1800-luvun lopun kivirakennuksissa on tunnelmaa.

– Kannattaa miettiä sitä muuttamista Poriin, koska jää rahaa muihin asioihin kuin asumiseen, Hietamäki markkinoi.

Yhteisöllinen ja aktiivinen opiskelukaupunki

Avaa kuvien katselu Pienessä kaupungissa haalarikansa löytää helposti toisensa ja erilaisia opiskelijatapahtumia on viikottain. Kuva: Katja Halinen / Yle

Kolmatta vuotta digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön ohjelmassa opiskeleva Sofie Berg kehuu akateemista ilmapiiriä.

– Vaikka tämä on kompakti, eikä samalla tavalla iso opiskelijakaupunki kuin Turku, täällä on paljon opiskelijoita. Tapahtumia on melkein joka viikko ja kyllä katukuvassa näkyy meitä yliopistokeskuksen opiskelijoita ja samkilaisia (Satakunnan ammattikorkeakoulu). Kyllä täällä on opiskelijameininkiä ja -pöhinää.

Jussi Hedman toimii aktiivisesti Porin kyltereissä PorKyssä eli Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoiden ainejärjestössä. Lisäksi hän on myös Porin ylioppilasyhdistys Pointerin yrityssuhdevastaava.

– Täällä kaikki pääsevät mukaan porukkaan. Tiedän isommista kaupungeista sen, että tosi monet jäävät myös ulkopuolelle, kun on niin paljon ihmisiä, joihin pitäisi tutustua. Täällä ei ole ainakaan sitä ongelmaa ja kyllä meillä on viikottain tapahtumia, ei tarvitse huolestua, että täällä olisi tylsää.

Opiskelupaikka irtoaa pääkampusta pienemmillä pisteillä

Yliopistojen sivutoimipisteisiin on perinteisesti päässyt päätoimipistettä pienemmällä pistemäärällä.

Esimerkiksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikköön ensikertalaiset hyväksyttiin alimmillaan 100,1 pisteellä, kun Turun yksikköön vaadittiin 114,6 pistettä.

Opiskelijoiden mielestä tämä ei näy opetuksen laatua heikentävästi – päinvastoin pienessä yksikössä opettajiin muodostuu läheisempi suhde.

– Kaverini aloitti samaan aikaan Turun yliopistossa pääkampuksella. Täällä on opetus ihan yhtä hyvää. Meillä on pieni vuosikurssi, vajaa seitsemänkymmentä, niin tehdään paljon enemmän yhteistyötä ja on kiva tiimihenki, Laura Vanhalukkarla vertailee.

Vanhalukkarla kehuu, että vähemmän tutuiltakin opiskelijakavereilta saa helposti apua, ja myös opettajia on helppo lähestyä.

Yliopistokeskuksessa kannustetaan ristiinopiskeluun ja valitsemaan opintokokonaisuuksia molempien yliopistojen yksiköiden kurssitarjonnasta.

– Opiskelen kolmatta vuotta digitaalinen kulttuuri pääaineena ja sivuaineena kandiin luen Turusta käsin poliittista historiaa ja saksan kieltä, Janne Hietamäki kertoo.