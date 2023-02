Suurkeittiö muutti ruokalistaa, kouluruoka ei kelpaa nyt aina opettajallekaan: ”Avaruustahnaa”

– Tämä ei ole enää kouluruokaa, vaan avaruustahnaa, sanoo Tampereen seudun ammattiopiston Tredun opettaja Heikki Kirijatshenko.

– En ole herkkänahkainen, pystyn syömään melkein mitä vain, mutta jossakin se raja vain menee.

Hänen mukaansa maanantaina Nokialla ruokana ollut makaronilaatikko alitti kaikki rimat.

– Olen tottunut syömään lautaseni tyhjäksi, mutta jouduin keskittymään viimeisiin haarukallisiin. Ruoka oli niin kamalaa, että tuntui, että se potkii takaisin.

Opiskelija jättää ruoan väliin

Heikki Kirijatshenko ihmettelee, mitä parissa viikossa on oikein tapahtunut. Hänestä ruoan taso on selvästi huonontunut.

– Jouduin katsomaan kyltistä, syönkö kanaa vai kalaa. Kyllähän se pitäisi selvitä maistamalla, Kirijatshenko ihmettelee.

Opettaja maksaa kouluruoasta kuusi euroa aterialta, mitä hän pitää kalliina parin euron valmisruokaan verrattuna.

Ruoka huononi jo vuodenvaihteessa, mutta nyt siitä valittavat Heikki Kirijatshenkon mukaan myös opettajat.

– Olemme tehneet valituksia. Opiskelijat vievät ruokaa roska-astiaan.

Avaa kuvien katselu Tredun opettaja Heikki Kirijatshenko muistelee haikeana aikaa, kun koululla oli oma ruokala. Kuva: Maria Salovaara / Yle

Samaa sanoo logistiikan opiskelija Veeti Kivistö, 18. Hän maistoi maanantaina makaronilaatikkoa, mutta heitti loput pois.

– Ruoka on huonontunut paljon. Aika usein jää kouluruoka syömättä. Kolmena päivänä viikosta syön yleensä muualla.

Kivistö kertoo menevänsä kavereidensa kanssa Mäkkärille tai Subiin, vaikka kouluruoka olisi ilmaista.

– Kahtena päivänä viikossa pystyn ehkä syömään kouluruokaa. Sen näkee ruoasta, onko se syötävän näköistä.

Kivistön mukaan etenkin kana ei maistu koulussa, vaikka hän yleensä kotona tykkää kanasta.

Avaa kuvien katselu Veeti Kivistö syö pari kertaa viikossa koulussa. Kuva: Maria Salovaara / Yle

Lehtori Mika Hautaniemi syö paljon kasvisruokaa koulussa, koska se on yleensä mausteisempaa kuin liharuoka.

– Yleinen mielipide on, että taso on heikentynyt.

Vähemmän suolaa ja uusia ruokia

Kouluruoan laatu on kestopuheenaihe. Onko jotain tapahtunut Pirkanmaalla?

Muutokseen löytyy ainakin kolme mahdollista syytä.

Pirkanmaan Voimia tarjoaa vuosittain 14 miljoonaa ateriaa muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja ikäihmisten asumispalveluissa. Kaikki päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ateriatuotanto on nyt tuotantokeittiö Padassa. Palvelukeittiö kuumentaa ja valmistaa ruokatuotteen ohjeen mukaan.

Voimian kertoman mukaan suolaa on vähennetty ja listalle on tuotu uusia ruokia. Myös kasvisruokapäivä on yllättänyt osan toisella asteella opiskelevista. Vaikka kasvisruokapäivä on ollut tamperelaisissa ala- ja yläkouluissa jo yli kymmenen vuotta, toisella asteella kasvisruokapäivä on vielä tuore juttu.

Palvelujohtaja Susanna Järvinen sanoo, että etenkin ammattioppilaitoksista tuli paljon palautetta kasvisruoasta.

– Ammattioppilaitoksissa on melkein aikamiehiä, ja heille tämä oli ehkä yllätys.

Kasvisruokiin tutumpia vaihtoehtoja

Järvisen mukaan Voimia teki ehkä virheen siitä, että kasvisruoiksi ei valittu suosittuja vaihtoehtoja, vaan tarjolla oli esimerkiksi härkiskiusausta ja linssikastiketta. Palaute olisi voinut olla parempi, jos tarjolla olisi ollut kasvispyöryköitä ja pinaattikeittoa.

Tähän tulee Järvisen mukaan muutos, ja listalle tulee kaksi tunnettua kasvisruokaa.

Avaa kuvien katselu Tiistaina Nokialla Tredun opiskelijoille ja opettajille oli tarjolla kanaa ja riisiä. Kuva: Maria Salovaara / Yle

Hävikkiruoan jäämiseen voi vaikuttaa sekin, että toisen asteen ruokalistalle on otettu uusia ruokalajeja. Uusia ruokia ovat mifuwokki, linssiragu, satokauden kasvisgratiini, savulohikiusaus, mango-chilikanakeitto, napolin lasagne, currylla maustettu kalakeitto ja savuporojuustokeitto.

– Ruokalistoilla on uusia ruokalajeja, jotka eivät ole vielä tuttuja opiskelijoille, Järvinen pohtii.

Suolapitoisuutta vähennetty

Voimian ruoissa on Sydänmerkki. Ruoan suolapitoisuuksien kanssa on oltu entistä tarkempia, jotta ne vastaisivat Sydänmerkin suosituksia.

Vaikka suolan käyttöä on vähennetty, ruokaa aletaan maustaa rohkeammin.

Kouluruoasta kannattaa antaa palautetta, sillä ne voivat johtaa muutoksiin, kuten Pirkanmaalla nyt.

– Jokainen palaute käsitellään, ja ruoan makuun ja laatuun liittyvät palautteet ohjataan tuotekehitystiimille. Palautteet ovat meille erittäin tärkeä työkalu ja seuraamme niitä tarkasti päivittäin, Susanna Järvinen vakuuttaa.

